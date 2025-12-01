Fontos hírt közölt a 4iG: beléptek a kézifegyver-fejlesztés piacára

A 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. megvásárolta a magyar kézifegyver-fejlesztéssel foglalkozó Gestament. A csongrádi központú védelmi ipari vállalat Gestamen Arms márkanév alatt kizárólag magyar tervezésű, NATO-kompatibilis kézifegyvereket fejleszt.

A 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) 90 százalékos, többségi tulajdonrészt szerzett a Gestamen Kutatás Fejlesztés Zrt.-ben (Gestamen), ezzel a gyártói tevékenység mellett

belépett a kézifegyver-fejlesztési piacra és tovább bővítette weapons & ammunition üzletágát.

A Gestamen tevékenysége a tervezéstől az alkatrész-, és késztermékgyártáson át a prototípusfejlesztésig és a terepi tesztelésig lefedi a teljes kézifegyver-fejlesztési és gyártási folyamatot, olvasható a 4iG közleményében. A vállalat Gestamen Arms márkanév alatt 2017 óta fejleszti saját tervezésű, komplett kézifegyver-családját.

A Gestamen termékpalettája hét, teljes egészében magyar fejlesztésű, NATO felhasználási igényeket is támogató fegyverkategóriát ölel fel: a maroklőfegyverektől és géppisztolyoktól a gépkarabélyokon, támogatópuskákon és nagy tűzerejű golyószórokon és csapattámogató géppuskákon át egészen a gránátvető kézifegyverekig.

A Gestamen olyan fegyvercsaládot hozott létre – a G9HSP pisztolyt, a G224LMG és a G762MG géppuskát, valamint egyéb alegységtámogató rendszereket –, amely világviszonylatban egyedülállónak számít, köszönhetően például olyan világszabadalmi védettséggel rendelkező találmánynak, mint a kettős elsütési rendszerű G9HSP pisztoly. A fejlesztéseket a Magyar Honvédség több alakulatánál, valós katonai környezetben tesztelik, és a vállalat a világ meghatározó fegyverzeti kiállításokon (MILIPOL Paris, EUROSATORY Paris, ENFORCE TAC Nürnberg, SHOT SHOW Las Vegas, MILIPOL Asia-Pacific Singapore) bemutatott termékei iránt jelentős a nemzetközi érdeklődés - írja a 4iG.

„A Gestamen szakmai képességei és portfóliója a későbbiek során akár az Arzenál Fegyvergyárral vagy más hazai és nemzetközi partnerrel együttműködésben is olyan technológiai és gyártási lehetőségeket nyithatnak meg, amelyek tovább erősítik a hazai védelmi ipar önállóságát és új távlatokat teremtenek a magyar kézifegyver-technológiák nemzetközi jelenlétéhez a NATO égisze alatt” – mondta Sárhegyi István, a 4iG SDT Zrt. vezérigazgatója.

Címlapkép forrása: Portfolio