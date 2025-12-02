Itt a lefordulás a magyar tőzsdén

Tegnap nagy hullámvasút volt a nemzetközi devizapiacokon. A nap első felében a dollár nagyot gyengült az euróval és a japán jennel szemben is. A nap végére azonban szinte teljesen visszaerősödött. A forint visszont 327 alá is beszúrt a dollárral szemben és 380,5 alatt is járt az euróval szemben. A mai nap magyar GDP másodoik becslése és euróövezeti inflációs adatok, amire figyelhetnek a befektetők. Ma reggel 328 körül kezdi a napot a forint a dollárral és 380,8 körül az euróval szemben.