Eséssel zártak az főbb amerikai indexek

A hét első kereskedési napján az amerikai indexek közül a Dow enyhe, 0,2%-os mínuszban áll. A két vezető index közül, az S&P 500 0,1%-os, a Nasdaq pedig 0,2%-os pluszban van.

Az emelkedést a technológiai szektoron belül a Google-t tulajdonló Alphabet vezeti, miután a Berkshire Heathway jelentős összeget fektet be a vállalatba. A vállalat papírjainak árfolyama több mint 3%-ot emelkedett a mai nap folyamán.