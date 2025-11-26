Újabb országban támad önvezető taxikkal az Uber

Szerdán a vállalat a negyedik piacán is megkezdte a sofőr nélküli fuvarok nyújtását:

a kínai WeRide-del közösen Abu-Dzabiban is elindult a robotaxi-üzemeltetés.

Az Uber szerint ez a Közel-Kelet első teljesen önvezető robotaxi-szolgáltatása.

Az Egyesült Államokban az Uber már Austinban, Phoenixben és Atlantában kínál robotaxi-fuvarokat az Alphabet tulajdonában lévő Waymóval együttműködve. Austinban és Atlantában idén, Phoenixben pedig 2023 végén indult a szolgáltatás.

Abu-Dzabiban az utasok UberX vagy Uber Comfort rendelésekor választhatják a WeRide robotaxiját is. A sofőr nélküli járművek a Yas-sziget meghatározott részein közlekednek. Az utasok az "autonóm" opció választásával növelhetik az esélyüket a robotaxi igénybevételére, a fuvar közben pedig az alkalmazáson és a járműben elhelyezett tableten is elérhető fedélzeti támogatás.

A Nasdaqon jegyzett WeRide 2024 szeptemberében kötött partnerséget az Uberrel, majd decemberben már megkezdte az autonóm fuvarok nyújtását Abu-Dzabiban fedélzeti biztonsági operátorral. Októberben Rijádban is elindult a robotaxi-szolgáltatás, szintén biztonsági operátor jelenlétével. Májusban az Uber közölte, hogy a következő öt évben további 15 városra – köztük európai helyszínekre – terjesztené ki a WeRide-del közös szolgáltatást.

Az Uber az elmúlt években partnerségeken keresztül erőteljesen épít az önvezető technológiára. Júliusban hatéves robotaxi-megállapodást kötött az elektromosautó-gyártó Luciddal és az önvezető startup Nuroval. A WeRide közben a cég honlapja szerint Kínában, Pekingben és Kantonban is elindított teljesen önvezető robotaxi-szolgáltatást.

Az Uber nem közölte, miként osztozik a bevételeken a robotaxi-partnerekkel. A versenytársak is gyorsan lépnek: a Lyft szeptemberben megállapodott a Waymóval, hogy jövőre Nashville-ben indítson robotaxikat.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