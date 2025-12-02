Megkongatták a vészharangot: nagy baj lehet Magyarország szomszédjában

Alekszandar Vucic szerb köztársasági elnök közölte, hogy a szerb kormány a hét végéig engedélyezi a NIS fizetéseit, a másodlagos szankciók kockázata ellenére - írja a Reuters. Elmondása szerint az ország egyetlen finomítóját a héten le kell állítani, hacsak nem érkezik szankciós felmentés. Egy esetleges leállás érzékenyen érintené a gazdaságot: a mintegy 14 ezer főt foglalkoztató NIS a GDP körülbelül 5 százalékát, a költségvetési bevételeknek pedig mintegy 10 százalékát adja.

Szerbia elnöke kedden bejelentette: a kabinet

legkésőbb a hét végéig engedélyezi a fizetéseket és a tranzakciókat az Egyesült Államok által szankcionált, orosz tulajdonú NIS számára,

noha ezzel másodlagos szankciók kockázatát vállalja.

A lépés ideiglenes. Célja, hogy a NIS ki tudja fizetni dolgozóit, és teljesíteni tudja egyéb ügyleteit, miután az amerikai pénzügyminisztérium októberben szankciókat rendelt el a cég ellen. Ezek az intézkedések az Ukrajna elleni orosz invázió nyomán az orosz energiaágazatra kivetett szélesebb szankciócsomag részei, több, január óta adott mentességet követően.

A NIS-ben többségi tulajdonos Gazprom Nyeftnek és a Gazpromnak meg kell válnia részesedésétől; a társaság az orosz tulajdonosi háttér miatt került amerikai szankció alá.

Vucic szerint Szerbia másodlagos szankciókat kockáztat, ha a hazai bankok – köztük a jegybank – fenntartják a NIS-szel kapcsolatos fizetéseket. Hozzátette: ezek a kifizetések hétfőig folytatódnak.

Megállapodtunk, Szerbia kockázatára, hogy a hét végéig biztosítjuk a NIS-szel kapcsolatos fizetési tranzakciókat..,

hogy a NIS kifizethesse a munkavállalókat, és teljesíthesse esedékes kötelezettségeit" – mondta energetikai vezetőkkel folytatott egyeztetése után.

Elmondása szerint az ország egyetlen, a NIS tulajdonában lévő finomítóját – 4,8 millió tonnás kapacitással –

a héten le kell állítani, hacsak nem érkezik szankciós felmentés.

A szerb elnök csalódottságának adott hangot, amiért az Egyesült Államok nem hosszabbította meg az engedélyt, holott Szerbia arra számított, hogy ez megtörténik.

Egy esetleges leállás érzékenyen érintené a gazdaságot: a mintegy 14 ezer főt foglalkoztató NIS a GDP körülbelül 5 százalékát, a költségvetési bevételeknek pedig mintegy 10 százalékát adja.

Szerbiának elegendő rövid távú tartaléka van, és szükségleteinek nagy részét jelenleg a szomszédos Magyarországról importálja. Vucsics ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a logisztika – beleértve a hazai benzinkutak ellátását – feszült lehet a korlátozott tárolási és kirakodási kapacitások miatt.

A múlt héten Vucic közölte: Belgrád 50 napot ad a Gazprom Nyeftnek és a Gazpromnak részesedésük eladására a NIS-ben, ellenkező esetben a kormány átveszi az irányítást, és ajánlatot tesz a kivásárlásukra.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images