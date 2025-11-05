  • Megjelenítés
Többet költenek az emberek a Mekikben
Többet költenek az emberek a Mekikben

A McDonald's a vártnál alacsonyabb nyereségről számolt be a harmadik negyedévre ma, piacnyitás előtt közzétett gyorsjelentésében, jól teljesítettek viszont az amerikai üzletek - írja a Cnbc.

A McDonald's harmadik negyedéves nyeresége elmaradt a Wall Street elemzői várakozásaitól, ugyanakkor amerikai éttermei (összehasonlítható alapon) a vártnál erősebb forgalomnövekedést értek el. Chris Kempczinski vezérigazgató szerint a kihívásokkal teli környezetben is képes a cég fenntartható növekedést biztosítani, ugyanakkor folyamatosan figyelmeztet a vendéglátásban tapasztalható visszafogott költekezésre, különösen az alacsony jövedelmű fogyasztók körében.

A harmadik negyedéves nettó árbevétel 7,08 milliárd dollár lett, szemben a 7,1 milliárd dolláros elemzői várakozással, a korrigált EPS pedig 3,22 dollár a várt 3,33 dollárral szemben.

Globálisan az üzletek összehasonlítható alapon számolt forgalma 3,6 százalékkal nőtt. Ez fordulat a bázisidőszaki 1,5 százalékos csökkenéséhez képest, és nagyjából megfelelt a Wall Street várakozásainak. Az Egyesült Államokban 2,4 százalékos volt a növekedés, ami meghaladta az elemzők 1,9 százalékos becslését. A cég az átlagos kosárérték emelkedésével magyarázta a bővülést, ami arra utal, hogy a vendégek az árverseny ellenére is többet fizetnek az étkezésekért. Az Egyesült Államokon kívül még erősebb volt az üzletek forgalmának növekedése. A nemzetközi, saját üzemeltetésű piacokat tömörítő divízió - ide tartozik többek között Ausztrália és Kanada - 4,3 százalékkal bővült.

A részvények árfolyama kis elmozdulást mutat a nyitás előtti kereskedésben, 0,4 százalékos mínuszban áll a részvény.

