Abu-Dzabiban tárgyalt Jászai Gellért
Abu-Dzabiban tárgyalt Jászai Gellért

Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke és Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli meghatalmazott nagykövete Abu-Dzabiban folytatott magas szintű megbeszéléseket az Egyesült Arab Emírségek vezetőivel, illetve kiemelt üzleti partnereivel.

A látogatás során Jászai Gellért találkozott Mohamed Hassan Alsuwaidival, az Egyesült Arab Emírségek befektetési miniszterével, egyben az ADQ (Abu Dhabi Developmental Holding Company) ügyvezető-vezérigazgatójával. Az ADQ az egyik legnagyobb állami befektetési alap, amely stratégiai ágazatokban, többek között iparban és infrastruktúrában aktív. A felek közös befektetési lehetőségeket vitattak meg, különös tekintettel a távközlési és digitális infrastruktúra-fejlesztésekre.

Jászai ezt követően Waleed Al Mokarrab Al Muhairival, a Mubadala Befektetési Csoport vezérigazgató-helyettesével tárgyalt a tervezett együttműködésekben következő lépéseiről, illetve a két fél stratégiai együttműködéséről. A Mubadala Abu-Dzabi egyik vezető szuverén befektetési csoportja, amely világszerte stratégiai ágazatokban – többek között technológiában, energiában, egészségügyben és iparban – épít jelentős portfóliót.

A 4iG Csoport elnöke, emellett megbeszélést folytatott Syed Basar Shuebbal, az IHC (International Holding Company) vezérigazgatójával, ahol a tárgyalások középpontjában a kölcsönös együttműködési és befektetési lehetőségek összehangolása állt. Az IHC az Emirátusok egyik legdinamikusabban növekvő, diverzifikált befektetési konglomerátuma, befektetései kiterjednek a technológiai területekre, az ingatlanfejlesztésre, emellett pedig a megújuló energiára, az egészségügyre és az élelmiszeriparra is.

Jászai Gellért a látogatás kapcsán elmondta

A meglévő együttműködési megállapodásokra támaszkodva immár konkrét üzleti lehetőségekről folynak az egyeztetések stratégiai partnereinkkel. Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek előtt jelentős, ígéretes gazdasági perspektívák nyílnak, és bízom abban, hogy a kétoldalú együttműködés a következő időszakban tovább erősödik majd.

Címlapkép forrása: Portfolio

