Mutatunk három izgalmas részvényt, amit most venni kell a profik szerint

Erősek és ellenállók az amerikai cégek
Javában zajlik a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon, ami a számok alapján kifejezetten erős. A vállalati gyorsjelentések eddigi eredményei azt mutatják, hogy a cégek nagy többsége felülteljesítette az előrejelzéseket.
A már beszámoló vállalatok 83 százaléka a várakozásokat meghaladó bevételt ért el, és 87 százaléka magasabb egy részvényre jutó nyereséget jelentett a várakozásokhoz képest.
A harmadik negyedéves eredménynövekedés éves összevetésben 9,2 százalék, ami már a kilencedik egymást követő negyedévben jelentene profitbővülést. Az elemzők előrejelzése szerint a profitmarzs 2026-ban tovább emelkedhet, a következő negyedévekre vonatkozó becslések fokozatos javulást mutatnak.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés