Esnek az autógyártók részvényei, szakad az olajár

Ahogy arról mis is beszámoltunk, a Volkswagen konszern szakszervezeti vezetője arról beszélt, hogy akár három német gyárat is bezárhat a Volkswagen, és több tízezer munkahelyet is megszüntethetnek. Ezek közül akár az egyik lehet a 2300 alkalmazottat foglalkoztató osnabrücki Volkswagen-üzem, melynek a legfontosabb megrendelője jelenleg a Porsche.

A vezető megszólalását követően be is zuhant a Porsche árfolyama, jelenleg 4,6 százalékos mínuszban van a jegyzés.