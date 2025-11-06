Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Az elemzői várakozásokhoz képest jelentősen elmaradó harmadik negyedéves eredményekről számolt be a Richter ma reggel közzétett gyorsjelentésében, ami ritkán fordult elő mostanában a cégnél, így kellemetlen meglepetésként érheti a befektetőket. További negatívum, hogy a menedzsment kissé lefelé módosította az idei évre vonatkozó várakozását is. Jó hír viszont, hogy a cég közlése szerint egy átmeneti lassulásról van szó. Az eredmények csökkenésében egyébként nagy szerepe volt a devizaárfolyamok kedvezőtlen alakulásának, valamint a general medicines üzletágban tapasztalható ellátási problémáknak és készlethiánynak, viszont a Vraylar továbbra is növekszik, a nőgyógyászati üzletág pedig erős lendületet mutat, kétszámjegyű bevételnövekedést ért el.