Lefelé vették az irányt a tőzsdék, kilőtt a Mol

Ami a gazdasági eseményeket illleti, Európában és a tengerentúlon is novemberi beszerzési menedzserindexek érkeznek, illetve kora délután megszólal Jerome Powell Fed-elnök is.
Nyomás alatta a védelmi cégek
Azzal, hogy a hétvégi bejelentéseket követően ismét közelebb került az ukrajnai béke, ismét nyomás alá kerültek a védelmi részvények.
A Rheinmetall 3,7, a Hensoldt 4,6, a Thales 2,2, a Dassault 1,6, a BAE Systems árfolyama pedig 1,8 százalékos mínuszban van.
Olyan történt a forinttal, amire a 2008-as válság óta nem volt példa
2025 a forint éve. A hazai fizetőeszköz sorra halmozza az új csúcsokat a vezető devizákkal szemben. Most azonban valami olyan történt, melyre egészen a 2008-as pénzügyi válság óta nem volt példa, ez pedig igencsak nagy hatással lehet a továbbiakra.
Zsiday: csak most jöhet az igazi kamatemelés az USA-ban
Az elmúlt egy év kamatvágásai ellenére valójában tovább szigorodhatnak a monetáris feltételek az Egyesült Államokban – állítja Zsiday Viktor. Szerinte a régi, ultraolcsó hitelek kifutása és a drágább refinanszírozás miatt a vállalatok és a háztartások átlagos kamatterhe nő, ami a K-alakú gazdaság, a lassuló konjunktúra és a késve ható monetáris politika egyik kulcsmagyarázata lehet.
"Nagyon meg kell verni a bajnokot ahhoz, hogy megkapd az övét!"
Tíz éve egy MNB-faxüzenet és egy Excel-tábla mellől indult az Accorde Alapkezelő, ma már 800 milliárd forintot kezel, és a Concorde-csoport egyik legerősebb növekedési motorja. A kezdetek viszont tele voltak nehézségekkel, múltat kellett építeni, jó hozamokat elérni, forgalmazókat meggyőzni, ez nem volt egyszerű. A Covid és az orosz-ukrán háború nagy stresszteszt volt, de az Accorde mindkét évben markánsan felülteljesített, az elmúlt három év pedig már az exponenciális növekedésről szólt. Nagy pofonokról, a góllövő cipő megtalálásáról, Z generációs kollégákról, a hazai szabályozás kihívásairól, passzív alapokról, mesterséges intelligenciáról is beszélgettünk az Accorde Alapkezelő fennállásának tizedik évfordulója kapcsán Régely Károllyal, a Concorde vezérigazgatójával, Gyurcsik Attilával, az Accorde vezérigazgatójával, és Mezei Magdolnával, az Accorde Alapkezelő adminisztrációs területért felelős igazgatójával.
Valami nagyon csúnyán elromlott a kriptopiacon - Hol lesz ennek a vége?
A rázós november után csúnya lefordulással kezdődik a december a kriptopiacon, több népszerű coin árfolyama is nyomás alá került. Az okok meleltt most azt is megnéztük, hogy meddig tarthat ez az esés, és hogy milyen szinteken addóhatnak jó lehetőségek.
Kitört az olcsó részvény, meddig emelkedhet még?
Múlt heti elemzésnükben előfizetőink figyelmébe ajánlottunk egy olcsó részvényt, amelyben a fundamentális fordulat mellé egy izgalmas technikai kép is társult, ugyanis éppen kitörésre készült az árfolyam. Ez a várt kitörés nagy lendülettel meg is történt, így most azzal fogunk foglalkozni, hogy meddig tarthat az emelkedés, és hogy hol lehet érdemes profitot realizálni.
Esés Európában
A DAX 0,6, a CAC 0,5, a FTSE pedig 0,2 százalékos mínuszban kezdi a hét első napját.
Nagyon erős kezdés
A BUX 1 százalékos pluszban nyitott hétfő reggel. A blue chipek közül különösen a Mol meggyőző, melynek árfolyama már 3,5 százalékos pluszban van.
Eközben az OTP 0,6, a Telekom 0,3, a Richter pedig 0,2 százalékkal került feljebb.
