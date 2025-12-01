  • Megjelenítés
Fontos hírt közölt a 4iG: beléptek a kézifegyver-fejlesztés piacára
Üzlet

Fontos hírt közölt a 4iG: beléptek a kézifegyver-fejlesztés piacára

Portfolio
A 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. megvásárolta a magyar kézifegyver-fejlesztéssel foglalkozó Gestament. A csongrádi központú védelmi ipari vállalat Gestamen Arms márkanév alatt kizárólag magyar tervezésű, NATO-kompatibilis kézifegyvereket fejleszt.

A 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) 90 százalékos, többségi tulajdonrészt szerzett a Gestamen Kutatás Fejlesztés Zrt.-ben (Gestamen), ezzel a gyártói tevékenység mellett

belépett a kézifegyver-fejlesztési piacra és tovább bővítette weapons & ammunition üzletágát.

A Gestamen tevékenysége a tervezéstől az alkatrész-, és késztermékgyártáson át a prototípusfejlesztésig és a terepi tesztelésig lefedi a teljes kézifegyver-fejlesztési és gyártási folyamatot, olvasható a 4iG közleményében. A vállalat Gestamen Arms márkanév alatt 2017 óta fejleszti saját tervezésű, komplett kézifegyver-családját.

A Gestamen termékpalettája hét, teljes egészében magyar fejlesztésű, NATO felhasználási igényeket is támogató fegyverkategóriát ölel fel: a maroklőfegyverektől és géppisztolyoktól a gépkarabélyokon, támogatópuskákon és nagy tűzerejű golyószórokon és csapattámogató géppuskákon át egészen a gránátvető kézifegyverekig.

Még több Üzlet

Döntött Amerika a vámokról

Döntött a kormány: jön a díjemelés a főutakon

Jelentős forgalomkorlátozás lesz Budapesten

A Gestamen olyan fegyvercsaládot hozott létre – a G9HSP pisztolyt, a G224LMG és a G762MG géppuskát, valamint egyéb alegységtámogató rendszereket –, amely világviszonylatban egyedülállónak számít, köszönhetően például olyan világszabadalmi védettséggel rendelkező találmánynak, mint a kettős elsütési rendszerű G9HSP pisztoly. A fejlesztéseket a Magyar Honvédség több alakulatánál, valós katonai környezetben tesztelik, és a vállalat a világ meghatározó fegyverzeti kiállításokon (MILIPOL Paris, EUROSATORY Paris, ENFORCE TAC Nürnberg, SHOT SHOW Las Vegas, MILIPOL Asia-Pacific Singapore) bemutatott termékei iránt jelentős a nemzetközi érdeklődés - írja a 4iG.

A Gestamen szakmai képességei és portfóliója a későbbiek során akár az Arzenál Fegyvergyárral vagy más hazai és nemzetközi partnerrel együttműködésben is olyan technológiai és gyártási lehetőségeket nyithatnak meg, amelyek tovább erősítik a hazai védelmi ipar önállóságát és új távlatokat teremtenek a magyar kézifegyver-technológiák nemzetközi jelenlétéhez a NATO égisze alatt” – mondta Sárhegyi István, a 4iG SDT Zrt. vezérigazgatója.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Kapcsolódó cikkünk

Lezárt egy felvásárlást a 4iG

Új magyar műhold állt pályára: áttörést hozhat az exobolygók felfedezésében

Mire készül a 4iG 2026-ban? - Megszólalt a menedzsment

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Ez is érdekelhet
Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn
Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megérkezett Magyarországra az új streaming óriás: itt vannak az árak, amik sokakat meglephetnek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility