Döntött Amerika a vámokról

Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság megállapodott: az USA nullára csökkenti a brit gyógyszeripari és orvostechnológiai termékek vámtételeit, cserébe London többet fizet az új gyógyszerekért és átalakítja a gyógyszerértékelési rendszert, írja a Reuters.

Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság hétfőn olyan egyezséget jelentettek be, amely rögzíti

a brit gyógyszeripari termékekre és orvostechnológiára vonatkozó amerikai vámok teljes eltörlését.

Cserébe az Egyesült Királyság vállalta, hogy növeli a gyógyszerkiadásokat, és reformálja a gyógyszerek értékelésének szabályait.

A megállapodás szerint az Egyesült Királyság 25%-kal megemeli az új, amerikai gyógyszerekért fizetett nettó árat. Ennek fejében a brit gyártású gyógyszerek, hatóanyagok és orvostechnológiai eszközök mentesülnek a Trade Expansion Act 232. szakasza szerinti ágazati vámok, valamint bármely jövőbeli, a Trade Act 301. szakasza szerinti országcélú vám alól. "Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság bejelenti az innovatív gyógyszerekre vonatkozó, tárgyalásos árképzési eredményt, amely mindkét országban ösztönzi a beruházásokat és az innovációt" – áll Jamieson Greer, az amerikai kereskedelmi képviselő közleményében.

Az egyezség érdemi változtatást ír elő a brit egészségügyi technológiaértékelő szervezetnél, a NICE-nál, amely az NHS számára vizsgálja az új gyógyszerek költséghatékonyságát. A NICE által alkalmazott úgynevezett "minőséggel korrigált életév" (QALY) küszöbértéke évi 30 000 fontról (39 789 dollár) 35 000 fontra emelkedik. A kormány szerint ez azért kell, hogy az értékelési keretrendszer lépést tartson azzal a kereskedelmi és gazdasági környezettel, amelyben ma a gyógyszergyártók működnek. A felülvizsgált keretrendszer minden új gyógyszerre vonatkozik, nemcsak az amerikai készítményekre. A meglévő kezelések árazását nem érinti.

A NICE korábban rendszeresen elutasította egyes drága, új terápiák NHS-finanszírozását, például az Eli Lilly Alzheimer-gyógyszerét és az AstraZeneca emlőrák-kezelését, az Enhertut. Az iparági szövetség, az ABPI üdvözölte a mostani lépést, amely szerintük gyorsítja a betegek hozzáférését az új készítményekhez, és vonzóbbá teszi az országot a befektetések számára.

Az Egyesült Királyság kicsi piac a globális gyógyszeripar számára: az AstraZeneca teljes bevételének például mindössze 2%-át adja. A GSK úgy fogalmazott: "Ezek a jó alapok valós lehetőséget kínálnak arra, hogy az Egyesült Királyságot a hosszú távú innovációt jutalmazó, vonzó, globális élettudományi központtá tegyük."

Donald Trump amerikai elnök korábban nyomást gyakorolt Nagy-Britanniára és Európára, hogy többet fizessenek az amerikai gyógyszerekért. Célja az volt, hogy az amerikai gyógyszerárak közelítsenek a más fejlett országokban fizetett szintekhez. Az iparág régóta bírálja a brit működési környezet szigorát, és több nagyvállalat törölte vagy felfüggesztette helyi beruházásait, köztük az AstraZeneca is. Vitás pont volt a kormány és az ágazat között az önkéntes árképzési rendszer működése is, amelynek keretében a cégek forgalmuk egy részét visszafizetik az NHS-nek. Az amerikai kereskedelmi képviselő hivatala szerint Nagy-Britannia vállalta, hogy ez a visszatérítési ráta 2026-ban 15%-ra csökken.

Forrás: Reuters

