Távozik a CIG Pannónia igazgatósági elnöke
November 30-ával lemondott a CIG Pannónia és a CIG EMABIT igazgatóságában betöltött tagságáról Bogdánffy Péter, aki eddig az igazgatóság elnöke volt a CIG Pannóniánál – közölte vasárnap a biztosító.

„A Társaságok Igazgatóságai a fentebb ismertetett döntést sajnálattal, de a Társaságokon kívül eső indokokat megértve vették tudomásul, egyben szeretnék ez úton is megköszönni

Dr. Bogdánffy Péter kimagasló hozzáadott értékét a Társaságok elmúlt időszakban elért eredményeihez,

különös tekintettel az ún. olasz ügyek lezárásának egyes fázisaihoz nyújtott személyes hozzáadott értékét, amely a nemrégiben elért eredményeinkben is visszatükröződött.” – fogalmaz a CIG Pannónia tőzsdei közleménye.

Egy másik közleményben arról tájékoztatott a CIG Pannónia, hogy az MNB engedélyezte Kozma Dávid vezető állású személyként – az Igazgatóság tagjaként  - való foglalkoztatását a társaságnál és leányvállalatánál, a CIG EMABIT-nál.

A CIG Pannónia pénteken, a piaczárás után tette közzé harmadik negyedéves gyorsjelentését:

Egyszerre lépett a gázra és a fékre a CIG Pannónia - Összejön a 4 milliárdos nyereség?

Címlapkép forrása: Portfolio

