Eséssel zártak az főbb amerikai indexek
Eséssel zártak az főbb amerikai indexek

Portfolio
Múlt héten a mesterségesintelligencia-részvények értékeltségével kapcsolatos aggodalmak közepette kissé meginogtak a tőzsdék és hétfő reggel is inkább negatív volt a hangulat az ázsiai részvénypiacokon. Európában kis mozgásokkal indult a nap, a DAX minimálisan emelkedett, bár ez nem tartot sokáig, gyorsan lefordultak az irányadó indexek. Végül a főbb nyugat-európai indexek enyhe eséssel zárták a napot. A BUX pénteki záróértéke körül mozgott a hétfői kereskedési napon, a nap végére pedig mindössze 0,1%-kal került feljebb. Az amerikai kereskedésre hatással lehet a héten esedékes Nvidia gyorsjelentés, amit kiemelt figyelemmel követhetnek a techrészvények árazása miatt aggódó befektetők. A tengerentúlon enyhe emelkedéssel nyitottak a főbb indexek, de estére elfogyott a lendület: A Dow 1,18, az S&P 500 0,92, a Nasdaq pedig 0,84%-kal került lejjebb.

November 26-i ingyenes rendezvényünkön szó lesz arról is, hogy hol a részvények helye a portfóliónkban.
Pozitív nyitást követően végül eséssel zártak a főbb amerikai indexek

A nap eleji enyhe emelkedést követően végül negatívban zártak a főbb amerikai részvényindexek. A Dow 1,18, az S&P 500 0,92, a Nasdaq pedig 0,84%-kal került lejjebb. A hét nagy bejelentésére készülő Nvidia árfolyama 3%-ot esett, míg a Berksire Hatheway befektetésének hírére ralizó Alphabet 3%-os pluszban zárt.

Lefordulás az Egyesült Államokban

Pozitív nyitást és enyhe emelkedést követően lefordultak a vezető amerikai tőzsdeindexek. Hétfő estére a Dow és az S&P 500 0,9%-os, a Nasdaq pedig 1%-os mínuszban mínuszba került.

Enyhe pluszban az amerikai indexek, hasít az Alphabet

A hét első kereskedési napján az amerikai indexek közül a Dow enyhe, 0,2%-os mínuszban áll. A két vezető index közül, az S&P 500 0,1%-os, a Nasdaq pedig 0,2%-os pluszban van.

Az emelkedést a technológiai szektoron belül a Google-t tulajdonló Alphabet vezeti, miután a Berkshire Heathway jelentős összeget fektet be a vállalatba. A vállalat papírjainak árfolyama több mint 3%-ot emelkedett a mai nap folyamán.

e7sNDfSq

Enyhe eséssel zártak a vezető európai indexek

A hétfői kereskedési nap folyamán estek a vezető európai tőzsdék. A brit FTSE 0,24, a német DAX 1,24, a francia CAC pedig 0,63%-kal került lejjebb a hét első napján.

Alig mozdult a BUX

Minimális elmozdulással zárt a BUX, a blue chipek vegyesen teljesítettek.

Alig mozdult a BUX
Itt egy nagyon olcsó magyar részvény, amiben most bőven van fantázia

Az év végéhez közeledve még mindig sok a jó lehetőségek a piacokon, nincs ez másként a magyar tőzsdén sem, ahol ráadásul most van egy olyan részvény, amely elképesztően alulértékelt és hatalmas hozampotenciál rejlik benne. Ráadásul most fontos iránymutatással érkeztünk a rövid, valamint hosszú távra befektetők számára is. Nézzük meg, hogy mit érdemes tudnunk erről a részvényről.

Itt egy nagyon olcsó magyar részvény, amiben most bőven van fantázia
Figyelem: kitörés előtt az év egyik sztárbefektetése

Az elmúlt hónapok egyik legizgalmasabb tőzsdei sztorija most újra berobbanhat: brutális raliból csúszott mélyre a kulcsfontosságú iparág éllovasának részvénye, miközben a fundamentumok és a célárak változatlanul felfelé mutatnak. A szakértők szerint ilyen beszállási lehetőség nagyon ritkán adódik – és most itt van.

Figyelem: kitörés előtt az év egyik sztárbefektetése
Szárnyal az Alphabet Buffett cégének bevásárlása hírére

A mínuszos nyitás után felfelé kanyarodtak a vezető amerikai indexek, a S&P 500 0,3 százalékot, a Nasdaq 0,6 százalékot emelkedett. Utóbbiban az Alphabet emelkedésének is szerepe van, a részvény közel 6 százalékos pluszban áll, miután a Berkshire Hathaway pénteken közölte, hogy közel 5 milliárd dollárnyi részvényt vásárolt a harmadik negyedévben.

Kis eséssel nyitott Amerika

Minimális esésekkel kezdik a hetet az amerikai indexek, a Dow, az S&P 500 és a Nasdaq is 0,1 százalékot esett a nyitást követő percekben.

Újabb öt évet kapott Barna Zsolt az MBH Bank élén

Az MBH Bank Nyrt. hétfői rendkívüli közgyűlésén megválasztották a társaság vezető testületeinek tagjait. A közgyűlés döntése értelmében a hitelintézet elnök-vezérigazgatói pozícióját 2030-ig továbbra is Barna Zsolt (címlapképünkön) tölti be, és tavasztól a bank közleménye szerint az igazgatóság tagja lehet Kandrács Csaba, az MNB korábbi alelnöke is.

Újabb öt évet kapott Barna Zsolt az MBH Bank élén
Meghirdette a következő három év programját a Deutsche Bank, csalódottak a részvényesek

A Deutsche Bank hétfőn bemutatta új, három évre szóló pénzügyi célkitűzéseit, köztük a 2028-ra elérendő, 13%-os tőkearányos megtérülésről szólót. A legnagyobb német bank arról próbálja meggyőzni részvényeseit, hogy jó úton halad, ám a részvényei jelenleg 1,4%-os esést mutatnak a DAX 0,9%-os esése mellett.

Meghirdette a következő három év programját a Deutsche Bank, csalódottak a részvényesek
Így tud beindulni a nagy vérengzés a tőzsdéken

Egyre csúnyábban néznek ki az amerikai tőzsdék az elmúlt hetekben. Sokasodnak az olyan napok is, amikor 2%-os eséseket látunk. Sokan az AI-ra mutogatnak, valaki az amerikai jegybank elnökét hibáztatja, és vannak, akik a munkaerőpiaci folyamatokra vagy az adathiányra mutogatnak. Ennél azonban a háttérben egy sokkal fontosabb és sajnos gyilkosabb dolog történik, és alig esik szó róla.

Így tud beindulni a nagy vérengzés a tőzsdéken
Eséssel nyithat Amerika

Csökkenéssel kezdhetik a kereskedést az amerikai tőzsdék is, a Dow, az S&P 500 és a Nasdaq futures is mérsékelt, 0,2 százalékos esést jelez előre a nyitásra.

Lefordultak az európai tőzsdék

Határozott mínuszok kezdenek el kibontakozni az európai tőzsdéken, a DAX már 0,8 százalékos csökkenésnél jár, a Stoxx 600 0,6 százalékot esett, a CAC-40 szintén 0,6 százalékkel került lejjebb, míg az FTSE-100 0,3 százalékot esett.

dax

Olcsóbb lesz a fogyasztó csodaszer

A Novo Nordisk 349 dollárra csökkentette a Wegovy és az Ozempic közvetlen fogyasztói havi árát a saját zsebből fizető, meglévő betegek számára - számolt be a Cnbc.

Olcsóbb lesz a fogyasztó csodaszer
Leépítés jön a Telekomnál, de bérfejlesztés is

Megállapodott az érdekképviseletekkel a Magyar Telekom a jövő évi bérfejlesztésről és elbocsátásokról - tette közzé a társaság.

Leépítés jön a Telekomnál, de bérfejlesztés is
Várakozó állásponton a befektetők

A vezető európai indexek kis mínuszban állnak a kereskedési nap felénél, a BUX pénteki záróértéke környékén mozog.

Várakozó állásponton a befektetők
6 százalékot esett az Alteo

Tovább esik az Alteo árfolyama a délelőtt publikált negyedéves jelentés után, a papírok már 6,2 százalékos mínuszban tartózkodnak.

A piaci forgalom az átlagosnak közel megfelelő.

alteoforgalom
OTP-részvényeket vett a vezérigazgató-helyettes

Bencsik László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese kétezer darab OTP-részvényt vett kedvezményes részvényvásárlási program keretében – derül ki a BÉT-en publikált tájékoztatásból.

OTP-részvényeket vett a vezérigazgató-helyettes
Lefordultak az európai tőzsdék

Lefordultak a vezető európai indexek a déli órákra, a DAX 0,4 százalékos mínuszban áll, a CAC-40 0,2 százalékot esett, a Stoxx 600 0,2 százalékkal került lejjebb.

Alteo: -4%

Esnek a ma reggel jelentő magyar cégek, az Alteo már közel 4 százalékos mínuszban áll,

míg az AutoWallis 2,3 százalékot esett.

Az Alteo gyorsjelentéséről részletes elemzésünk itt:

Az AutoWallis negyedévéről pedig itt írtunk:

Esik az Alteo a gyorsjelentés után

2,7 százalékot esett az Alteo árfolyama ma délelőtt azt követően, hogy közzétette harmadik negyedéves számait a menedzsment: bár a bevétel tovább nőtt, a profit és az EBITDA visszaesett. A menedzsment megerősítette a második negyedévben már jelzett borús kilátásokat is: a szabályozási energia – ezen belül is a kiegyenlítőenergia-piac – körülményei tovább romlottak, és a jelenlegi trendek alapján az év hátralévő részében is kedvezőtlen piaci közegre kell számítani.

Az amerikai részvénypiacot preferálja a Morgan Stanley 2026-ra

Az AI-szektor értékeltségével kapcsolatos aggodalmak közepette a Morgan Stanley ma reggeli globális részvénypiaci kitekintőjében arról ír, hogy az Egyesült Államok részvénypiacát preferálja a többi tőzsdével szemben.

Az S&P 500 indexre vonatkozó 2026 végi célértékét 7800 pontra emelte,

ami közel 16 százalékos pluszt jelent a pénteki zárószinthez képest. A Morgan Stanley a vállalati profitok erőteljes növekedésével, a mesterséges intelligenciának köszönhető hatékonyságjavulással és a támogató gazdaságpolitikával indokolta optimizmusát.

snp500
Új megatrend formálódik: brutális áremelkedés jöhet a fontos nyersanyagnál

Hétfőn 9%-kal drágult a legaktívabb lítium-karbonát-határidős kontraktus Kínában, tavaly július óta nem látott szintre, miután az egyik kínai cég vezetője optimista nyilatkozatokat tett - írja a Bloomberg.

Új megatrend formálódik: brutális áremelkedés jöhet a fontos nyersanyagnál
Mától jegyezhető az SPP – Auchan hipermarketportfólióval lépnének a lengyel piacra

Lengyel Auchan hipermarketek megvételére közel 100 millió EUR tőke bevonását tervezi másodlagos részvénykibocsátás útján a Shopper Park Plus Nyrt. (SPP), hazánk egyik legdinamikusabban fejlődő tőzsdei ingatlanbefektetési társasága. A mintegy bruttó 195-200 millió euró értékű beruházás felét banki finanszírozásból, a fennmaradó részét pedig a ma induló másodlagos részvénykibocsátás (SPO) révén bevont tőkéből fedeznék; a nyilvános tőkeemelésben magyar magánbefektetők is részt vehetnek. A növekedési stratégia részleteiről, a most induló tőkeemelés hátteréről és arról, hogy a bevásárlóparkok miért számítanak hosszú távon is stabil, magas hozamtermelő képességű ingatlaneszközöknek, Bárány Kristófot, az SPP igazgatóságának elnökét kérdeztük.

