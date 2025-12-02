  • Megjelenítés
Gigaüzlet jöhet az olajpiacon
Üzlet

Gigaüzlet jöhet az olajpiacon

Portfolio
Az ExxonMobil a Lukoil Nyugat-Kurna–2-ben lévő többségi részesedésének megvásárlását fontolgatja, írja a Reuters.

Az ügyet közvetlenül ismerő öt iraki hivatalos forrás a Reutersnek elmondta, hogy az ExxonMobil megkereste az iraki olajminisztériumot és

jelezte érdeklődését a Lukoil többségi részesedésének megszerzése iránt a hatalmas Nyugat-Kurna–2 olajmezőben.

Az ExxonMobil nem kívánta kommentálni az értesülést. A Lukoil egyelőre nem reagált a Reuters megkeresésére.

Az iraki olajmező napi kitermelése kb. 480 000 hordó/nap, ami a teljes globális olajtermelésnek kb. a 0,5 százaléka.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

