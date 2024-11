Nem találják az irányt a tőzsdék

Ahogy arról a Portfolio is beszámolt, Elon Musk és Vivek Ramaswamy üzletembereket jelölte a kormányzati hatékonyságért felelős új amerikai minisztérium vezetésére Donald Trump leendő elnök kedden. A bejelentés hatására a dogecoin árfolyama már is jelentőset emelkedett az éjjeli órákban - számolt be a CNBC.