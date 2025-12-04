Tőzsdeláz a magyar piacon - Ezekbe a részvényekbe fektethetsz most be!

Számtalan kisebb vagy közepes méretű vállalat részvényét vezették be az elmúlt években a magyar tőzsdére, most viszont nagyjából egy időben három részvényt is jegyezhetnek a befektetők. Mutatjuk a részleteket!

Nagyok helyett mid- és smallcapek

Az elmúlt években számtalan kibocsátás volt a magyar tőzsdén, viszont jellemzően a midcap szegmensben, és nem azok, a főként állami nagyvállalatok mentek tőzsdére, amik érdemi növekedést hoztak volna a BÉT-en.

A nevek ismertek, például az MVM, Mavir, Szerencsejáték Zrt., Magyar Posta, HungaroControl, MÁV-csoport, Budapest Airport.

Több vállalat eleve nem a Standard vagy a Prémium, hanem az Xtend kategóriát célozta meg, és papírjaikkal alacsony forgalom mellett kereskednek.