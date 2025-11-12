  • Megjelenítés
Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén
Üzlet

Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén

Portfolio
A pozitív nemzetközi hangulattal párhuzamosan a magyar tőzsdén is emelkedéssel indul a nap.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX 0,2 százalékos pluszban áll, így jelenleg 107 404 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, a Mol árfolyama 0,5 százalékkal került feljebb, a Richter árfolyama 0,1 százalékot emelkedett, az OTP árfolyama stagnál, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,1 százalékot esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az ANY és a Rába teljesít, míg a leggyengébben a MBH JZB és a Zwack indítja a napot.

Még több Üzlet

Odapirított az MNB a biztosítóknak, máris léptek az utasbiztosításoknál

Kitart a jó hangulat, folytatódik az emelkedés a tőzsdéken

Dollármilliárdokat keres az AI-őrületen az Nvidia és az Apple egyik legfontosabb beszállítója

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Magyar Telekom is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Besokallt az OTP, az Alkotmánybírósághoz fordul az ATM törvény miatt

Az AI tükröt tart és optimalizál - de mihez kezd ezzel a vezetés?

Kardinális döntés született Washingtonban az Orbán-Trump-csúcson – Mutatjuk, miért nagyon fontos ez!

Címlapkép forrása: Nora Sahinun

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?
Így cselezik ki az adózást a szemfüles magyar befektetők – heteken belül elillan a lehetőség
Egyeztetett a Janaf és a Mol
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility