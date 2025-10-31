A tech cégek húzzák Amerikát, új csúcson zárt az OTP!

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Összejött a bravúr az OTP-nek, széttépték a 4iG-t
Az európai átlaghoz felülteljesített a BUX, noha a nagypapírok közül egyedüliként az OTP zárt csak pluszban. A mai emelkedéssel egyébként történelem során először zárt 32 000 forint felett a bankpapír. Eközben pedig közel 10 százalékkal került feljebb a 4iG árfolyama, miután lezárult a vállalat kötelező nyilvános vételi ajánlata a Rába részvényeire. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Eséssel zárhatja a napot Európa
Miközben Amerikában emelkedést láthatunk a technológiai cégek vezetésével, addig Európában mérsékelt esés látható a vezető börzéken. A francia CAC 0,5, az angol FTSE és a német DAX pedig egyaránt 0,6-0,6 százalékos mínuszban vannak a záráshoz közeledve.
Rekordbevétel mellett veszteségbe fordul az UBM
Az UBM Holding újabb rekordévet zárt: a hazai agrárcég árbevétele egy év alatt ötödével, közel 240 milliárd forintra nőtt, miközben exporttevékenysége már a bevételek több mint felét adja. A látványos növekedés mellett ugyanakkor egyszeri tételek és az állattartási szegmens gyengébb teljesítménye rontotta az eredményeket.
Emelkedik az USA
Emelkednek az amerikai tőzsdék a nyitás után, az S&P 500 0,6%-kal, a Nasdaq 1,2%-kal, a Dow pedig 0,1%-kal emelkedett. A kedvező hangulatot a nagy tech cégek negyedéves eredményei támogatják, az Amazon részvényei több mint 12%-kot emelkedtek, miután az e-kereskedelmi óriás bejelentette, hogy felhőalapú számítástechnikai üzletágának bevételei a harmadik negyedévben a várakozásokat meghaladó mértékben nőttek. Az Apple 1,6%-kal emelkedett az iPhone-gyártó erős negyedéves eredményei és decemberi negyedévre vonatkozó előrejelzései nyomán.
Nem adtak el egyetlen Rába-részvényt sem a 4iG ajánlatára
A 4iG újabb nagy lépést tett védelmi ipari terjeszkedése felé, amikor bejelentette, hogy megszerzi a Rába többségi tulajdonát, és kötelező nyilvános vételi ajánlatot tett a fennmaradó részvényekre. Az ajánlattételi időszak lezárultával egyetlen kisrészvényes sem élt az ajánlattal.
Szinte megduplázódott a Shopper Park Plus profitja
Lendületesen bővül a Shopper Park Plus: a társaság eredménye majdnem megduplázódott az idei év első kilenc hónapjában, miután a szlovákiai akvizíciók látványosan megnövelték a bevételeket és az ingatlanportfólió értékét. A vállalat már a lengyel piacra is belépne, folytatva a regionális terjeszkedést.
Rekord
Történetében először 32 ezer forint fölé emelkedett az OTP, csak idén 47 százalékot emelkedett az árfolyam.
Vegyes mozgások
A vezető európai tőzsdék esnek, a német és a francia index 0, százalékot, ezzel szemben a régiónk részvénypiacai emelkednek, a magyar, a cseh és az osztrák index is emelkedik pénteken.
Válságban az Audi, összement a profit
Az Audi a nehéz piaci környezet és az elektromos járműplatform fejlesztésének csúszása miatt ismét csökkentette idei nyereség-előrejelzését. A prémiumautó-gyártó az amerikai importvámok hatására is nyomás alá került, miközben árbevétele nőtt, de az üzemi eredménye negyedével visszaesett, írja a Reuters.
Vegyes nyitás Európában
A francia CAC stagnálással, a német DAX 0,2 százalék mínuszban nyitott. Utóbbiban a Deutsche Telekom és az Adidas papírjai haladnak az élen az esésben.
Megérkezett a figyelmeztetés! Közeleg a következő válság a sztárbefektető szerint
Michael Burry, a 2008-as pénzügyi válságot előrejelző befektető ismét megszólalt két év hallgatás után, és figyelmeztetést tett közzé a piaci buborékokról.
Kis plusz
0,2 százalék emelkedéssel nyitott a BUX, az OTP és a Telekom emelkedik, a Mol és a Richter stagnál. Közben az elmúlt hetek sztárja, a Rába már harmadik napja esik, ma 5 százalékkal került lejjebb.
