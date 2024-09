Történelmi csúcson zárt a magyar tőzsde

Szeptember elején még az Nvidia lefordulásáról írtunk, az elmúlt néhány hétben azonban igencsak magára talált az AI-rali zászlóshajója, miután több örömteli hír is érkezett a vállalat háza tájáról. Az összkép most nagyon kedvező az Nvidia esetében, jól néz ki a technikai kép is. Utóbbi alapján ráadásul most nagy elmozdulás jöhet, várakozásaink szerint felfelé. Adódik a kérdés: érdemes most beszállni? Hasonló témákkal is foglalkozunk a november 6-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Jelentkezés és regisztráció itt