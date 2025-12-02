Kiderült: az Nvidia és az OpenAI nagy biznisze még nem végleges

Az Nvidia és az OpenAI között készülő, akár
100 milliárd dollár értékű megállapodás még nem végleges.
Colette Kress, az Nvidia pénzügyi igazgatója kedden az arizonai UBS Global Technology and AI Conference rendezvényen közölte, hogy az OpenAI-jal kötendő befektetési megállapodás még nincs lezárva.
Még nem zártuk le a végleges megállapodást, de dolgozunk rajta
– mondta, a partnerség kereteiről feltett kérdésekre válaszolva.
Az Nvidia, a világ legértékesebb vállalata, szeptemberben szándéknyilatkozatot tett közzé az OpenAI-ba irányuló befektetésről. A terv szerint a startupnál legalább 10 gigawattnyi Nvidia-rendszert telepítenének, ami több mint 8 millió amerikai háztartás energiaigényének megfelelő kapacitás.
Az OpenAI – amely a 2022 végén indult generatív MI-robbanás középpontjában áll – az Nvidia chipek egyik legnagyobb vásárlója, a gyártó eladásainak jelentős részét hozó nagy felhőszolgáltatókkal együtt.
Jensen Huang vezérigazgató korábban azt mondta, hogy a vállalat fejlett chipekre vonatkozó megrendelésállománya 2026-ig eléri az 500 milliárd dollárt. Kress kedden hozzátette: az OpenAI-jal tervezett megállapodás után szállítandó chipek nincsenek benne ebben a számban, és növelnék azt.
Az az 500 milliárd nem tartalmazza azt a munkát, amelyet most végzünk az OpenAI-jal kötendő megállapodás következő szakaszán
– fogalmazott. Az Nvidia részvényei 2,6%-ot emelkedtek.
Az elmúlt évben az Nvidia sorra kötött megállapodásokat MI-startupokkal, és olyan vállalatokba is befektetett, amelyek egyben jelentős ügyfelei. Ez a Wall Streeten erősítette az MI-lufival és a körkörös ügyletekkel kapcsolatos aggodalmakat. A cég múlt hónapban jelentette be, hogy akár 10 milliárd dollárt is elkötelezne az OpenAI riválisának számító Anthropic mellett; Kress szerint ez a megállapodás szintén bővítheti az Nvidia 500 milliárd dolláros chipmegrendelésállományát.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Kiderült: az Nvidia és az OpenAI nagy biznisze még nem végleges
Ez a deal még benne sincs a hatalmas megrendelésállományban.
Elkezdődött a tárgyalás: különleges csapat érkezett Moszkvába – Egy lépéssel közelebb került a háború lezárása?
Még mindig van pár vitás pont, ma is lesz róluk szó.
Nukleáris fúziós projektbe kezd bele a Google-lel az európai nagyhatalom
Közös vállalatot hoznak létre.
Megtörte a csöndet Ukrajna: hivatalosan is reagáltak a hatalmas orosz győzelemről szóló hírekre
Ezeket nemrég Putyin személyesen jelentette be.
Beindult a durva cenzúra: az ingatlanpiaci pánikkeltést tiltják
Pár nap alatt 40 ezer posztot töröltek a világ második legnagyobb gazdaságában.
Putyin hivatalosan is bejelentette: Oroszország készen áll, hogy háborúba menjen Európával
Persze csak akkor lesz ilyen szerinte, ha Európa támad először.
Gyerekeken is tesztelné a kísérleti fogyasztószerét a Novo Nordisk
A késői fázisú kutatás januárban indul.
Nagy hozamok nyomában: ezekkel a részvényekkel lehet sokat keresni 2026-ban
Megtették tétjeiket a Jefferies elemzői.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Otthon Start: Újabb bank a 3% alatti kamatversenyben
Az MBH Duna Bank 2025. december 1-jétől bevezette kamatkedvezményes Otthon Start lakáshitel konstrukcióját, amellyel a bank is belépett a 3 százalék alatti kamatversenybe. Ez különösen figyelem
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé?
Az ISO 27001 tanúsítás ma már üzleti szükséglet: növeli az ügyfélbizalmat, megkönnyíti a tender- és vendor-auditokat, és csökkenti az információbiztonsági incidensek kockázatát. Az ISO
DIMOP Plusz: hol tartunk 2025 végén?
A Magyarországnak jutó 2021-2027 közötti pályázati források 9800 milliárd forintot tesznek ki. Ebből a DIMOP Plusz (Digitális Megújulás Operatív Program Plusz) esetén 764 milliárd forinttal
Mesterséges intelligencia és molekuláris tervezés
A hagyományos kutatásban 800 évet igénylő munkát az MI-nek sikerült néhány hónap alatt elvégeznie, 2,2 millió új kristályszerkezet felfedezésével.
Bizalmi válságban magyar piac, hiába várjuk a kockázati tőkét
A lelkesedés után vallatásokon át halad a világmegváltó ötlet, mire általában nem történik semmi. Magyarországon ugyanis sok a tehetség és az ötlet, de kevés a... The post Bizalmi válság
Balásy Zsolt: Mit (nem) ad nekünk a MÁV?
Egy ország vasúthálózata sok mindent elmond az országról. Mobilitás, kolbász, benzin. Balásy Zsolt aktuális megfejtése. Emlékszem, amikor a 2010-es évek elején először rohant a benzin... Th
Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza
"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Kiderült, hogy miért nem nőtt (már megint) a magyar gazdaság
A szárnyalás még várat magára.
Ízekre szedték a kormány gazdaságpolitikáját, Nagy Márton védelmébe vette
Meghallgatása volt a miniszternek.
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.