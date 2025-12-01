Botrány a brit királyi családban: minden címétől megfosztották András herceget

A 65 éves volt yorki herceg neve a király kérésére már egy hónapja lekerült a főrendi - köztük hercegi - címekkel felruházott személyek listájáról (roll of the peerage), vagyis András már hetek óta nem jogosult korábbi hercegi rangjára és az azzal járó királyi fenség megszólításra.
III. Károly király azonban most kizárta Andrást a két legmagasabb lovagi rendből,
a III. Eduárd király által 1348-ban alapított térdszalagrendből (Knight Companion of the Most Noble Order of the Garter), valamint a Viktória királynő által 1896-ban létesített, lovagi nagykereszt viselésére jogosító Királyi Viktoriánius Lovagrendből (Knight Grand Cross of the Royal Victorian Order) is.
Károly két intézkedése uralkodói pátens formájában hétfőn jelent meg a közérdekű hivatalos bejelentéseket ismertető közlönyben, a The Gazette-ben. A világ legősibb, 1665 óta minden hétköznap megjelenő közlönye, a londoni The Gazette rövid hétfői értesítése már az Andrew Albert Christian Mountbatten-Windsor polgári néven említi a volt yorki herceget.
Hercegi és egyéb címeinek megvonása után András - a trónutódlási sorban továbbra is elfoglalt nyolcadik helyétől eltekintve -
minden külön királyi kiváltság és jogosultság nélküli magánemberként él tovább
a The Gazette-ben is említett polgári néven.
A Mountbatten-Windsor vezetéknevet András édesanyja, a három éve elhunyt II. Erzsébet királynő rendeletére 1960-ban vezették be azon uralkodói leszármazottak számára, akik bármely okból nem viselnek királyi titulusokat. A Windsor a jelenlegi királyi ház neve, a Mountbatten pedig II. Erzsébet néhai férje, Fülöp herceg anyai oldalról felvett polgári vezetékneve volt.
A királyi címek megvonásának előzményeként Andrásról már évekkel ezelőtt kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzemberrel, aki fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények miatt többször is megjárta a börtönt, és legutóbbi őrizetbe vétele után öngyilkos lett.
Epstein egyik áldozata, a floridai illetőségű Virginia Giuffre - aki az idén szintén öngyilkos lett - 2014-ben pert indított András ellen azon a címen, hogy Epstein 2001-ben és 2002-ben három alkalommal is szexuális kapcsolatra kényszerítette őt a volt herceggel. Virginia Giuffre 2001-ben 17 éves volt, és a floridai törvények szerint akkor még kiskorúnak számított.
Ezt az ügyet sikerült peren kívül rendezni, a botrány azonban néhány hete ismét fellángolt, miután
valótlannak bizonyultak András azon korábbi állításai, hogy Epsteinnel szexuális bűncselekményeinek kiderülése után megszakította a kapcsolatot.
A brit sajtó feltárta azt is, hogy András megpróbálta rávenni a rendőrséget terhelő adatok beszerzésére Virginia Giuffre-ról.
Az amerikai képviselőház a demokrata képviselők kezdeményezésére néhány hete levélben szólította fel a volt herceget arra, hogy meghallgatás céljából jelenjen meg a ház igen befolyásos vizsgálóbizottsága előtt. A bizottság november 20-ig várta András válaszát a megkeresésre, a brit uralkodó öccse azonban nem reagált a képviselőházi felszólításra.
