Így nem nőtt a magyar gazdaság
Biztosítási állományokat vesz át négy másik biztosítótól a CIG
Négy másik biztosítóval kötött csoportos biztosítási szerződésállomány-átruházási megállapodást a CIG Pannónia és leányvállalata, a CIG EMABIT. Ezek közül az Alfa, a BNP Paribas Cardif és az Union biztosítóktól való átvételt a GVH nem tartotta szükségesnek vizsgálni, az MNB pedig megadta az engedélyt a biztosítóknak, a negyediket még a francia felügyelet vizsgálja – közölte most a CIG. Az állományok méretét nem közölték.

A Gazdasági Versenyhivatal „nem talált vizsgálat elrendelésére okot adó körülményt”, a Magyar Nemzeti Bank pedig mindegyik állományra vonatkozóan megadta az engedélyt a 2026. január 1-i hatállyal történő átruházásra, a megállapodások értelmében az alábbiak kerülnek a CIG-hez:

A Europ Assistance S.A. Irish Branch és a CIG EMABIT között létrejött asszisztencia biztosítások átvételéről a francia biztosításfelügyelet, az Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution hozzájárulásának a megadása még folyamatban van.

A CIG Pannónia igazgatósága emlékeztetett: a fenti tranzakciós elemek tartalma jól illeszkedik a már korábban közzétett, a fejlődési irányokat és célokat tartalmazó növekedési stratégiájának a keretrendszerébe, annak meghatározó eleme, és hozzájárul ahhoz a célhoz, hogy a CIG Pannónia Biztosítók „az elkövetkezendő időszakban életbiztosítási és nem-életbiztosítási termékportfólióval is rendelkező, megbízható, meghatározó méretű, és stabil hátterű kompozit biztosítóvá váljanak”, ugyanakkor az állományok méretét nem közölték.

A CIG Pannónia a minap tette közzé harmadik negyedéves gyorsjelentését, a társaság befektetői napján elhangzottakról itt számoltunk be.

