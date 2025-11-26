Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

  • Megjelenítés
Holnap a benzin és a dízel ára is csökken - írja a holtankoljak.

Csütörtökön csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is. Előbbi bruttó 3 forinttal, utóbbi bruttó 5 forinttal.

A mai napon a következők az átlagárak (2025.11.26-án):

  • 95-ös benzin: 578 Ft/liter
  • Gázolaj: 601 Ft/liter 
