A magyar részvénypiac a sztár - Ebbe kell befektetni a profik szerint!

A feltörekvő részvénypiacok értékelése során a nemzetközi elemzőházak egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek arra, hogy egyszerre mérjék a fundamentális teljesítményt, az árazási viszonyokat és a befektetői pozicionáltságot. Ebben a környezetben különösen érdekes megfigyelni, amikor egy piac nem egyetlen kiugró tényező miatt kerül előtérbe, hanem több, egymást erősítő mutató alapján kezd el kedvezőbb képet mutatni. A legfrissebb régiós rangsor egy ilyen fordulatra hívja fel a figyelmet. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
A Bank of America legfrissebb elemzésében az EEMEA (Kelet-Európa, Közel-Kelet és Afrika feltörekvő részvénypiacai) régió részvénypiacait vizsgálta meg.

A rangsor hat tényező súlyozott átlagából áll:

  1. aktuális értékeltség,
  2. historikus értékeltség,
  3. várható eredménynövekedés,
  4. árfolyam/eredmény-momentum,
  5. osztalék
  6. és a globális feltörekvő piaci alapok súlyozásából adódó pozicionáltsági felértékelődési lehetőség.

Magyarország sorában a pontok az egyes kategóriákban így néznek ki: 90, 90, 60, 90, 70 és 90; ezek súlyozott átlaga 80, amivel megelőzi Egyiptomot (75) és Dél-Afrikát (69).