Jobban nő az Erste, mint várták, és még csak most jön a lengyel terjeszkedés
A korábban vártnál kissé jobban teljesít az idén az osztrák Erste Group, ezért kis mértékben javított a menedzsment néhány éves előrejelzésén, miután a harmadik negyedévet rekordközeli, 901 millió eurós, az év első három negyedévét pedig rekordnak számító, 2,566 milliárd eurós adózás utáni nyereséggel zárta a bankcsoport. A 7 milliárd eurónyi készpénzért megvásárolt lengyel Santander Bank Polska első bekonszolidálása az év végén várható a bankcsoportnál. Peter Bosek vezérigazgató (címlapképünkön) elégedetten nyilatkozott az eredményekről, kiemelve az osztrák és a magyar értékpapírprogramjaik sikerét.
Lefordultak az amerikai piacok
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 1 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,5 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,11 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,87 százalékot esett, míg a CSI 300 0,01 százalékos mínuszban áll.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,29 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,14 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,04 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,08 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,65 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 1,21 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma magyar oldalról ipari termelői árak és népmozgalom adatok érkeznek. Nemzetközi fronton japán infláció, kínai bmi, és számos európai országból inflációs adat érkezik, míg a nap a Chicago Fed bmi adatával zárul.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,3 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 10,5 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 46,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,5 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 52,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 522,12
|-0,2%
|1,7%
|2,4%
|11,7%
|12,8%
|79,3%
|S&P 500
|6 822,34
|-1,0%
|1,2%
|2,0%
|16,0%
|17,3%
|108,6%
|Nasdaq
|25 734,81
|-1,5%
|2,5%
|4,3%
|22,5%
|26,2%
|132,8%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|51 325,61
|0,0%
|5,5%
|14,2%
|28,7%
|30,7%
|123,4%
|Hang Seng
|26 282,69
|-0,2%
|1,2%
|-2,1%
|31,0%
|29,0%
|9,0%
|CSI 300
|4 709,91
|-0,8%
|2,2%
|1,5%
|19,7%
|21,1%
|0,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 118,89
|0,0%
|-0,4%
|1,0%
|21,1%
|25,2%
|108,7%
|CAC
|8 157,29
|-0,5%
|-0,8%
|3,3%
|10,5%
|9,8%
|77,6%
|FTSE
|9 760,06
|0,0%
|1,9%
|4,4%
|19,4%
|19,6%
|75,0%
|FTSE MIB
|43 202,4
|-0,1%
|1,9%
|1,1%
|26,4%
|25,2%
|140,8%
|IBEX
|16 040,3
|-0,7%
|1,6%
|3,7%
|38,3%
|36,9%
|148,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|106 989,6
|-0,1%
|2,7%
|8,2%
|34,9%
|44,8%
|231,5%
|ATX
|4 747,67
|1,6%
|1,7%
|2,4%
|29,6%
|33,9%
|131,0%
|PX
|2 375,64
|0,5%
|1,7%
|1,9%
|35,0%
|44,8%
|181,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|31 720
|0,1%
|2,8%
|10,6%
|46,2%
|69,2%
|223,3%
|Mol
|2 996
|-0,6%
|8,7%
|11,0%
|9,7%
|15,6%
|96,2%
|Richter
|10 450
|0,5%
|0,2%
|3,4%
|0,5%
|-4,3%
|62,6%
|Magyar Telekom
|1 780
|-1,1%
|-0,9%
|0,3%
|39,7%
|58,9%
|413,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|61,36
|0,2%
|-1,7%
|-2,9%
|-15,3%
|-11,0%
|72,3%
|Brent
|64,86
|-0,1%
|-1,8%
|-3,3%
|-13,2%
|-10,8%
|72,8%
|Arany
|3 994,35
|-0,1%
|-3,6%
|4,2%
|52,1%
|43,5%
|112,4%
|Devizák
|EURHUF
|388,4750
|0,0%
|-0,4%
|-0,3%
|-5,6%
|-4,7%
|5,9%
|USDHUF
|335,9348
|0,9%
|0,1%
|1,3%
|-15,4%
|-10,5%
|6,7%
|GBPHUF
|441,7949
|0,0%
|-1,3%
|-1,1%
|-11,2%
|-9,2%
|8,5%
|EURUSD
|1,1564
|-0,9%
|-0,4%
|-1,6%
|11,7%
|6,4%
|-0,7%
|USDJPY
|151,9150
|0,0%
|-0,5%
|2,9%
|-3,3%
|-0,9%
|45,3%
|GBPUSD
|1,3149
|-0,7%
|-1,3%
|-2,3%
|5,0%
|1,1%
|1,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|108 306
|-1,6%
|-1,6%
|-5,0%
|14,7%
|49,7%
|698,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,07
|0,5%
|2,3%
|-1,3%
|-11,0%
|-4,8%
|374,6%
|10 éves német állampapírhozam
|2,6
|0,7%
|2,4%
|-2,8%
|9,9%
|9,4%
|-515,7%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,88
|0,7%
|0,4%
|0,0%
|3,9%
|-0,9%
|195,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: loveguli
