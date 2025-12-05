Megduplázódott a balesetek száma: olyan veszélyes lett ez a közlekedési eszköz Magyarországon, hogy már a gyerekeket is eltiltanák

Az Országos Rendőr-főkapitányság 2024 januárjától kezdte el külön kategóriaként nyilvántartani az elektromos rollerekkel és más mikromobilitási eszközökkel okozott baleseteket, reagálva az esetek számának gyors növekedésére. 2024 első hónapjában mindössze 4 ilyen balesetet rögzítettek, június végére azonban ez a szám már 178-ra emelkedett, az egész évet tekintve pedig 386 személysérüléses baleset történt.

2025 októberének végére a balesetek száma már meghaladta a 600-at, vagyis jóval több esetről van szó, mint a 2024-es teljes éves adat.

Fontos kiemelni, hogy a statisztikákban kizárólag a nyolc napon túl gyógyuló sérülésekkel járó, tehát a legsúlyosabb esetek szerepelnek. A kisebb balesetek, amelyek csak horzsolással, könnyebb sérülésekkel vagy pusztán anyagi kárral járnak, nem jelennek meg a hivatalos nyilvántartásban.

Bár az országban használt elektromos rollerek pontos száma nem ismert – egy részük magántulajdonban van, más részük megosztott szolgáltatásokból származik –, a Jövő Mobilitása Szövetség már 2024-ben nagyjából százezerre becsülte az állományt.

Budapest vezeti a baleseti statisztikát 178 esettel 2025 első tíz hónapjában. Ez nem meglepő, hiszen a fővárosban közel két tucat rollerkölcsönző cég működik, és a turisták is itt használják legnagyobb számban ezeket az eszközöket. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy két vármegye adatai is kiugróak: Győr-Moson-Sopron vármegyében 50, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig 47 személysérüléses balesetet okoztak a mikromobilitási eszközök használói.

Lakosságarányosan ezek az arányok már megközelítik a budapesti értékeket.

A probléma súlyosságát jelzi, hogy Szeged önkormányzata nemrég úgy döntött: 2026 januárjától akár 200 ezer forintos bírságot is kiszabhatnak azokra, akik gyalogosok számára fenntartott területeken közlekednek elektromos rollerrel.

Különösen aggasztóak a gyermekeket érintő balesetek. A Bethesda Gyermekkórház szeptemberben közölte, hogy hét hónap alatt 202 gyermeket kellett ellátni az elektromos rollerezés közben elszenvedett sérülések miatt. Beszámolójuk szerint egy-egy ügyelet során akár 5–6 gyermek is érkezett komoly sérülésekkel.

A páciensek csaknem ötöde fejsérülést szenvedett, 11 gyermek állapota súlyos vagy életveszélyes volt.

A kórház felhívta a figyelmet arra is, hogy ez csak az ő intézményük adata, csak a gyermekeké, és csak azoké, akik végül kórházba kerültek. Közösségi oldalukon egy 13 éves fiú esetét is ismertették, aki új rollerét a baleset előtt mindössze egyetlen napig használhatta.

A hazai mintegy 4,3 millió személyautó mellett a mikromobilitási eszközök mára előkelő helyre kerültek a baleseti statisztikákban. Míg 2024-ben még a hetedik helyen álltak a balesetet okozó járműkategóriák listáján, addig 2025-ben már jóval előrébb, a negyedik helyre sorolódnak.

A szakértők szerint a megoldás egyik kulcsa a megfelelő védőfelszerelések használata. A Bethesda Gyermekkórház kiemeli, hogy a bukósisak viselése elengedhetetlen, még ha elsősorban csak a fejsérülések ellen nyújt is védelmet. Emellett egyre többen vélik úgy, hogy a 10–14 éves korosztály számára egyáltalán nem való ez a közlekedési forma.

A szabályozási válasz azonban továbbra is késik. Az új KRESZ-t eredetileg 2025 márciusára ígérték, ám a bevezetést azóta többször elhalasztották. A közlekedési miniszter szeptemberben arról beszélt, hogy rövid időn belül online társadalmi egyeztetést indítanak a tervezett szabályokról, ez azonban azóta sem valósult meg. A jelenlegi tervek szerint legkorábban 2026 őszére készülhet el az új közlekedési szabályzat, amely tíz témacsoportban, külön fejezetben rendezné a mikromobilitási eszközök használatára vonatkozó előírásokat is.

