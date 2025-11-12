  • Megjelenítés
FONTOS Váratlanul vadonatúj kormánydöntéssel állt elő Orbán Viktor
 
Öt éve először csökkent a negyedéves bevétel a Telekomnál - Mi áll a háttérben?

Több mint öt éve először csökkent a negyedéves bevétel a Magyar Telekomnál az egy évvel korábbi szinthez viszonyítva - derül ki a társaság ma, piaczárás után közzétett gyorsjelentéséből. A visszaesés teljes mértékben a rendszerintegráció/IT üzletág számlájára írható, a mobil és a vezetékes üzletágban stagnáltak a bevételek. Az eredmények szintjén azonban szép növekedésről számolt be a Telekom, részben a távközlési pótadó kivezetésének köszönhetően. A gyorsjelentés összességében nagy meglepetést nem okozott a várakozásokhoz képest, a bevétel szintjén kissé alulteljesítette az elemzői konszenzust a társaság, az EBITDA és a nettó eredmény azonban magasabb lett, mint a piaci várakozás. A cég kiemelte az ügyfelek növekvő adatigényét, mint az eredmények fő mozgatórugóját és közölte, hogy folytatja a hálózatfejlesztéseket. Az éves célkitűzéseket nem változtatott a menedzsment, és jól áll a cég az időarányos teljessítésel az első kilenc hónap eredményei alapján.
Nagyrészt az elemzői várakozásokat kissé felülmúló számokat közölt a Magyar Telekom a harmadik negyedévre ma, piaczárás után közzétett gyorsjelentésében, legalábbis eredményszinten, a bevételek ugyanis kismértékben elmaradtak az elemzői konszenzustól.

Mutatjuk, hogy teljesített a főbb sorokon a magyar távközlési vállalat:

tablazat

Mi mozgatta a bevételek alakulását?

A harmadik negyedévben 242,9 milliárd forintos bevételt könyvelt el a Magyar Telekom, ami 1,3 százalékos csökkenés az előző év azonos időszakához képest. Ezzel egy régóta tartó trend tört meg, ugyanis 2020 második negyedéve óta nem fordult elő, hogy esett volna a negyedéves bevétel év/év alapon. Az elmúlt időszak növekedési trendje után, amit nagyrészt az inflációkövető díjkorrekció hajtott, szembetűnő az idei lassulás.

