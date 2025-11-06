Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Nagy meglepetés az AMD-től, gyorsan nő a cég az AI miatt
Az AMD erős harmadik negyedéves számokat és a vártnál optimistább negyedik negyedéves előrejelzést tett közzé, amit az adatközponti és AI-chip üzletág növekedése hajtott.
Rég láttunk ilyet a Richternél - Mi lesz az árfolyammal?
Az elemzői várakozásokhoz képest jelentősen elmaradó harmadik negyedéves eredményekről számolt be a Richter ma reggel közzétett gyorsjelentésében, ami ritkán fordult elő mostanában a cégnél, így kellemetlen meglepetésként érheti a befektetőket. További negatívum, hogy a menedzsment kissé lefelé módosította az idei évre vonatkozó várakozását is. Jó hír viszont, hogy a cég közlése szerint egy átmeneti lassulásról van szó. Az eredmények csökkenésében egyébként nagy szerepe volt a devizaárfolyamok kedvezőtlen alakulásának, valamint a general medicines üzletágban tapasztalható ellátási problémáknak és készlethiánynak, viszont a Vraylar továbbra is növekszik, a nőgyógyászati üzletág pedig erős lendületet mutat, kétszámjegyű bevételnövekedést ért el.
Emelkedés jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,4 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,7 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 1,49 százalékos pluszban van, a Hang Seng 1,74 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,16 százalékkal emelkedett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,28 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,26 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,21 százalékot emelkedhet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,02 százalékot eshet, a S&P 500 0,06 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,19 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma reggel a KSH szeptemberi ipari termelése és kiskereskedelmi forgalma érkezik; ezek kulcsfontosságúak, mert megmutatják, hogy a magyar gazdaság export- és belső keresleti oldala mennyire tud kilábalni, illetve mennyire húzza vissza a magas reálkamat és a gyengébb külső kereslet. A magyar ipari adat különösen fontos a múlt héten kiadott, stagnálást mutató harmadik negyedéves GDP-pálya megértéséhez. Külföldön a német szeptemberi ipari termelés az európai – kiváltképp a magyar – növekedési kilátások egyik legjobb barométereként érkezik, emellett kiadják az euróövezeti kiskereskedelmi forgalmi mutatókat is. Délután a Bank of England kamatdöntése hozhat piaci mozgásokat. Az amerikai kormányzati leállás miatt várhatóan nem kapunk munkaerőpiaci adatokat, de itt még jöhetnek változások.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,8 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9,4 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 49,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,3 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 51,5 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 311
|0,5%
|-0,7%
|1,2%
|11,2%
|12,1%
|66,6%
|S&P 500
|6 796,29
|0,4%
|-1,4%
|1,2%
|15,6%
|17,5%
|93,6%
|Nasdaq
|25 620,03
|0,7%
|-1,9%
|3,4%
|21,9%
|26,7%
|112,1%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|50 212,27
|-2,5%
|-2,1%
|9,7%
|25,9%
|30,5%
|108,3%
|Hang Seng
|25 935,41
|-0,1%
|-1,6%
|-4,4%
|29,3%
|23,5%
|0,9%
|CSI 300
|4 627,26
|0,2%
|-2,5%
|-0,3%
|17,6%
|14,4%
|-5,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 049,74
|0,4%
|-0,3%
|-1,3%
|20,8%
|24,9%
|91,4%
|CAC
|8 074,23
|0,1%
|-1,5%
|-0,1%
|9,4%
|9,0%
|62,0%
|FTSE
|9 777,08
|0,6%
|0,2%
|3,0%
|19,6%
|19,6%
|65,5%
|FTSE MIB
|43 438,49
|0,4%
|0,5%
|0,4%
|27,1%
|26,0%
|120,1%
|IBEX
|16 098,4
|0,4%
|-0,3%
|3,3%
|38,8%
|36,0%
|132,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|107 479,4
|-0,5%
|0,3%
|7,0%
|35,5%
|44,6%
|204,8%
|ATX
|4 784,37
|-0,2%
|2,4%
|0,6%
|30,6%
|34,4%
|119,9%
|PX
|2 411
|0,3%
|2,0%
|1,8%
|37,0%
|44,7%
|176,3%
|Magyar blue chipek
|OTP
|32 480
|-0,1%
|2,5%
|11,7%
|49,7%
|71,3%
|190,3%
|Mol
|2 890
|-1,0%
|-4,1%
|4,3%
|5,9%
|10,1%
|78,1%
|Richter
|10 270
|-2,2%
|-1,3%
|1,0%
|-1,3%
|-5,5%
|48,0%
|Magyar Telekom
|1 762
|0,1%
|-2,1%
|-4,9%
|38,3%
|56,2%
|393,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|60,4
|-1,6%
|-1,4%
|-2,0%
|-16,6%
|-16,4%
|56,4%
|Brent
|64,49
|0,0%
|-0,6%
|-0,1%
|-13,7%
|-15,2%
|57,4%
|Arany
|3 977,93
|0,4%
|-0,5%
|2,5%
|51,5%
|45,1%
|104,1%
|Devizák
|EURHUF
|386,5500
|-0,4%
|-0,5%
|-0,5%
|-6,0%
|-5,5%
|7,6%
|USDHUF
|336,7454
|-0,3%
|1,1%
|1,8%
|-15,2%
|-10,3%
|10,8%
|GBPHUF
|439,2051
|-0,3%
|-0,6%
|-1,5%
|-11,7%
|-10,1%
|10,2%
|EURUSD
|1,1479
|-0,1%
|-1,6%
|-2,2%
|10,9%
|5,3%
|-2,9%
|USDJPY
|153,3850
|0,0%
|1,0%
|4,0%
|-2,4%
|0,9%
|48,0%
|GBPUSD
|1,3042
|0,0%
|-1,5%
|-3,2%
|4,1%
|0,3%
|-0,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|103 865
|2,4%
|-5,6%
|-15,1%
|10,0%
|49,7%
|565,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,16
|1,8%
|2,6%
|1,2%
|-9,2%
|-3,1%
|434,3%
|10 éves német állampapírhozam
|2,63
|0,8%
|2,1%
|-1,0%
|11,4%
|8,3%
|-516,0%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,92
|0,4%
|1,3%
|0,6%
|4,5%
|-0,7%
|223,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: franckreporter
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
