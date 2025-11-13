  • Megjelenítés
Gigantikus megrendelést kapott a CATL
Üzlet

Gigantikus megrendelést kapott a CATL

Portfolio
Nagy emelkedést hozott a kínai akkumulátorgyártók részvényeinél a CATL óriásmegrendelése. A Beijing Hyperstrong 200 GWh energiatároló akkumulátort kötött le a következő három évre, ami fél évnyi teljes CATL-termelést is kitesz, írja a Bloomberg.

A kínai akkumulátorrészvények nagyot emelkedtek, miután hatalmas megrendelést kapott a CATL.

A CATL csütörtökön a shenzheni tőzsdén több mint 8%-ot emelkedett, ezzel közel rekordszinten zárt, miután a Beijing Hyperstrong Technology bejelentette, hogy 200 gigawattóra energiatároló-rendszerhez szükséges akkumulátort rendelt a vállalattól. A CATL részvényei közel 6%-ot emelkedtek Hongkongban, a Hyperstrong 9%-ot erősödött a sanghaji kereskedésben.

Az üzlet igazolja, hogy globálisan erős a kereslet az energiatároló rendszerek iránt, hiány van a csúcskategóriás termékekből, és hogy a CATL továbbra is a teljes értéklánc vezetője

– írták a Morgan Stanley elemzői a dealről. Bár az árakat nem hozták nyilvánosságra, valószínű, hogy a CATL ár- vagy árrésprémiumot kapott, hogy ilyen nagy megrendelést rögzíthessen a szűkös kínálat-kerslet környezetben – tették hozzá.

A három év alatt teljesítendő megrendelés azt jelenti, hogy az éves rendelés a CATL 2025-ös energiatárolási rendszerekre vonatkozó értékesítési volumenének mintegy 50%-át teszi ki.

A vállalat szerint más szereplők, például a Tesla és a Sungrow Power Supply is hamarosan hasonló megállapodásokat kereshetnek a biztos ellátás érdekében, ami tovább növeli a CATL akkumulátor-alapanyagok iránti keresletét.

Az akkumulátor-alapanyagokat gyártó cégek részvényei is megugrottak a hírre, a Shenzhen Capchem Technology 19%-ot, a Shenzhen Senior Technology Material 18%-ot, az Eve Energy pedig 12%-ot erősödött, a Ganfeng Lithium Group részvényei 12%-ot emelkedtek Hongkongban, a Tianqi Lithium pedig közel 10%-ot ralizott.

Címlapkép forrása: Matthias Balk/picture alliance via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

