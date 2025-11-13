Díjzápor az üzletben - Kiemelkedő elismerésekben részesültek a hazai nagyágyúk

Banking Technology - Visa Awards
Idén immáron 4. alkalommal, összesen 10 kategóriában díjazta a Visa a hazai bankokat. 2025-ben 11 nyertest jelentettek be a Visa Awardson, a Portfolio Banking Technology rendezvényen.
Az elnyert díjak listája és a díjazottak 2025-ben:
- Visa #1 Issuer 2025 – lakossági kategória nyertese: OTP Bank, a díjat Máriás Endre, az OTP Bank Napi Bankkapcsolat Területének Vezetője vette át.
- Visa #1 Issuer 2025 - vállalati kategória nyertese: MBH Bank, a díjat Ginzer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese vette át.
- Visa #1 Acquirer 2025 nyertese: OTP Bank, a díjat dr. Al-Absi Gáber Seif, a SimplePay vezérigazgató-helyettese, Kereskedelmi és SimplePay üzletág vezetője vette át.
- Visa #1 Mobile Payment 2025 nyertese: CIB Bank, a díjat Galló Csaba, a CIB Bank Biztonság, Fraud megelőzés és BCM vezetője vette át.
- Visa #1 Online Payment 2025 nyertese: Raiffeisen Bank, a díjat Rajna Gábor, a Raiffeisen Bank lakossági bankolásért felelős vezérigazgató-helyettese vette át.
- Visa #1 Product Launch of the Year nyertese: Erste Bank, a díjat Tóth Áron, az Erste Bank Finanszírozási döntések és otthonteremtés tribe vezetője vette át.
- Visa #1 Operational Excellence díj nyertese: Erste Banknak, a díjat Schreiber Réka, az Erste Bank Központi operációért felelős vezetője vette át.
- Visa | Portfolio ESG Banking Award díj nyertese: CIB Bank, a díjat Alberto De Stavola, a CIB Bank ESG-ért felelős vezérigazgató-helyettese vette át.
- Visa #1 Digital Innovator 2025 díjnak idén két nyertese is volt: OTP Bank és az Erste Bank, a díjat Kuhárszki András, az OTP Bank ügyvezető igazgatója, valamint Bek-Balla László, az Erste Bank Napi bankolás, digitális ügyfélkapcsolatok és tanácsadás tribe vezetője vette át.
- Visa #1 Fintech of the Year 2025 nyertese: Barion, a díjat Kiss Sándor, a Barion alapító vezérigazgatója vette át.
Portfolio Professional Investment Day - Investment and Wealth Management Awards 2025
A Portfolio idén először egyedülálló szakmai díjakkal ismerte el a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac kiemelkedő teljesítményeit. Objektív adatok, iparági szavazatok, közönség-visszajelzések és független szakmai zsűri döntése alapján 10 kategóriában, mintegy 70 pályázat közül dőlt el, kik formálják ma a magyar befektetési szektor jövőjét.
2025-ben ők lettek a Portfolio Investment and Wealth Management Awards díjazottjai:
- Az Év Private Banking Szolgáltatója – OTP Private Banking
- Az Év Prémium Banking Szolgáltatója – Erste Prémium Szegmens
- Az Év Alapkezelője – Hold Alapkezelő
- Az Év Magyarországon Kezelt Alapja – VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (VIG Alapkezelő)
- Az Év Privátbanki fejlesztése – Privátbanki vagyonkezelés külföldi (írországi) befektetési számlán (Concorde Értékpapír)
- Az Év Alapkezelői fejlesztése – OTP CETOP UCITS ETF (OTP Alapkezelő)
- Az Év ESG Fenntartható Szolgáltatója/Befektetési Megoldása – K&H Alapkezelő (KBC Asset Management N.V.)
- Az Év Privátbankára – Kovács Edit, Private Banking Vezető Befektetési Szakreferens, Raiffeisen Private Banking
- Az Év Portfóliómenedzsere – Cser Tamás, Vezető részvényportfólió-kezelő, szenior portfóliókezelő, partner, Hold Alapkezelő
- Az Év Intézményi Alapkezelője – VIG Alapkezelő
Portfolio Property Awards 2025
2025-ben 16. alkalommal osztottuk ki a Portfolio Property Awards díjait, elismerve ezzel az idei év legkiemelkedőbb ingatlanpiaci projektjeit és tranzakcióit. A 10 tagból álló helyszíni és 40 online szakmai zsűri döntött az év PM és FM cégéről, az év finanszírozójáról, az év lakóprojektjéről (150 lakás felett és alatt), az év irodabérleti és raktárbérleti tranzakciójáról, valamint hotelprojektjéről, az év ipariingatlan-fejlesztéséről (20 ezer négyzetméter alatt és felett), illetve irodafejlesztéséről, az év befektetési tranzakciójáról (belföldön és külföldön), és az év ingatlanpiaci tehetségéről. Kiosztottunk egy év digitális épülete-díjat, egy emlékdíjat, az év koncepciója díjat, valamint egy Portfolio különdíjat is.
Lássuk a díjazottakat:
- Év Lakóprojektje 150 lakás felett: WaterfrontCity IV – Biggeorge Property (Powered by Nemzeti Tőkeholding)
- Év Lakóprojektje 150 lakás alatt: Paskal Rose II. – SunDell
- Év Irodafejlesztése: Liget Center Vitrum – WING
- Év Ipariingatlan-fejlesztése 20 000 négyzetméter felett: CTPark Sziget SZG1 CTP
- Év Ipariingatlan-fejlesztése 20 000 négyzetméter alatt: ZF Chassis Modules raktára – Panattoni
- Év Irodabérleti Tranzakciója: H2Offices II. ütem
- Év Raktárbérleti Tranzakciója: CAIP és Innovinia IGPark Nyíregyháza
- Év Hotelprojektje: Le Primore Hotel - Hévíz
- Év Ingatlanbefektetési Tranzakciója belföldön: Eladó: HelloParks Páty Megapark (PT2 és PT3) - Vevő: Erste Alapkezelő (Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap)
- Év Ingatlanbefektetési Tranzakciója külföldön: Resi4Rent portfólió – Echo Investment (WING) + Griffin Capital Partners
- Év PM cége: Eston
- Év FM cége: Smart FM
- Év finanszírozója: Erste Bank
- Az Év Digitális Épülete (Powered by Cetin): Allee
- Az Év Koncepciója (Powered by Portfolio Awards résztvevői): Market Asset Management, Körszálló projekt (The Icon)
- Az Év Tehetsége (Powered by Indotek): Lukvár Barbara, a Forestay Group fejlesztési igazgatója
- Darida Pál Emlékdíj (Powered by Futureal): Jávor Balázs, ügyvezető igazgató, UniCredit Bank Hungary
- Portfolio Különdíj: A Corvin Projekt és a TimeOut Market Budapest
Címlapkép forrása: Portfolio
