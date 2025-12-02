Nem halálos védelmi technológiák fejlesztéséről tárgyalt Jászai Gellért

A felek áttekintették a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt., valamint az és az EDGE közötti együttműködés jelenlegi szakaszát, amely az aero-, valamint a fegyver- és lőszeripari területekre is kiterjed. A két vállalat stratégiai partnerként tekint egymásra több védelmi ipari szegmensben.

A megbeszélés egyik témája a 4iG SDT és az EDGE brazil leányvállalata, a Condor között létrejött előzetes megállapodás volt.

Ennek keretében a felek nem halálos, az emberélet kioltására nem alkalmas védelmi technológiák közös fejlesztését és alkalmazását vizsgálják,

amelyek korszerű megoldásokat nyújtanak modern haderők és rendvédelmi szervek számára. A vállalatok egy közös tesztbemutatót készítenek elő a Magyar Honvédség és hazai rendvédelmi szervek számára, ahol a Condor eszközei és a 4iG SDT kompetenciái egyaránt bemutatkoznak.

Jászai Gellért kiemelte: a jelenlegi geopolitikai környezetben különösen fontos a nemzetközi stratégiai partnerségek erősítése és a közös technológiai fejlesztések előmozdítása.

Elkötelezettek vagyunk az együttműködésünk további bővítése mellett, és várakozással tekintünk közös munkánk folytatása elé

– fogalmazott a cégcsoport elnöke.

Címlapkép forrása: Portfolio