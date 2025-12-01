  • Megjelenítés
Lefelé vették az irányt a tőzsdék, kilőtt a Mol
Lefelé vették az irányt a tőzsdék, kilőtt a Mol

Portfolio
Japánban nagy eséssel indul a hét a tőzsdéken, ezt követően pedig az európai piacokon mérsékelt eséssel indul a hét. Idehaza jó a hangulat, a Mol teljesít felül nyitást követően.

Ami a gazdasági eseményeket illleti, Európában és a tengerentúlon is novemberi beszerzési menedzserindexek érkeznek, illetve kora délután megszólal Jerome Powell Fed-elnök is.
Nyomás alatta a védelmi cégek

Azzal, hogy a hétvégi bejelentéseket követően ismét közelebb került az ukrajnai béke, ismét nyomás alá kerültek a védelmi részvények.

A Rheinmetall 3,7, a Hensoldt 4,6, a Thales 2,2, a Dassault 1,6, a BAE Systems árfolyama pedig 1,8 százalékos mínuszban van.

Esés Európában

A DAX 0,6, a CAC 0,5, a FTSE pedig 0,2 százalékos mínuszban kezdi a hét első napját.

Nagyon erős kezdés

A BUX 1 százalékos pluszban nyitott hétfő reggel. A blue chipek közül különösen a Mol meggyőző, melynek árfolyama már 3,5 százalékos pluszban van.

Eközben az OTP 0,6, a Telekom 0,3, a Richter pedig 0,2 százalékkal került feljebb.

Esés jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,5 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,8 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,93 százalékot esett, a Hang Seng 0,47 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,44 százalékos mínuszban áll.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,42 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,47 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,06 százalék pluszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,59 százalékot eshet, a S&P 500 0,71 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,88 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma reggel például a KSH a külkereskedelem októberi statisztikáját publikálja. Közben Európában és a tengerentúlon is novemberi beszerzési menedzserindexek érkeznek, illetve kora délután megszólal Jerome Powell Fed-elnök is.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 41,6 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 10,1 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 57,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,4 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 60,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 716,42 0,6% 3,2% 0,0% 12,2% 6,7% 59,5%
S&P 500 6 849,09 0,5% 3,7% -0,6% 16,4% 14,2% 88,2%
Nasdaq 25 434,89 0,8% 4,9% -2,2% 21,0% 22,6% 107,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 50 253,91 0,2% 3,3% 0,1% 26,0% 31,0% 88,6%
Hang Seng 25 858,89 -0,3% 2,5% -1,8% 28,9% 33,5% -3,9%
CSI 300 4 526,66 0,2% 1,6% -3,5% 15,0% 16,9% -9,1%
Európai részvényindexek              
DAX 23 836,79 0,3% 3,2% -1,8% 19,7% 22,7% 78,7%
CAC 8 122,71 0,3% 1,8% -1,1% 10,1% 13,1% 45,1%
FTSE 9 720,51 0,3% 1,9% 0,2% 18,9% 17,4% 52,7%
FTSE MIB 43 357,01 0,3% 1,6% 0,5% 26,8% 30,4% 94,0%
IBEX 16 371,6 0,1% 3,5% 1,8% 41,2% 41,0% 99,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 109 453,4 0,1% 2,0% 3,0% 38,0% 39,7% 178,4%
ATX 5 009,77 0,5% 4,6% 7,0% 36,8% 42,0% 92,8%
PX 2 493,07 0,4% 2,6% 6,0% 41,6% 47,7% 157,5%
Magyar blue chipek              
OTP 34 210 0,6% 4,5% 9,4% 57,7% 61,7% 186,0%
Mol 2 910 -0,1% -3,6% -1,0% 6,6% 8,2% 39,6%
Richter 9 735 -0,6% 1,2% -7,0% -6,4% -8,2% 34,5%
Magyar Telekom 1 758 -0,9% 2,6% -2,4% 38,0% 41,1% 359,0%
Nyersanyagok              
WTI 58,58 -0,4% -0,5% -3,9% -19,1% -15,1% 28,7%
Brent 63,24 0,1% 1,1% -1,6% -15,4% -13,2% 30,9%
Arany 4 200,1 1,1% 3,3% 6,0% 60,0% 59,1% 135,3%
Devizák              
EURHUF 381,4750 0,0% -0,7% -1,7% -7,3% -7,6% 5,6%
USDHUF 328,7019 -0,1% -1,6% -1,3% -17,3% -16,0% 8,7%
GBPHUF 435,4451 0,0% -0,2% -1,5% -12,5% -12,4% 8,2%
EURUSD 1,1606 0,1% 0,9% -0,5% 12,1% 10,0% -2,9%
USDJPY 156,3050 0,0% -0,1% 2,7% -0,6% 3,1% 50,3%
GBPUSD 1,3250 0,0% 1,3% -0,2% 5,8% 4,5% -0,7%
Kriptovaluták              
Bitcoin 90 913 -0,5% 6,9% -19,5% -3,7% -5,0% 430,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4 0,7% -1,1% 1,0% -12,5% -5,9% 379,5%
10 éves német állampapírhozam 2,65 0,5% -0,2% 2,7% 12,3% 24,9% -552,9%
10 éves magyar állampapírhozam 7,06 -0,4% -2,2% 3,2% 6,6% 8,1% 212,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
