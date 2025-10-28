Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Bóvli kategóriába sorolták a 70 milliárd dolláros bitcoin-óriást: itt vannak a veszélyek
Az S&P Global hétfőn B- hitelminősítést adott a MicroStrategynek (MSTR), mert üzleti modellje a bitcointartalékokra épül, így magas finanszírozási és likviditási kockázatot hordoz, noha piaci kapitalizációja jelentős és jó a tőkepiaci hozzáférése - írta meg a CoinDesk.
11 év szünet után újabb jegybank ülne fel az aranyvonatra
Több mint egy évtized után először ismét aranytartalékai bővítését mérlegeli Dél-Korea jegybankja - tudósított a Bloomberg.
A Goldman Sachs vezére szerint nincs rendszerszintű kockázat a hitelpiacon
David Solomon, a Goldman Sachs Group vezérigazgatója szerint a közelmúltbeli csődök ellenére sem fenyeget rendszerszintű kockázat a hitelpiacon - közölte a Bloomberg.
Európában kis emelkedés jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 1,2 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 1,8 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,67 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 0,29 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,34 százalékot esett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,14 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,23 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,36 százalékkal kerülhet feljebb.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,03 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,04 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma német Gfk lakossági bizalmi indexszel indul a nap, majd euróövezeti inflációs várakozások, USA lakásárak és a Richmond Fed is közzéteszi saját feldolgozóipari indexét.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,0 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 11,6 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 44,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,4 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 52,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 544,59
|0,7%
|1,8%
|2,8%
|11,8%
|12,9%
|73,1%
|S&P 500
|6 875,16
|1,2%
|2,1%
|3,5%
|16,9%
|18,4%
|102,8%
|Nasdaq
|25 821,55
|1,8%
|2,7%
|5,4%
|22,9%
|26,9%
|122,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|50 512,32
|2,5%
|2,7%
|11,4%
|26,6%
|33,2%
|115,1%
|Hang Seng
|26 433,7
|1,0%
|2,2%
|1,2%
|31,8%
|28,4%
|6,6%
|CSI 300
|4 716,02
|1,2%
|3,9%
|3,6%
|19,9%
|19,2%
|0,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 308,78
|0,3%
|0,2%
|2,4%
|22,1%
|24,9%
|101,5%
|CAC
|8 239,18
|0,2%
|0,4%
|4,7%
|11,6%
|9,9%
|74,2%
|FTSE
|9 653,82
|0,1%
|2,7%
|4,0%
|18,1%
|17,0%
|68,5%
|FTSE MIB
|42 911,57
|1,0%
|1,2%
|0,6%
|25,5%
|23,4%
|130,0%
|IBEX
|16 000,2
|0,9%
|1,1%
|4,2%
|38,0%
|35,5%
|140,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|105 317
|1,1%
|1,5%
|6,2%
|32,8%
|41,8%
|219,2%
|ATX
|4 682,14
|0,3%
|1,5%
|0,6%
|27,8%
|30,7%
|121,5%
|PX
|2 352,82
|0,0%
|0,4%
|0,9%
|33,7%
|42,8%
|172,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|31 240
|1,2%
|1,9%
|7,4%
|44,0%
|64,2%
|211,2%
|Mol
|2 816
|2,2%
|1,7%
|2,8%
|3,2%
|7,5%
|78,8%
|Richter
|10 440
|0,1%
|0,9%
|6,9%
|0,4%
|-4,2%
|59,0%
|Magyar Telekom
|1 780
|-0,9%
|0,5%
|-1,9%
|39,7%
|65,1%
|421,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|62,13
|-0,2%
|6,5%
|-6,6%
|-14,2%
|-13,7%
|57,7%
|Brent
|65,74
|-0,3%
|7,7%
|-6,2%
|-12,0%
|-13,4%
|59,4%
|Arany
|3 993,63
|-3,1%
|-8,1%
|5,8%
|52,1%
|45,7%
|109,1%
|Devizák
|EURHUF
|388,7250
|-0,3%
|0,0%
|-0,6%
|-5,5%
|-3,8%
|6,5%
|USDHUF
|334,0854
|-0,3%
|0,2%
|-0,1%
|-15,9%
|-10,4%
|8,3%
|GBPHUF
|444,9600
|-0,4%
|-0,6%
|-0,6%
|-10,6%
|-8,3%
|10,2%
|EURUSD
|1,1636
|0,1%
|-0,2%
|-0,5%
|12,4%
|7,4%
|-1,7%
|USDJPY
|152,7700
|0,0%
|1,4%
|2,2%
|-2,8%
|0,5%
|46,3%
|GBPUSD
|1,3328
|0,2%
|-0,7%
|-0,5%
|6,4%
|2,6%
|2,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|114 101
|2,8%
|3,2%
|4,0%
|20,9%
|71,4%
|736,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|3,97
|-0,1%
|0,2%
|-4,6%
|-13,2%
|-6,3%
|411,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,58
|-0,3%
|1,3%
|-4,7%
|9,0%
|12,5%
|-520,4%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,87
|0,3%
|0,3%
|-0,7%
|3,8%
|-0,1%
|187,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
