Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez– online előadás kezdő kereskedőknek

Portfolio 2025. január 15. 11:45

Ha mindig is érdekelt, hogyan működik a tőzsde, de sosem mertél belevágni, most itt a lehetőség! Előadásunkban egyszerűen és érthetően mutatjuk be a befektetés alapjait, és praktikus tippeket osztunk meg, hogy elkerüld a kezdőkre leselkedő csapdákat.