A tech cégek húzzák Amerikát, új csúcson zárt az OTP!

Az európai átlaghoz felülteljesített a BUX, noha a nagypapírok közül egyedüliként az OTP zárt csak pluszban. A mai emelkedéssel egyébként történelem során először zárt 32 000 forint felett a bankpapír. Eközben pedig közel 10 százalékkal került feljebb a 4iG árfolyama, miután lezárult a vállalat kötelező nyilvános vételi ajánlata a Rába részvényeire.