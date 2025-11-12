  • Megjelenítés
Kitart a jó hangulat, folytatódik az emelkedés a tőzsdéken
Kitart a jó hangulat, folytatódik az emelkedés a tőzsdéken

Portfolio
Alapvetően pozitív hangulat volt jellemző a tőzsdéken az elmúlt napokban, a befektetők részben azért is optimisták, mert a héten véget érhet az amerikai kormányzati leállás, miután a szenátus hétfő este elfogadta a költségvetési törvényjavaslatot, amely azóta a képviselőház elé került végső szavazásra. Tegnap az amerikai tőzsdék többnyire emelkedtek, bár a technológiai szektor ismét nyomás alá került, esett az Nvidia és több népszerű AI részvény is, miközben a Dow Jones index új történelmi zárócsúcsot állított be, tehát némi rotáció jelei mutatkoztak az USA-ban. Ma reggel Ázsiában ugyancsak pozitív mozgásokat lehetett látni, és az európai piacokon is emelkedéssel indult a nap. Különösebb említésre méltó adat nem érkezik a mai nap során, így a befektetők elsősorban a vállalati gyorsjelentésekre figyelhetnek. Itthon a Waberer’s és a Magyar Telekom számai érkeznek ma.
Dollármilliárdokat keres az AI-őrületen az Nvidia és az Apple egyik legfontosabb beszállítója

A Foxconn harmadik negyedéves profitja 17 százalékkal nőtt az AI-szerverek iránti erős keresletnek köszönhetően, felülmúlva a piaci várakozásokat.

Dollármilliárdokat keres az AI-őrületen az Nvidia és az Apple egyik legfontosabb beszállítója
Emelkedés

Emelkednek az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX 0,7 százalékkal került feljebb, míg a CAC 0,4 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,3 százalékos pluszban kezdett. A milánói börze is feljebb került 0,6 százalékkal, míg a spanyol piac ugyancsak 0,6 százalékot emelkedett.

Y6AUPcHA
Nagy átrendeződés kezdődött a tőzsdén, ide áramlik a pénz az AI-részvényekből

A Dow Jones index kedden történelmi zárócsúcsot állított be, miközben a mesterségesintelligencia-sztori után a befektetők a tágabb amerikai gazdaságot lefedő ágazatok felé fordultak - írta a MarketWatch.

Nagy átrendeződés kezdődött a tőzsdén, ide áramlik a pénz az AI-részvényekből
Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén

A pozitív nemzetközi hangulattal párhuzamosan a magyar tőzsdén is emelkedéssel indul a nap.

Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén
Teljesen kiszállt az Nvidiából a befektetési konglomerátum, be is szakadt az árfolyam

A SoftBank részvényei szerdán egy ponton 10%-ot is estek, miután a cég 5,8 milliárd dollárért értékesítette Nvidia-részesedését, ami rávilágított a vállalat AI-fókuszú befektetéseihez kapcsolódó, növekvő finanszírozási igényekre.

Teljesen kiszállt az Nvidiából a befektetési konglomerátum, be is szakadt az árfolyam
Emelkedés jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,2 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,2 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,3 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 0,52 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,95 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,12 százalékot emelkedett.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,74 százalékot emelkedhet, a CAC 0,27 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,31 százalék pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,19 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,29 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,53 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma különösebb említésre méltó adat nem érkezik, a német infláció előzetes statisztikája már ismert, így vélhetően nem rengeti meg a piacokat a közlés. Ahogy a csütörtök reggel itthon megjelenő ipari termelési adat sem, mely a szeptemberi részletes statisztikát tartalmazza. Amerikában elvileg egy inflációs adatnak kellene érkeznie, de a kormányzati leállás miatt annak sorsa is bizonytalan, pedig a piacnak fontos kapaszkodót jelenthetne.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 41,3 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 10,5 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 47,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,1 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 56,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 927,96 1,2% 1,8% 5,4% 12,7% 8,2% 63,0%
S&P 500 6 846,61 0,2% 1,1% 4,5% 16,4% 14,1% 91,6%
Nasdaq 25 533,49 -0,3% 0,4% 5,4% 21,5% 21,0% 114,7%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 50 842,93 -0,1% -1,3% 5,7% 27,4% 28,6% 100,6%
Hang Seng 26 696,41 0,2% 2,9% 1,5% 33,1% 30,7% 1,8%
CSI 300 4 652,17 -0,9% 0,7% 0,8% 18,2% 12,6% -5,2%
Európai részvényindexek              
DAX 24 088,06 0,5% 0,6% -0,6% 21,0% 23,9% 82,3%
CAC 8 156,23 1,3% 1,1% 3,0% 10,5% 9,8% 49,8%
FTSE 9 899,6 1,1% 1,9% 5,0% 21,1% 21,8% 55,1%
FTSE MIB 44 438,88 1,2% 2,7% 5,7% 30,0% 29,4% 111,7%
IBEX 16 388,8 1,3% 2,2% 5,9% 41,3% 41,3% 110,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 107 229,3 -0,6% -0,7% 5,1% 35,2% 39,5% 181,8%
ATX 4 858,93 0,5% 1,3% 4,1% 32,6% 36,2% 101,9%
PX 2 484,25 0,9% 3,3% 5,0% 41,1% 48,8% 173,8%
Magyar blue chipek              
OTP 32 000 -2,5% -1,5% 8,3% 47,5% 58,7% 157,6%
Mol 3 020 1,7% 3,4% 9,0% 10,6% 14,3% 59,3%
Richter 9 865 1,4% -6,0% -6,9% -5,1% -10,3% 46,1%
Magyar Telekom 1 782 -0,1% 1,3% -1,0% 39,9% 51,3% 388,9%
Nyersanyagok              
WTI 60,94 0,0% -0,7% 2,0% -15,9% -13,8% 47,7%
Brent 65,18 1,7% 1,1% 3,8% -12,8% -9,4% 48,6%
Arany 4 113,01 0,5% 3,8% 2,6% 56,7% 57,3% 120,5%
Devizák              
EURHUF 385,3750 0,5% -0,7% -1,5% -6,3% -6,2% 8,5%
USDHUF 332,3630 0,1% -1,6% -1,6% -16,3% -13,8% 10,0%
GBPHUF 437 0,0% -0,8% -3,2% -12,2% -11,8% 9,6%
EURUSD 1,1595 0,4% 0,9% 0,1% 12,0% 8,9% -1,4%
USDJPY 154,0300 0,0% 0,4% 1,0% -2,0% 0,1% 45,8%
GBPUSD 1,3177 0,2% 1,0% -1,0% 5,2% 2,4% -0,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 103 015 -2,8% 1,5% -8,8% 9,1% 16,0% 555,8%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,07 -1,1% -0,4% 0,7% -11,1% -6,3% 330,9%
10 éves német állampapírhozam 2,62 -0,3% 0,2% 0,9% 10,7% 12,6% -620,5%
10 éves magyar állampapírhozam 6,97 1,6% 1,2% 1,8% 5,3% 1,8% 209,8%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

