Nincs megállás, több mint 20 százalékot ugrott a magyar tőzsde új sztárpapírja

Tegnap több mint 50 százalékos pluszban zárt a Delta Group árfolyama, majd ma reggel erre egy újabb lapáttal rátett és további bő 20 százalékot ralizott, ráadásul kiugró forgalom mellett. Mutatjuk, mi áll az emelkedés mögött.

A magyar tőzsde történetében ritkán látott ralit produkált tegnap a Delta Group árfolyama, 51,6 százalékot emelkedett a jegyzés, ezzel 72 forinton zárt a papír.

Az emelkedésnek azonban itt még nem volt vége, hiszen ma reggel egészen 89 forintig szúrt fel az árfolyam, ami 23,6 százalékos emelkedésnek fel meg.

A hétfői záróár és a mai napon belüli csúcs között 87 százalékot emelkedett a részvény.

A cikk születésének pillanatában valamennyit visszaadott az emelkedésből a papír, jelenleg 13,9 százalékos pluszban van.

A forgalom közelíti a 480 millió forintot,

ami már most több mint háromszorosa a részvény átlagos teljes napi forgalmának.

Egyedül az OTP-ben van ma nagyobb forgalom a magyar tőzsdén.

A Delta részvénye azért emelkedik most látványosan, mert több pozitív tényező egyszerre hat rá.

Fundamentálison oldalon a leányvállalat, a Delta Systems konzorciumvezetőként elnyerte a Digitális Kormányzati Ügynökség nagy értékű alkalmazásfejlesztési és üzemeltetési keretmegállapodását, ami akár 455 milliárd forintos megrendelési keretet jelenthet a következő években. A piac ezt nagy növekedési potenciálként árazza.

A technikai kép is nagyot javult, az árfolyam áttörte az 50 napos mozgóátlagot, ami augusztus óta erős ellenállás volt. Ezzel együtt megtörte a 2024 májusa óta tartó csökkenő trendet. Technikai szemmel ez klasszikus „bullish” jelzés, sok spekulatív tőkét vonz. A technikai képről részletesebben az alábbi cikkben írtunk.

Kiemelkedő forgalom mellett erős vételi nyomás jellemzi a papírt. Két nap alatt több mint 87 százalékot emelkedett a részvény, forgalom pedig vetekszik a blue chipekkel. Jelenleg az OTP után a Delta a legforgalmasabb papír a magyar tőzsdén, ami szélesebb piaci érdeklődést tükröz.

Végül a piaci környezet és a rotáció is segíti az emelkedést. 2025 a magyar tőzsde éve, a BUX világverő, az erős forinttal is jól jártak a hazai befektetők. Idén látványos a rotáció a kisebb magyar részvényekbe, a befektetők mindig azt keresik, ahol rövid távon sztorit látnak. A Delta most pont egy ilyen „új sztori”, amire elkezdett ráfordulni a piac.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