Mától jegyezhető az SPP – Auchan hipermarketportfólióval lépnének a lengyel piacra
Kis mozgások Európában

Kis elmozdulásokkal indul a hét az európai tőzsdéken:

  • a Stoxx 600 0,1 százalékot emelkedett
  • a DAX 0,2 százalékos pluszban áll
  • az FTSE-100 0,1 százalékot erősödött
  • a CAC-40 0,1 százalékot esett.
Vállalati fronton kiemelhető, hogy zajlik a Dubai Air Show és a pletykák szerint az Airbus közel áll ahhoz, hogy 100 gépre vonatkozó megrendelést kössön az flydubai-jal, a hírre 1 százalékos pluszban állnak a repülőgépgyártó részvényei.

1,1 milliárd forint értékben vett saját részvényeket az OTP

34 099 darab saját részvényt vásárolt az OTP pénteken a Budapesti Értéktőzsdén 32 246 forintos átlagáron,

összesen 1,1 milliárd forint értékben

– derül ki a társaság BÉT-en publikált közleményéből. A tranzakció nyomán az OTP csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 13 490 179 darabra változott. A saját részvény állomány 4,82%.

Emelkedéssel kezdik a hetet a magyar blue chipek

Európában enyhén pozitív felütéssel indul a nap, a BUX is emelkedik a nyitást követő percekben.

Emelkedéssel kezdik a hetet a magyar blue chipek
Növekvő bevétel mellett csökkenő profit az AutoWallisnál

Az AutoWallis harmadik negyedévvel záruló első három negyedéves számai kettős képet mutatnak: a forgalom továbbra is erősen bővül, a cég piaci súlya nő, ugyanakkor a profitabilitás a tavalyi kiugró szintek alatt ragadt, és a gyors akvizíciós terjeszkedés nyomán érezhetően megemelkedett az adósság. A menedzsment narratívája szerint ez „vállalt” átmeneti gyengülés a növekedési sztoriért cserébe, a befektetők szempontjából viszont a kérdés az, hogy a 2026-ra várt margin-normalizáció valóban megérkezik-e.

Növekvő bevétel mellett csökkenő profit az AutoWallisnál
Meglepőt lépett Buffett cége: abból a részvényből vásárolt be, amit korábban messzire került

A Berkshire Hathaway a harmadik negyedévben váratlanul 17,8 millió darab Alphabet-részvényt vásárolt, mintegy 4,9 milliárd dollár értékben, ami a portfólió legnagyobb bővítése volt - közölte a Cnbc.

Meglepőt lépett Buffett cége: abból a részvényből vásárolt be, amit korábban messzire került
Szünetel az Opus Global sajátrészvény-vásárlása

A negyedéves gyorsjelentés közzétételéig felfüggeszti a sajátrészvény-visszavásárlásokat az Opus Global.

Szünetel az Opus Global sajátrészvény-vásárlása
Részvényeket ad el a CATL egyik nagytulajdonosa, esnek a papírok

Nagyot estek a ma reggel kereskedésben a kínai tőzsdén a CATL részvényei, miután egy jelentős részvényes bejelentette részesedése csökkentését, miközben az amerikai importkorlátozásokkal kapcsolatos aggodalmak is felerősödtek - írja a Bloomberg.

Részvényeket ad el a CATL egyik nagytulajdonosa, esnek a papírok
Tovább veszi a saját részvényeket az Opus

Tovább vette saját részvényeit pénteken az Opus Global az áprilisban meghirdetett sajátrészvény-vásárlási programja keretein belül, november 14-én 63 684 darab saját részvényt vásárolt a BÉT-en 530 forintos átlagáron, összesen 33,7 millió forint értékben. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 45 019 407 db, csoport szinten összesen 163 432 228 db (23,40%).

Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,1 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,1 százalékkal került feljebb. Volatilisebb kereskedés jellemezte a múlt hetet, miután a részvények értékeltségével kapcsolatos aggodalmak, a Fed kamatcsökkentésével kapcsolatos várakozások és a piaci rotáció nyomást gyakoroltak a mesterséges intelligencia szektorra.
  • Az ázsiai tőzsdék ma reggel többségében esnek, a Nikkei 0,1 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1 százalékot esett, míg a Shanghai Composite 0,7 százalékot esett. A japán tőzsdén nyomás alá kerültek az utazási részvények, miután Kína figyelmeztetést adott ki, amelyben arra szólította fel a jelenleg Japánban tanuló vagy hamarosan oda készülő kínai diákokat, hogy gondosan mérjék fel a kockázatokat, tegyenek meg a szükséges óvintézkedéseket, és körültekintően tervezzék meg tanulmányaikat. A minisztérium szerint a japánban tartózkodó kínai állampolgárok biztonsági kockázata megnőtt. Az Ana Holdings légitársaság árfolyama közel 4 százalékot esett, a tokiói Disney Resortot működtető Oriental Land pedig 4,5 százalékot esett.
  • Kis eséssel nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX és az FTSE-100 0,1 százalékot eshet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,4 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,6 százalék pluszban nyithat.

  • Ami a nyersanyagpiacokat illeti, az arany 0,8 százalékos mínuszban áll, az olaj is esik, a WTI 1,1 százalékos mínuszban.

  • A kriptók emelkednek ma reggel, a bitocin 0,7 százalékos, az ether 2,7 százalékos pluszban áll.

Mi várható makro fronton?

Ma a hét korán indult a japán ipari termelési adatokkal, amelyek a szeptemberi folyamatokról adnak majd képet, majd délután pedig érkezik az amerikai New York-i feldolgozóipari index októberi értéke. A hét első napja így már reggel fontos ázsiai jelzésekkel kezdődik majd, délután pedig az amerikai feldolgozóipar irányadó hangulatmutatója határozza meg a piacok fókuszát.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 41 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 10,7 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 48,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,5 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az arany árfolyama már 55,6 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 147,48 -0,7% 0,3% 1,9% 10,8% 7,8% 59,9%
S&P 500 6 734,11 -0,1% 0,1% 1,4% 14,5% 13,2% 87,8%
Nasdaq 25 008,24 0,1% -0,2% 1,7% 19,0% 19,7% 109,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 50 376,53 -1,8% 0,2% 7,5% 26,3% 30,7% 98,4%
Hang Seng 26 572,46 -1,8% 1,3% 4,4% 32,5% 36,7% 1,6%
CSI 300 4 628,14 -1,6% -1,1% 2,0% 17,6% 14,6% -4,7%
Európai részvényindexek              
DAX 23 876,55 -0,7% 1,3% -1,5% 19,9% 23,9% 82,6%
CAC 8 170,09 -0,8% 2,8% 3,2% 10,7% 11,7% 51,9%
FTSE 9 698,37 -1,1% 0,2% 2,6% 18,7% 20,2% 53,5%
FTSE MIB 43 994,69 -1,7% 2,5% 4,6% 28,7% 28,0% 110,5%
IBEX 16 345,9 -1,4% 2,8% 4,9% 41,0% 41,8% 110,0%
Régiós részvényindexek              
BUX 107 297,4 -0,8% 0,0% 4,8% 35,3% 38,0% 187,4%
ATX 4 853,39 -1,0% 2,1% 3,3% 32,5% 37,2% 101,4%
PX 2 480,93 -0,9% 2,2% 4,1% 40,9% 48,6% 172,2%
Magyar blue chipek              
OTP 32 170 -0,8% -0,9% 6,7% 48,3% 54,7% 168,1%
Mol 3 046 -0,5% 4,3% 10,9% 11,6% 14,1% 60,7%
Richter 9 725 -1,1% -1,3% -6,3% -6,5% -9,8% 47,6%
Magyar Telekom 1 740 -1,2% -2,2% -3,5% 36,6% 44,8% 376,7%
Nyersanyagok              
WTI 60,87 2,2% 0,5% 1,9% -16,0% -11,8% 52,4%
Brent 63,09 0,0% -0,9% 1,0% -15,6% -12,9% 47,3%
Arany 4 084,18 -3,0% 2,1% -1,4% 55,6% 58,8% 115,7%
Devizák              
EURHUF 384,3500 0,1% -0,2% -2,1% -6,6% -5,4% 7,6%
USDHUF 330,9653 0,3% -0,5% -2,3% -16,7% -13,8% 9,5%
GBPHUF 435,7351 0,0% -0,5% -3,1% -12,4% -10,9% 9,3%
EURUSD 1,1613 -0,2% 0,3% 0,2% 12,1% 9,8% -1,8%
USDJPY 154,2050 0,0% 0,7% 1,6% -1,9% -1,1% 47,4%
GBPUSD 1,3141 -0,4% -0,1% -1,2% 4,9% 3,4% -0,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 94 509 -5,1% -8,5% -16,4% 0,1% 8,2% 478,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,13 0,7% 1,0% 3,2% -9,7% -7,0% 371,7%
10 éves német állampapírhozam 2,68 1,1% 1,9% 4,4% 13,3% 14,4% -589,8%
10 éves magyar állampapírhozam 7,07 0,1% 1,9% 3,5% 6,8% 4,6% 224,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Hektikus hét után egyetlen döntésen múlik a befektetéseid a forint sorsa

