Elromlott a hangulat, határozott esésben a tőzsdék

Alapvetően jó lenne a hangulat a nyugat-európai tőzsdéken, a francia CAC 0,4 százalék pluszban áll, a német DAX-ot viszont nyomás alatt tartja néhány nagy papír, ami miatt a vezető német részvényindex 0,6 százalék mínuszban áll.

A Siemens most tette közzé gyorsjelentését, a profit esett, ráadásul a menedzsment a kilátásokkal kapcsolatban is említett kockázatokat, többek között a negatív devizahatások tarthatják nyomás alatt a bevételt és a profitot. Ráadásul a cég kikonszolidálja az egyik nagy leánycégét, aminek már nem lesz irányító tulajdonosa, így annak a profitja nem lesz már bekonszolidálva a Siemens eredményébe.

A Siemens árfolyama már közel 6 százalék mínuszban áll, a Siemens Health pedig 3 százalékot esett.