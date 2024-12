Megremegtek a kezek a kriptopiacon, a tőzsdéken bizonytalan a hangulat

Ahogy arról a Portfolio is beszámolt, tőzsdére megy a Gránit Bank: a kibocsátandó új törzsrészvények lakossági jegyzése november 26-án indult, és a tervek szerint két hétig tart. Ennek kapcsán előző cikkünkben a pénzintézet digitális fejlesztéseinek történetét mutattuk be, most pedig azt vizsgáljuk meg közelebbről, hogy milyen fenntarthatósági- és ESG programjai vannak a pénzintézetnek, és hogyan csökkenti a digitális működés a bank környezeti lábnyomát.