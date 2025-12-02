Kiderült: az Nvidia és az OpenAI nagy biznisze még nem végleges

Az Nvidia pénzügyi igazgatója szerint még nem végleges az akár 100 milliárd dolláros OpenAI-megállapodás. Az ügylet a vállalat 2026-ig 500 milliárd dollárra becsült megrendelésállományát tovább növelheti.

Az Nvidia és az OpenAI között készülő, akár

100 milliárd dollár értékű megállapodás még nem végleges.

Colette Kress, az Nvidia pénzügyi igazgatója kedden az arizonai UBS Global Technology and AI Conference rendezvényen közölte, hogy az OpenAI-jal kötendő befektetési megállapodás még nincs lezárva.

Még nem zártuk le a végleges megállapodást, de dolgozunk rajta

– mondta, a partnerség kereteiről feltett kérdésekre válaszolva.

Az Nvidia, a világ legértékesebb vállalata, szeptemberben szándéknyilatkozatot tett közzé az OpenAI-ba irányuló befektetésről. A terv szerint a startupnál legalább 10 gigawattnyi Nvidia-rendszert telepítenének, ami több mint 8 millió amerikai háztartás energiaigényének megfelelő kapacitás.

Az OpenAI – amely a 2022 végén indult generatív MI-robbanás középpontjában áll – az Nvidia chipek egyik legnagyobb vásárlója, a gyártó eladásainak jelentős részét hozó nagy felhőszolgáltatókkal együtt.

Jensen Huang vezérigazgató korábban azt mondta, hogy a vállalat fejlett chipekre vonatkozó megrendelésállománya 2026-ig eléri az 500 milliárd dollárt. Kress kedden hozzátette: az OpenAI-jal tervezett megállapodás után szállítandó chipek nincsenek benne ebben a számban, és növelnék azt.

Az az 500 milliárd nem tartalmazza azt a munkát, amelyet most végzünk az OpenAI-jal kötendő megállapodás következő szakaszán

– fogalmazott. Az Nvidia részvényei 2,6%-ot emelkedtek.

Az elmúlt évben az Nvidia sorra kötött megállapodásokat MI-startupokkal, és olyan vállalatokba is befektetett, amelyek egyben jelentős ügyfelei. Ez a Wall Streeten erősítette az MI-lufival és a körkörös ügyletekkel kapcsolatos aggodalmakat. A cég múlt hónapban jelentette be, hogy akár 10 milliárd dollárt is elkötelezne az OpenAI riválisának számító Anthropic mellett; Kress szerint ez a megállapodás szintén bővítheti az Nvidia 500 milliárd dolláros chipmegrendelésállományát.

