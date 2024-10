Mérsékelt eséssel indult a nap a magyar tőzsdén

Ázsiában nagy emelkedést láthattunk a kínai és hongkongi piacokon is, ezt követően Európában kivártak a befektetők a délutáni amerikai munkaerőpiaci és inflációs adatok előtt. A vártnál magasabb inflációs adat délután Európában és az USA-ban is negatív piaci reakciót váltott ki, mivel azt a narratívát erősítette, hogy a kamatcsökkentési ciklus lassabb lehet a korábban vártnál. Ma viszont nem csak külföldön, hanem Magyarországon is érkezett fontos inflációs adat: az egy évre visszatekintő áremelkedés 3 százalékos volt, vagyis három és fél év után elérte a jegybanki célt. Csütörtökön a nyugat-európai részvénypiacok mérsékelten estek, a magyar tőzsde viszont felülteljesítő volt, és mérsékelten emelkedett. Az olajár meredeken emelkedett, a befektetők az izraeli-iráni konfliktus és a Milton hurrikán lehetséges hatásait árazzák.