A múlt héten erős volatilitás jellemezte a piacokat: a kormányzati leállás lezárásából fakadó átmeneti megkönnyebbülést gyorsan elmosták a Federal Reserve decemberi kamatdöntését övező, egyre pesszimistább várakozások. A következő napokban azonban már a friss makroadatok terelik majd a fókuszt, kezdve a japán ipari termeléssel és az amerikai feldolgozóipari indikátorokkal. Kedden az MNB kamatdöntése és egy sor magyar adat bejelentése határozza meg a hangulatot, miközben Németországból és az Egyesült Államokból is erős konjunkturális jelzések érkeznek. A hét második felében az európai és amerikai BMI-k, a fogyasztói bizalmi mutatók és a pénteki beruházási statisztikák adják majd meg az irányt a forint, a régiós devizák és a nemzetközi piacok számára.

Hektikus hét után egyetlen döntésen múlik a befektetéseid a forint sorsa
„Ott vagyunk már?” – Megint döntés előtt áll az MNB

Az elmúlt hónapok kommunikációja után meglepetés lenne, ha változtatna a 6,5%-os alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa kedden. Varga Mihály elég egyértelművé tette, hogy kár lenne az idén kamatcsökkentést várni, az elemzők többsége pedig csak a jövő év közepén tudja elképzelni a kamatszint csökkentését.

„Ott vagyunk már?” – Megint döntés előtt áll az MNB
Esés lett a vége Amerikában, a bitcoint is ütötték

Tegnap folytatódott az esés a tech papírok vezetésével Amerikában, a rossz hangulat Ázsiába is átragadt: nagy mínuszokat láthattunk. Eközben több eszköz árfolyama is egyre nagyobb nyomás alá kerül. Európában is eséssel indult a nap, délutánra azonban jelentősen begyorsult a hangulatromlás, majd az amerikai nyitást követően kisebb pozitív irányú korrekció kezdődött. A Dow Jones esett, az S&P 500 és a Nasdaq stagnált, a bitcoint pedig adták a befektetők.  Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Esés lett a vége Amerikában, a bitcoint is ütötték

