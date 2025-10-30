Megnevezte Magyar Péter, hogy ki a jelöltje egészségügyi miniszternek

Caprica Consulting 400 millió forintos emelés a KKV-knak A kormány megduplázta az egy vállalkozásba befektethető tőke plafonját 200 millióról 400 millió forintra a Demján Sándor Tőkeprogramban (DSTP). Ez nagyobb projektekhez és gyorsabb méretugrá

Holdblog Harapófogóban Európa: vergődés az USA és Kína közt Európa versenyképességi harapófogóban van: vezető technológiákban egyértelműen lemaradt az USA mögött - nem véletlen, hogy a világ (piaci érték alapján) 50 legnagyobb cége közül csak...

Holdblog A te szavazatod is számít: szavazz négyszer a HOLD-ra! Szavazz ezen a linken négy kategóriában a HOLD-ra, hogy mi nyerjük a Portfolio vagyonkezelési díjait! A Portfolio első alkalommal hirdeti meg a vagyonkezelési díjait, amiket... The post A te szava

RSM Blog NIS2 élesben: indul a szankcionálás A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

Energiastratégia Intézet Rohamosan csökkennek Földünk édesvízkészletei Műholdak mutatják: a kontinensek édesvizei gyorsan fogynak.

Caprica Consulting 120 millió Ft támogatás eszközre, ingatlanra, IT-ra A GINOP Plusz-1.2.4-25 most a legjobb eszköz a növekedni akaró mikro- és kisvállalkozások kezében: jól ütemezhető, kézzelfogható fejlesztésekre ad forrást, olyan térségekben, ahol minden ú