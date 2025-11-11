Tovább esik az OTP

Féltávnál az OTP húzza lefelé a magyar tőzsdét, miután a kormány megemelné a banki extraprofitadtó 2026-ban.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 1 százalékot esett. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, a Richter árfolyama 1,5 százalékos pluszban van, míg a Mol árfolyama 1,1 százalékot emelkedett az előző napi záróárfolyamához viszonyítva. Eközben a Magyar Telekom árfolyama 0,7 százalékkal került lejjebb, míg az OTP árfolyama 3,2 százalékos mínuszban áll a legutolsó záróárfolyamához képest.

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esik, az esésben az élen a Rába papírjai állnak, amelyek árfolyama 5,4 százalékkal került lejjebb, a Gránit Bank árfolyama pedig 3,3 százalékot esett.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 14,1 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a 4iG, a Richter és a Magyar Telekom részvénye is.

