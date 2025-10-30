  • Megjelenítés
Megnevezte Magyar Péter, hogy ki a jelöltje egészségügyi miniszternek
Megnevezte Magyar Péter, hogy ki a jelöltje egészségügyi miniszternek

Megnevezte Magyar Péter, hogy ki lenne kormányváltás esetén az egészségügyi minisztere – írta meg a Telex.

A TISZA Hang podcast legújabb epizódjában Hegedűs Zsoltot mutatták be egészségügyi miniszter-jelöltként, amire már korábban is utaltak. Hegedűs Zsolt ortopéd orvosként dolgozik Magyarországon és az Egyesült Királyságban, magán-és állami ellátásban is.

