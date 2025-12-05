Karácsonyi Signature PRO akció: két hónapig féláron

Aki most belép ebbe az akcióba, az könnyedén azt tapasztalhatja, hogy egész 2026-ban ebből fog profitálni.
Az akció időben limitált – az információs előny viszont tartós. Új előfizetőink ugyanis a december 1. és 17. között futó akciónk keretében
2 hónapig féláron szerezhetik meg a havi Signature PRO csomagot.
A karácsonyi kedvezmény igénylése egyszerűen és gyorsan IDE KATTINTVA.
Az ünnepi ajánlat legfontosabb részletei
- Az akció időtartama: december 1. és 17. közötti új havi előfizetők.
- Érintett előfizetői csomag: Signature PRO havi előfizetése.
- Akció tartalma: két hónapon át féláron jut hozzá az új előfizető a Signature PRO havi előfizetéshez.
- Ár: 2990 forint helyett 1495 forint két hónapon át.
- Kuponkód: használd a KARACSONY2025 kuponkódot a "KUPON BEVÁLTÁSA" mezőben.
- FONTOS: a 2 akciós hónap lejárta után a 3. hónaptól már teljes havi díjat, azaz 2990 Ft/hónap számolunk fel, amennyiben olvasónk nem mondja le az előfizetést.
Mi jár a Signature PRO csomagban?
Előfizetői rendszerünk Signature PRO szintjén minden egyedi elemzésünk hozzáéférhető korlátlanul (emellett teljes hozzáférést adunk a Portfolio cikkarchívumához is). Signature PRO előfizetéssel rendelkező olvasóink meghívást kapnak a csak nálunk elérhető befektetői klubokra, a Portfolio Investment Day konferenciáinkra díjmentesen tudnak belépni. Emellett Signature bird áron történő vásárlási lehetőség a Portfolio más rendezvényeire.
Mindezeken túl előfizetőink testreszabhatják Portfolio Financial Terminál szolgáltatásukat, lehetőségük van a BÉT tőzsdei kötéslista letöltésére, prémium hírlevelekkel gazdagodhat.
Az információ előny
A legjobb karácsonyi ajándék: kevesebb bizonytalanság, több átlátás
- mondhatjuk a fenti akció és a Portfolio egyedi Signature elemzéseinek tartalmának fényében. Olvasóink ugyanis olyan információhoz jutnak, amihez a magyar piacon sehol máshol. Néhány példa a közelmúltból:
- Hétindító makronaptárjaink, amiből mindig kiderül, milyen események, hírek fogják megmozgatni az adott héten a részvény- és devizapiacokat.
- Egyedi, havi rendszerességű alapkezelői felméréseink, amelyekből olvasóink megismerhetik, hogyan gondoldkodnak a profi befektetők a nemzetközi tőzsdék kilátásairól, vagy a forint árfolyamáról.
- A legfontosabb makrogazdasági fejlemények és geopolitikai sztorik befektetéseinkre gyakorolt hatásairól írt cikkeink és elemzéseink.
- Hazai részvényekről szóló különleges írásaink, figyelemfelkeltő elemzéseink, árfolyamkilátásokról szóló meglátásaink.
- Az aktuális gazdaságpolitikai döntések állampapírpiacra és forintárfolyamra gyakorolt hatásáról írt anyagunk.
- Melyik állampapírt érdemes most venni típusú írásaink.
- Neves hazai közgazdászok meglátásai, mint például Bod Péter Ákos közgazdász, korábbi jegybankelnök írásai.
- A Project Syndicate-tel való együttműködésünk keretében elérhetővé váló nemzetközi és világhírű szakemberek véleményei, így például többek között Harold James, a Princeton Egyetem professzorának legutóbbi írása.
És ami még vár meglévő és új előfizetőinkre: az év végi top10 sztorik teljes mértékben elérhetőek lesznek a Signature PRO előfizetőknek, valamint januárban már új befektetői klubbal készülünk a csomagot vásárlók számára: az AI-vonat, mint befektetés lesz a téma.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
