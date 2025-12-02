Az amerikai kormány váratlan lépése milliárdokat spórolhat meg a német óriáscégnek

A Trump-kormányzat azt kérte a Legfelsőbb Bíróságtól, hogy tűzze napirendre a Bayer indítványát a Rounduphoz köthető perek korlátozásáról, arra hivatkozva, hogy a növényvédő szerekre vonatkozó szövetségi jog elsőbbséget élvez az állami jogi igényekkel szemben - írja a Reuters. A fejleményt követően valósággal kilőtt ma a Bayer árfolyama.

Az amerikai igazságügyi kormányzat hétfőn arra ösztönözte a Legfelsőbb Bíróságot, hogy foglalkozzon a Bayer kezdeményezésével, amely

több ezer, a Roundup gyomirtó és a rák összefüggését állító kereset visszaszorítását célozza.

A kormány a cég álláspontját támogatja, miszerint a szövetségi jog megelőzi a hasonló állami jogi igényeket.

D. John Sauer, az amerikai főügyészség képviseletében, beadványt nyújtott be, amely megerősíti a Bayer törekvését a perek korlátozására és a potenciálisan több milliárd dolláros kártérítési kockázat mérséklésére. A dokumentum szerint a vállalat helyesen hivatkozik arra, hogy a szövetségi szabályozás elsőbbsége kizárja az állami jog alapján indított, termékcímkézéssel és figyelmeztetésekkel kapcsolatos kereseteket.

A Bayer azt kérte a testülettől, hogy vizsgálja felül egy alsóbb fokú bíróság döntését, amely helybenhagyta a St. Louis-i esküdtszék által megítélt, 1,25 millió dolláros kártérítést John Durnell javára. A felperes non-Hodgkin-limfómát diagnosztizáltak, betegségét a Roundupnak való kitettséggel hozva összefüggésbe. A Bayerrel szemben több mint 67 ezer hasonló per van folyamatban szövetségi és állami bíróságokon.

A friss értesülés hatására

valósággal kilőtt a Bayer árfolyama, jelenleg 11 százalékos a plusz.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock