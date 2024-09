Óvatos optimizmus a tőzsdéken

Magyar idő szerint hétfő este 7 órakor elkezdődött az Apple bemutatója a kaliforniai Cupertinóban. A cég bemutatta legfrissebb termékeit: a frissített dizájnnal érkező Apple Watch Series 10 mellett az Apple Watch Ultra 2, illetve AirPods 4 és frissített AirPods Max készülékeket is bemutatta a gyártó, a legnagyobb várakozás azonban az iPhone 16 bemutatását előzte meg. Az új iPhone-okat az Apple saját állítása szerint már a kezdetektől fogva az Apple Intelligence-re re építettek, emellett a telefonok egy teljesen új kameravezérlőt is kapnak, valamint az eddigi legjobb kijelzővel fognak rendelkezni. Az új iPhone-ok szeptember 20-ától kerülnek a forgalomba: a sima 16-os ára 799 dollárról indul, a 16 Plus-é 899 dollárról, a 16 Pro 999 dollárról, a Pro Max pedig 1199 dollárról. Az árak nyilvánosságra hozását követően 1,9 százalékot esett az árfolyam, de hamar korrigált is, gyakorlatilag az előző napi záróértékéhez tért vissza a jegyzés.