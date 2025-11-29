Egészen elképesztő kutatás érkezett: kiderült, mennyit költünk életünk során kávéra

Luxemburg az élen
Észak-Európa már hosszú évek óta a világ kávéfogyasztásának központja, ami nem olyan meglepő a kiterjedt kávéházi kultúra és a magas egy főre jutó jövedelem ismeretében.
Luxemburg vezeti a globális rangsort, naponta fejenként 5,31 csészével
– messze megelőzve a jóval nagyobb gazdaságokat is. Ehhez azért érdemes hozzátenni, hogy Luxemburg egy főre jutó fogyasztási adatait jelentősen megemeli az országba ingázó hatalmas munkavállalói tömeg: a dolgozók csaknem fele – mintegy 47 százaléka – az országhatáron kívül él, ám mindennapos kávéfogyasztásukat mégis Luxemburg statisztikái között tartják nyilván.
Az élmezőnyt továbbra is észak-európai országok uralják: Finnország és Svédország mellett a top tízben olyan államok találhatók, mint Norvégia, Ausztria, Dánia vagy Svájc – ez jól mutatja, hogy az északi kávékultúra, a magas jövedelmi szint és a mélyen gyökerező fogyasztási hagyományok jelentősen befolyásolják a statisztikákat.
Nem az összfogyasztás a lényeg
Érdekesség, hogy bár nagy népességű országok, például az Egyesült Államok összfogyasztásban nagy mennyiséget tesznek ki, egy főre vetítve jóval kevesebbet fogyasztanak: az USA napi átlagban körülbelül 1,22 csészével a középmezőnyben, a 24. hely környékén áll.
Másfelől azok az országok, ahol viszonylag alacsony az egy főre eső fogyasztás – gyakran éppen nagy, feltörekvő piacok – sokszor jelentős termelői kapacitással rendelkeznek. Vagyis
az összfogyasztás és az egy főre jutó kávéfogyasztás nem feltétlenül jár kéz a kézben.
Brazília, a világ messze legnagyobb kávétermelője például mindössze 1,58 csésze/napot tud "felmutatni".
Mennyit költünk feketére?
Az igazán izgalmas része a kutatásnak az, hogy a szakértők az átlagos élettartamok alatt a kávéfogyasztás éveit (és napjait) megbecsülve azt is kiszámolták, hogy egy élet alatt mennyi kávét isznak az egyes országok lakói átlagosan. A TOP10-es lista szereplőiben nincs változás, a luxemburgi 118 ezer átlagos lefogyasztott csésze kávé egészen brutálisan hangzik.
De ennél is tovább megy az elemzés, és az átlagos kávéárakat megbecsülve azt is megmutatja, hogy átlagosan mennyit költenek a kávéfogyasztók egész életük során feketére az egyes országokban, dollárban kifejezve. Na már most, ha a luxemburgi átlagos költést forintban szeretnénk kifejezni, akkor
az aktuális árfolyam mellett 140,4 millió forint jön ki.
Ez még egy átlagos budapesti lakás áránál is magasabb, csak hogy kellően fájó kontextusba helyezzük az összeget.
Mi a helyzet Magyarországon?
A Cafely kimutatásán Magyarország is szerepel, így azt is megtudhatjuk, hogy mennyit költenek a magyarok a kávéra: a kimutatás szerint mintegy 20,2 ezer dollárról van szó,
ami mai árfolyamon 6,7 millió forint.
Persze azt azért hozzá kell tenni, hogy az elemzés rengeteg feltételezéssel él:
- a kávéfogyasztó évek számát 55 évben határozza meg,
- a napi fogyasztást 0,64 csésze kávéban (ezzel a rangsorban 38. helyen vagyunk),
- egy kávé átlagos árát pedig 1,57 dollárban, azaz 518 forintban (330-as dollárral nézve).
Márpedig egy kávézóban ennél már régóta sokkal magasabb árakkal találkozhatunk, de az is igaz, hogy az otthoni kávé darabára ennél jóval alacsonyabb; például 15 gramm őrölt kávéval és 9000 forint/kg-os árral számolva 135 forintra jön ki (ha nem számoljuk az elkészítéshez szükséges áram/gáz árát, illetve a szükséges kávéfőző eszköz amortizációját).
A teljes életünk során kávéra elköltött összeget tehát markánsan befolyásolja, hogy inkább otthon főzzük le a feketét, vagy a kávézó kényelmét választjuk.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Orbán Viktor: Ukrajna legyen pufferország, elkerülhetetlen a területvesztés
Ezek a béke feltételei.
Botrány az USA-ban - Donald Trump tömegesen semmisítené meg Joe Biden döntéseit
Az elnök szerint a korábbi rendeletek érvénytelenek.
Elcsúszott a gyógyszerkassza, beavatkozik a kormány
Milliárdok mozdultak meg a költségvetésben.
Súlyos magyarországi szabálytalanságok és bizottsági hibák miatt vár fellépést az Európai Számvevőszék
Az uniós auditorok szerint nagy veszélyben vannak az EU-pénzek.
Vasárnap hajnalban mínusz hét fok is lehet
Ónos szitálás is kialakulhat.
Veszélyes baktérium miatt azonnali visszahívás az Aldinál
Baj lehet az egyik népszerű termékkel.
Csapdába lavírozhatja magát a boltokban a kormány, de van kiút
Mi lesz, ha velünk marad az árrésstop?
Globális káosz a repülésben - Kényszerjavításra küldték az Airbus legfontosabb géptípusát
Járattörlések, menetrendmódosítások világszerte.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Mit hoz a 2025-ös őszi adócsomag a vállalkozásoknak?
A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, az adminisztráció csökkentése és az adóeljárások digitalizációjának f
Az MNB behúzta a kéziféket - Megéri beszállni a túlfűtött lakáspiacra az olcsó hitel miatt?
Miközben az országot elöntötte az Otthon Start generálta vásárlási láz, a piac mélyén vészjósló folyamatok zajlanak. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss jelentése szerint a lakásárak elszaka
Haalandnak jó a hozama (HOLD After Hours)
Móricz Dániellel szakértjük, hogy miért esnek, illetve nem esnek a piacok, és ír sebeket is feltépünk. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Haalandnak jó a ho
Elektromos áramot vezető baktériumok forradalmasíthatják az egészségügyet
Amerikai tudósok olyan elektromos áramot vezető baktériumokat fedeztek fel, amelyek új orvosi eszközök és hatékonyabb szennyezésmentesítési módszerek kifejlesztéséhez v
TBSZ nélkül milliókat bukhatsz
Nagyjából két éve számokkal alátámasztva írtam arról, hogy a TBSZ nélkül miért nem éri meg befektetni Magyarországon. Röviden összefoglalva: kellően nagy infláció mellett könnyen megleh
Húsz éve töretlen az osztrák levegővédelmi törvény sikere
Az osztrák Immissionsschutzgesetz-Luft jó példa arra, hogyan lehet hatékony környezetvédelmi célokat közlekedéspolitikai eszközökkel támogatni.
A dolgok adminisztrációjáról
Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?
A lakosság nyer, az ipar fizet? Kettészakította az új szabályozás az energiahatékonysági piacot
Az EKR-rendszer fényes és sötét oldala.
Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai
Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!