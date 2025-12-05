Megbírságolta az X-et az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság 120 millió eurós bírságot szabott ki az X (korábban Twitter) közösségimédia-platformra a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA) átláthatósági előírásainak megsértése miatt - közölte pénteken a brüsszeli testület.
A bizottság szerint a platform több ponton is megszegte a szabályokat: megtévesztő módon használta a hitelesített fiókokot jelző "kék pipát", nem biztosította kellőképpen átlátható és hozzáférhető hirdetési adatbázisát, valamint nem adott megfelelő hozzáférést a kutatók számára a platform nyilvános adataihoz.
A közleményben kiemelték, hogy az X "hitelesített" jelölése valós felhasználóazonosítás nélkül, előfizetéssel szerezhető meg, ami megtéveszti a felhasználókat, és növeli a csalások, köztük a személyiséglopás kockázatát. A hirdetési adatbázisban a bizottság szerint hiányoznak lényeges információk - például a reklám tartalma, témája vagy a hirdető jogi személye.
A brüsszeli testület megállapította azt is, hogy a platform nem teljesíti a kutatók számára előírt adathozzáférési kötelezettségeket, mivel a szolgáltatási feltételek tiltják a nyilvános adatok önálló gyűjtését és a hozzáférési folyamat indokolatlan akadályokat tartalmaz - áll a közleményben.
A mostani döntés az első olyan határozat, amelyben a testület a DSA megsértését állapítja meg. A bírság összegét az uniós felhasználókra gyakorolt hatás, a jogsértések súlya és időtartama alapján állapították meg.
Az X-nek 60 munkanapon belül kell tájékoztatnia a bizottságot a hitelesítéshez kapcsolódó megtévesztő gyakorlat megszüntetésére tervezett intézkedésekről, míg a hirdetési adatbázissal és a kutatói adat-hozzáféréssel kapcsolatos előírások teljesítéséről 90 munkanapon belül kell cselekvési tervet benyújtania. A bizottság egy hónapon belül véleményezi azt, majd újabb egy hónapon belül születik meg a végső bizottsági döntés.
Az Európai Bizottság figyelmeztetett:
a határozat be nem tartása ismétlődő bírságokat vonhat maga után.
A testület továbbra is együttműködik az X-szel annak érdekében, hogy a platform összhangba kerüljön a DSA előírásaival.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
