Lengyelországi felvásárlásra készül a Shopper Park Plus

Portfolio Future of Construction 2025 Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!

A Shopper Park Plus bejelentette, hogy

nyolc, Lengyelországban található, élelmiszer‑központú kiskereskedelmi park megszerzésére készül.

A társaság az ügyletre kizárólagossággal rendelkezik, az átvilágítás lezárult, a fő paraméterek pedig már körvonalazódtak: a tervezett vételár körülbelül 195 millió euró, a bruttó bérbeadható terület mintegy 210 ezer négyzetméter, a kezdeti hozam pedig hozzávetőleg 9,1%.

Mindez illeszkedik az SPP stratégiájához, amely a közép‑kelet‑európai élelmiszer‑fókuszú retail parkok vezető tulajdonos‑üzemeltetőjévé válást célozza.

A portfólió gerincét egy elismert, nemzetközi élelmiszer‑kiskereskedő mint kulcsbérlő adja. A bérleti szerződés 15 évre szól triple‑net konstrukcióban, és 3×5 éves hosszabbítási opciót tartalmaz; a bérleti díjak teljes mértékben inflációhoz kötöttek. Mivel a jelenlegi átlagos bérleti díjak érdemben a piaci szint alatt vannak, a portfólió egyszerre kínál stabil pénzáramot és jól körülhatárolható felértékelődési potenciált. Ennek köszönhetően, valamint a közel 96%-os bérbeadottságnak köszönhetően az üzemeltetési veszteség várhatóan alacsony marad – írja a cég.

A nyolc ingatlan Lengyelország különböző, stratégiailag fontos térségeiben helyezkedik el, jellemzően közepes méretű, átlagosan mintegy 174 ezres lakosságú városokban. A lokációk erőssége a fő közlekedési útvonalak menti láthatóság, a kiépült kiskereskedelmi csomópontok közelsége, valamint a főutak, gyorsforgalmi utak és autópályák nyújtotta kiváló megközelíthetőség – beleértve a tömegközlekedési kapcsolódásokat és a bőséges helyszíni parkolást is.

A portfólió jelenleg évi mintegy 17,8 millió euró nettó működési eredményt termel, amely 2026‑ra tovább növekedhet a magasabb bérbeadottság, az inflációkövető indexálások és a visszaadott területek újrakiadása révén. A struktúra a társaság számításai szerint a kezdetektől legalább 8% készpénzhozamot céloz, miközben a FFO‑alapú saját tőkehozam körülbelül 11% lehet.

Az értékteremtési terv több pilléren nyugszik: egyrészt a kb. 8493 négyzetméternyi (4,1%) üres terület bérbeadásán és a működési költségek optimalizálásán, másrészt a bérlői mix finomhangolásán és az ESG‑profil érdemi javításán. Ezzel párhuzamosan a kulcsbérlő mintegy 18 ezer négyzetmétert tervez visszaadni hipermarketjeiből, amelyet a piaci bérleti díjszint mellett újra lehet bérbe adni; ez óvatos becslésben is évi mintegy 0,6 millió euró nettó többletbevételt eredményezhet.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Szabó Gábor / Gabriel Szabo