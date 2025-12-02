  • Megjelenítés
Itt az új holdra szállási és mélyűr verseny - Amerika és Kína összecsap
Jared Isaacman a szenátus előtt a nukleáris meghajtás és a kereskedelmi űrkezdeményezések felpörgetését fogja sürgetni, hogy az Egyesült Államok a riválisok előtt térjen vissza a Holdra.

Donald Trump elnök NASA-vezetőnek jelölt milliárdos magánűrhajósa, Jared Isaacman szerdán a szenátorok előtt a nukleáris meghajtás és a kereskedelmi űrkezdeményezések felfuttatását fogja kérni, hogy az Egyesült Államok a "nagy rivális" előtt térjen vissza a Holdra – derül ki a Reuters által látott előkészített tanúvallomásból.

Amerika a nagy riválisunk előtt tér vissza a Holdra, és tartós jelenlétet építünk ki, hogy megértsük és kiaknázzuk a Hold felszínének tudományos, gazdasági és nemzetbiztonsági értékét

– írta Isaacman a szenátusi meghallgatásra készített szövegben. Közvetlenül nem nevezte meg a riválist, de Kína 2030-ig igyekszik űrhajósokat a Holdra juttatni.

Hozzátette: "Megalapozzuk a jövő Mars- és távolabbi küldetéseit" többek között azzal, hogy

kiterjesztjük és felgyorsítjuk a nukleáris meghajtásba és a felszíni energiatermelési programokba irányuló beruházásokat.

Az e-kereskedelemben meggazdagodott Isaacman két alkalommal repült Föld körüli pályára teljesen magánfinanszírozású küldetések részeként, a SpaceX ügyfeleként és együttműködő partnereként. Szerdán a második szenátusi megerősítő meghallgatása elé néz.

Első jelölését, amelyet Trump tavaly év végén jelentett be, a nyár folyamán visszavonták, miután nyilvánosan kiéleződött a feszültség Trump és Elon Musk között. Júliusban Sean Duffy, az Egyesült Államok közlekedési tárcájának vezetője lett a NASA ideiglenes irányítója.

A milliárdos a hónap elején ismét megkapta Trump jelölését, két héttel azután, hogy Duffy közölte: a SpaceX mellett más vállalatokat is meg akar hívni a holdraszállási fővállalkozói szerződésért folyó versenybe. Ez nyilvános szócsatához vezetett Duffy és Musk között arról, ki vezesse az űrügynökséget.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

