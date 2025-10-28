Mutatunk három izgalmas részvényt, amit most venni kell a profik szerint

Egymás után jönnek ki a vállalati gyorsjelentések, az eddig megjelent számok alapján az amerikai cégek felülteljesítik a várakozásokat. Mutatunk három olyan céget, amelyik már közzétette a számait, megverte a várakozásokat, és a Bank of America vételre ajánlja a részvényeit.

Erősek és ellenállók az amerikai cégek

Javában zajlik a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon, ami a számok alapján kifejezetten erős. A vállalati gyorsjelentések eddigi eredményei azt mutatják, hogy a cégek nagy többsége felülteljesítette az előrejelzéseket.

A már beszámoló vállalatok 83 százaléka a várakozásokat meghaladó bevételt ért el, és 87 százaléka magasabb egy részvényre jutó nyereséget jelentett a várakozásokhoz képest.

A harmadik negyedéves eredménynövekedés éves összevetésben 9,2 százalék, ami már a kilencedik egymást követő negyedévben jelentene profitbővülést. Az elemzők előrejelzése szerint a profitmarzs 2026-ban tovább emelkedhet, a következő negyedévekre vonatkozó becslések fokozatos javulást mutatnak.