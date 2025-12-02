Itt a lefordulás a magyar tőzsdén

Ami a konkrét tőzsdei folyamatokat illeti, az ázsiai bizonytalan kereskedés után Európában sem láthatunk markáns elmozdulásokat. A magyar tőzsde a piacnyitásban nagyon jól teljesített, látványos hangulatromlás jött ezután.
Már mínuszban a BUX
A kedvező nyitást követően egyre lejjebb került a magyar tőzsde, a BUX index már mínuszban van: eddig 0,2 százalékkal került lejjebb a börze.
Rég csinált ilyet a forint - van még tovább?
Tegnap nagy hullámvasút volt a nemzetközi devizapiacokon. A nap első felében a dollár nagyot gyengült az euróval és a japán jennel szemben is. A nap végére azonban szinte teljesen visszaerősödött. A forint visszont 327 alá is beszúrt a dollárral szemben és 380,5 alatt is járt az euróval szemben. A mai nap magyar GDP másodoik becslése és euróövezeti inflációs adatok, amire figyelhetnek a befektetők. Ma reggel 328 körül kezdi a napot a forint a dollárral és 380,8 körül az euróval szemben.
Bizonytalan kezdés Európában
Egyelőre nincs meg az irány az európai tőzsdéken: percekkel a nyitást követően a DAX, a FTSE 100 és a CAC is gyakorlatilag stagnál.
Erős nyitás a magyar tőzsdén
Fél százalékos emelkedéssel indítja a napot a BUX index, ezzel új történelmi csúcsra került a börze. A hazai blue chipek közül folytatja tegnapi remeklését a Mol: 1,3 százalékos pluszban van az olajcég árfolyama.
Bizonytalan nyitás jöhet a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,9 százalékot esett, a S&P 500 0,5 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,4 százalék mínuszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,02 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,2 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,57 százalékos mínuszban áll.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,1 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,01 százalékot eshet, míg a FTSE 0,05 százalékot emelkedhet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,04 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,02 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,01 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma reggel a harmadik negyedéves magyar GDP-adat hátterét ismerhetjük meg, mivel a statisztikai hivatal a részletes adatokat publikálja. Délelőtt pedig az Eurostat hozza nyilvánosságra a novemberi előzetes inflációs statisztikát és az októberi munkanélküliségi adatot az eurózóna esetében.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 41,4 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 9,7 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 60,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 7,5 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 61,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 289,33
|-0,9%
|1,8%
|-0,6%
|11,2%
|5,3%
|58,6%
|S&P 500
|6 812,63
|-0,5%
|1,6%
|-0,4%
|15,8%
|12,9%
|86,0%
|Nasdaq
|25 342,85
|-0,4%
|1,9%
|-2,0%
|20,6%
|21,1%
|103,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|49 303,28
|-1,9%
|1,4%
|-5,9%
|23,6%
|29,0%
|84,1%
|Hang Seng
|26 033,26
|0,7%
|1,2%
|0,5%
|29,8%
|34,0%
|-2,0%
|CSI 300
|4 576,49
|1,1%
|2,9%
|-1,4%
|16,3%
|16,8%
|-9,7%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 589,44
|-1,0%
|1,5%
|-1,5%
|18,5%
|20,2%
|76,3%
|CAC
|8 097
|-0,3%
|1,7%
|-0,3%
|9,7%
|11,9%
|45,1%
|FTSE
|9 702,53
|-0,2%
|1,8%
|-0,2%
|18,7%
|17,1%
|52,0%
|FTSE MIB
|43 259,48
|-0,2%
|2,3%
|0,2%
|26,5%
|29,5%
|95,7%
|IBEX
|16 389
|0,1%
|2,6%
|2,2%
|41,3%
|40,8%
|101,3%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|110 414,3
|0,9%
|2,5%
|2,9%
|39,2%
|41,7%
|184,9%
|ATX
|5 045,37
|0,7%
|3,2%
|4,9%
|37,7%
|42,6%
|93,7%
|PX
|2 489,59
|-0,1%
|2,0%
|3,9%
|41,4%
|48,0%
|158,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|34 720
|1,5%
|5,0%
|8,2%
|60,1%
|64,0%
|192,3%
|Mol
|2 980
|2,4%
|0,5%
|0,7%
|9,2%
|11,3%
|48,1%
|Richter
|9 615
|-1,2%
|0,3%
|-7,3%
|-7,5%
|-7,5%
|33,9%
|Magyar Telekom
|1 766
|0,5%
|0,0%
|0,1%
|38,6%
|42,4%
|362,3%
|Nyersanyagok
|WTI
|59,47
|1,5%
|0,6%
|-3,7%
|-17,9%
|-12,9%
|33,5%
|Brent
|63,22
|0,0%
|-0,3%
|-2,9%
|-15,4%
|-13,6%
|33,0%
|Arany
|4 237,27
|0,9%
|3,5%
|6,5%
|61,4%
|59,3%
|134,1%
|Devizák
|EURHUF
|380,7500
|-0,2%
|-0,4%
|-1,8%
|-7,4%
|-8,0%
|6,8%
|USDHUF
|327,3861
|-0,4%
|-1,3%
|-2,6%
|-17,6%
|-16,5%
|10,5%
|GBPHUF
|433,5950
|-0,4%
|-0,3%
|-2,0%
|-12,9%
|-12,8%
|9,4%
|EURUSD
|1,1630
|0,2%
|0,9%
|0,8%
|12,3%
|10,1%
|-3,3%
|USDJPY
|156,0350
|0,0%
|-0,5%
|1,3%
|-0,7%
|3,9%
|49,3%
|GBPUSD
|1,3253
|0,0%
|1,2%
|0,9%
|5,8%
|4,3%
|-0,8%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|86 291
|-5,1%
|-2,2%
|-21,2%
|-8,6%
|-11,5%
|359,7%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,08
|1,9%
|1,4%
|0,0%
|-10,9%
|-2,9%
|336,3%
|10 éves német állampapírhozam
|2,71
|2,2%
|2,0%
|4,5%
|14,8%
|29,9%
|-619,7%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,04
|-0,3%
|-1,4%
|2,3%
|6,3%
|9,8%
|212,9%
