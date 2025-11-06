  • Megjelenítés
Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?
Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Portfolio
A hét első feléhez képest elkezdett javulni a hangulat a piacokon, tegnap az USA-ban visszapattantak a tőzsdék, miután újra erőre kaptak az AI-részvények, kedvező makroadatok jöttek, és a Legfelsőbb Bíróság szkepticizmust fejezett ki Donald Trump vámjainak jogszerűségével kapcsolatban. Az amerikai tőzsdék emelkedését lekövették az ázsiai piacok is, az AMD erős negyedéves jelentése lökést adott az AI-részvényeknek. Végül, ami Európát illeti, a pozitív nemzetközi hangulat itt is emelkedést hozhat, bár a határidős indexek csak mérsékelt elmozdulásokat jeleznek. Itthon a Richterre figyelnük, miután a társaság ma hajnalban tette közzé harmadik negyedéves számait, amelyek több ponton negatív meglepetést okoztak.
Nagy meglepetés az AMD-től, gyorsan nő a cég az AI miatt

Az AMD erős harmadik negyedéves számokat és a vártnál optimistább negyedik negyedéves előrejelzést tett közzé, amit az adatközponti és AI-chip üzletág növekedése hajtott.

Tovább a cikkhez
Nagy meglepetés az AMD-től, gyorsan nő a cég az AI miatt
Rég láttunk ilyet a Richternél - Mi lesz az árfolyammal?

Az elemzői várakozásokhoz képest jelentősen elmaradó harmadik negyedéves eredményekről számolt be a Richter ma reggel közzétett gyorsjelentésében, ami ritkán fordult elő mostanában a cégnél, így kellemetlen meglepetésként érheti a befektetőket. További negatívum, hogy a menedzsment kissé lefelé módosította az idei évre vonatkozó várakozását is. Jó hír viszont, hogy a cég közlése szerint egy átmeneti lassulásról van szó. Az eredmények csökkenésében egyébként nagy szerepe volt a devizaárfolyamok kedvezőtlen alakulásának, valamint a general medicines üzletágban tapasztalható ellátási problémáknak és készlethiánynak, viszont a Vraylar továbbra is növekszik, a nőgyógyászati üzletág pedig erős lendületet mutat, kétszámjegyű bevételnövekedést ért el.

Tovább a cikkhez
Rég láttunk ilyet a Richternél - Mi lesz az árfolyammal?
Emelkedés jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,4 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,7 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 1,49 százalékos pluszban van, a Hang Seng 1,74 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,16 százalékkal emelkedett.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,28 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,26 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,21 százalékot emelkedhet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,02 százalékot eshet, a S&P 500 0,06 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,19 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma reggel a KSH szeptemberi ipari termelése és kiskereskedelmi forgalma érkezik; ezek kulcsfontosságúak, mert megmutatják, hogy a magyar gazdaság export- és belső keresleti oldala mennyire tud kilábalni, illetve mennyire húzza vissza a magas reálkamat és a gyengébb külső kereslet. A magyar ipari adat különösen fontos a múlt héten kiadott, stagnálást mutató harmadik negyedéves GDP-pálya megértéséhez. Külföldön a német szeptemberi ipari termelés az európai – kiváltképp a magyar – növekedési kilátások egyik legjobb barométereként érkezik, emellett kiadják az euróövezeti kiskereskedelmi forgalmi mutatókat is. Délután a Bank of England kamatdöntése hozhat piaci mozgásokat. Az amerikai kormányzati leállás miatt várhatóan nem kapunk munkaerőpiaci adatokat, de itt még jöhetnek változások.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,8 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9,4 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 49,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,3 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 51,5 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 311 0,5% -0,7% 1,2% 11,2% 12,1% 66,6%
S&P 500 6 796,29 0,4% -1,4% 1,2% 15,6% 17,5% 93,6%
Nasdaq 25 620,03 0,7% -1,9% 3,4% 21,9% 26,7% 112,1%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 50 212,27 -2,5% -2,1% 9,7% 25,9% 30,5% 108,3%
Hang Seng 25 935,41 -0,1% -1,6% -4,4% 29,3% 23,5% 0,9%
CSI 300 4 627,26 0,2% -2,5% -0,3% 17,6% 14,4% -5,3%
Európai részvényindexek              
DAX 24 049,74 0,4% -0,3% -1,3% 20,8% 24,9% 91,4%
CAC 8 074,23 0,1% -1,5% -0,1% 9,4% 9,0% 62,0%
FTSE 9 777,08 0,6% 0,2% 3,0% 19,6% 19,6% 65,5%
FTSE MIB 43 438,49 0,4% 0,5% 0,4% 27,1% 26,0% 120,1%
IBEX 16 098,4 0,4% -0,3% 3,3% 38,8% 36,0% 132,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 107 479,4 -0,5% 0,3% 7,0% 35,5% 44,6% 204,8%
ATX 4 784,37 -0,2% 2,4% 0,6% 30,6% 34,4% 119,9%
PX 2 411 0,3% 2,0% 1,8% 37,0% 44,7% 176,3%
Magyar blue chipek              
OTP 32 480 -0,1% 2,5% 11,7% 49,7% 71,3% 190,3%
Mol 2 890 -1,0% -4,1% 4,3% 5,9% 10,1% 78,1%
Richter 10 270 -2,2% -1,3% 1,0% -1,3% -5,5% 48,0%
Magyar Telekom 1 762 0,1% -2,1% -4,9% 38,3% 56,2% 393,6%
Nyersanyagok              
WTI 60,4 -1,6% -1,4% -2,0% -16,6% -16,4% 56,4%
Brent 64,49 0,0% -0,6% -0,1% -13,7% -15,2% 57,4%
Arany 3 977,93 0,4% -0,5% 2,5% 51,5% 45,1% 104,1%
Devizák              
EURHUF 386,5500 -0,4% -0,5% -0,5% -6,0% -5,5% 7,6%
USDHUF 336,7454 -0,3% 1,1% 1,8% -15,2% -10,3% 10,8%
GBPHUF 439,2051 -0,3% -0,6% -1,5% -11,7% -10,1% 10,2%
EURUSD 1,1479 -0,1% -1,6% -2,2% 10,9% 5,3% -2,9%
USDJPY 153,3850 0,0% 1,0% 4,0% -2,4% 0,9% 48,0%
GBPUSD 1,3042 0,0% -1,5% -3,2% 4,1% 0,3% -0,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 103 865 2,4% -5,6% -15,1% 10,0% 49,7% 565,6%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,16 1,8% 2,6% 1,2% -9,2% -3,1% 434,3%
10 éves német állampapírhozam 2,63 0,8% 2,1% -1,0% 11,4% 8,3% -516,0%
10 éves magyar állampapírhozam 6,92 0,4% 1,3% 0,6% 4,5% -0,7% 223,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Ha ezeket a jeleket látod, nagyon közel van a tőzsdei összeomlás

Jön a várva várt nap: kiteríti lapjait a Mol

Piaci húzd meg-ereszd meg után olyan gazdasági tűzijáték jön, ami eldöntheti a befektetéseid és a forint sorsát

Címlapkép forrása: franckreporter

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