Esés jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,5 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,8 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,93 százalékot esett, a Hang Seng 0,47 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,44 százalékos mínuszban áll.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,42 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,47 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,06 százalék pluszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,59 százalékot eshet, a S&P 500 0,71 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,88 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma reggel például a KSH a külkereskedelem októberi statisztikáját publikálja. Közben Európában és a tengerentúlon is novemberi beszerzési menedzserindexek érkeznek, illetve kora délután megszólal Jerome Powell Fed-elnök is.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 41,6 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 10,1 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 57,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,4 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 60,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 716,42
|0,6%
|3,2%
|0,0%
|12,2%
|6,7%
|59,5%
|S&P 500
|6 849,09
|0,5%
|3,7%
|-0,6%
|16,4%
|14,2%
|88,2%
|Nasdaq
|25 434,89
|0,8%
|4,9%
|-2,2%
|21,0%
|22,6%
|107,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|50 253,91
|0,2%
|3,3%
|0,1%
|26,0%
|31,0%
|88,6%
|Hang Seng
|25 858,89
|-0,3%
|2,5%
|-1,8%
|28,9%
|33,5%
|-3,9%
|CSI 300
|4 526,66
|0,2%
|1,6%
|-3,5%
|15,0%
|16,9%
|-9,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 836,79
|0,3%
|3,2%
|-1,8%
|19,7%
|22,7%
|78,7%
|CAC
|8 122,71
|0,3%
|1,8%
|-1,1%
|10,1%
|13,1%
|45,1%
|FTSE
|9 720,51
|0,3%
|1,9%
|0,2%
|18,9%
|17,4%
|52,7%
|FTSE MIB
|43 357,01
|0,3%
|1,6%
|0,5%
|26,8%
|30,4%
|94,0%
|IBEX
|16 371,6
|0,1%
|3,5%
|1,8%
|41,2%
|41,0%
|99,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|109 453,4
|0,1%
|2,0%
|3,0%
|38,0%
|39,7%
|178,4%
|ATX
|5 009,77
|0,5%
|4,6%
|7,0%
|36,8%
|42,0%
|92,8%
|PX
|2 493,07
|0,4%
|2,6%
|6,0%
|41,6%
|47,7%
|157,5%
|Magyar blue chipek
|OTP
|34 210
|0,6%
|4,5%
|9,4%
|57,7%
|61,7%
|186,0%
|Mol
|2 910
|-0,1%
|-3,6%
|-1,0%
|6,6%
|8,2%
|39,6%
|Richter
|9 735
|-0,6%
|1,2%
|-7,0%
|-6,4%
|-8,2%
|34,5%
|Magyar Telekom
|1 758
|-0,9%
|2,6%
|-2,4%
|38,0%
|41,1%
|359,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|58,58
|-0,4%
|-0,5%
|-3,9%
|-19,1%
|-15,1%
|28,7%
|Brent
|63,24
|0,1%
|1,1%
|-1,6%
|-15,4%
|-13,2%
|30,9%
|Arany
|4 200,1
|1,1%
|3,3%
|6,0%
|60,0%
|59,1%
|135,3%
|Devizák
|EURHUF
|381,4750
|0,0%
|-0,7%
|-1,7%
|-7,3%
|-7,6%
|5,6%
|USDHUF
|328,7019
|-0,1%
|-1,6%
|-1,3%
|-17,3%
|-16,0%
|8,7%
|GBPHUF
|435,4451
|0,0%
|-0,2%
|-1,5%
|-12,5%
|-12,4%
|8,2%
|EURUSD
|1,1606
|0,1%
|0,9%
|-0,5%
|12,1%
|10,0%
|-2,9%
|USDJPY
|156,3050
|0,0%
|-0,1%
|2,7%
|-0,6%
|3,1%
|50,3%
|GBPUSD
|1,3250
|0,0%
|1,3%
|-0,2%
|5,8%
|4,5%
|-0,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|90 913
|-0,5%
|6,9%
|-19,5%
|-3,7%
|-5,0%
|430,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4
|0,7%
|-1,1%
|1,0%
|-12,5%
|-5,9%
|379,5%
|10 éves német állampapírhozam
|2,65
|0,5%
|-0,2%
|2,7%
|12,3%
|24,9%
|-552,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,06
|-0,4%
|-2,2%
|3,2%
|6,6%
|8,1%
|212,4%
