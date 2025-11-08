A magyar részvénypiac a sztár - Ebbe kell befektetni a profik szerint!

A Bank of America legfrissebb elemzésében az EEMEA (Kelet-Európa, Közel-Kelet és Afrika feltörekvő részvénypiacai) régió részvénypiacait vizsgálta meg.
A rangsor hat tényező súlyozott átlagából áll:
- aktuális értékeltség,
- historikus értékeltség,
- várható eredménynövekedés,
- árfolyam/eredmény-momentum,
- osztalék
- és a globális feltörekvő piaci alapok súlyozásából adódó pozicionáltsági felértékelődési lehetőség.
Magyarország sorában a pontok az egyes kategóriákban így néznek ki: 90, 90, 60, 90, 70 és 90; ezek súlyozott átlaga 80, amivel megelőzi Egyiptomot (75) és Dél-Afrikát (69).
