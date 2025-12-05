Megjött a nap legfontosabb adata - Mutatjuk a piaci reakciókat!

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,1 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,1 százalékkal került lejjebb.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,26 százalékot esett, a Hang Seng 0,2 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,4 százalékkal került lejjebb.

Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,3 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,37 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,33 százalék pluszban nyithat.

Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,03 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,16 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,33 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

A ma reggel is mozgalmas lehet, hiszen a KSH az októberi adatok sorát folytatva az ipari termelés előzetes statisztikáját teszi közzé, miközben az MNB többek között a magyar hitelintézetek harmadik negyedéves eredményeiről számol be. Szintén a jegybank hozza nyilvánosságra a nemzetközi tartalékok november végi adatait, illetve a vállalati hitelállomány alakulását. Késő este pedig a Fitch Ratings jóvoltából újabb hitelminősítői döntés érkezhet Magyarországgal kapcsolatban. A német gyáripari megrendelések alakulása is lényeges lehet magyar szempontból is, Amerikában pedig a személyes fogyasztások árindexére figyelhetnek a befektetők, a korábbi kormányzati leállás miatt abból még csak a szeptemberi adatok jönnek.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 44,4 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 10,0 százalékos emelkedéssel a CAC index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 57,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 7,1 százalékos eséssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 60,4 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 47 850,94 -0,1% 0,9% 1,6% 12,5% 6,3% 58,4% S&P 500 6 857,12 0,1% 0,7% 1,3% 16,6% 12,7% 85,4% Nasdaq 25 581,7 -0,1% 1,4% 0,6% 21,7% 19,0% 104,2% Ázsiai részvényindexek Nikkei 51 028,42 2,3% 1,7% -0,9% 27,9% 29,9% 90,8% Hang Seng 25 935,9 0,7% 0,0% -0,1% 29,3% 31,4% -3,4% CSI 300 4 546,57 0,3% 0,7% -1,6% 15,5% 15,7% -10,3% Európai részvényindexek DAX 23 882,03 0,8% 0,5% -0,3% 20,0% 18,0% 79,6% CAC 8 122,03 0,4% 0,3% 0,7% 10,0% 11,2% 44,8% FTSE 9 710,87 0,2% 0,2% 0,0% 18,8% 16,5% 48,3% FTSE MIB 43 519,07 0,3% 0,7% 0,6% 27,3% 27,7% 96,2% IBEX 16 746,6 1,0% 2,4% 4,4% 44,4% 40,4% 101,2% Régiós részvényindexek BUX 109 387,9 0,1% 0,0% 1,3% 37,9% 38,4% 178,9% ATX 5 092,23 0,8% 2,2% 6,2% 39,0% 43,7% 91,7% PX 2 510,8 0,6% 1,1% 4,4% 42,6% 47,6% 158,2% Magyar blue chipek OTP 34 250 -0,4% 0,7% 5,4% 57,9% 58,3% 186,4% Mol 2 960 1,4% 1,6% 1,4% 8,4% 12,8% 46,8% Richter 9 660 0,5% -1,4% -8,0% -7,1% -9,9% 29,6% Magyar Telekom 1 750 -0,1% -1,4% -0,6% 37,4% 36,3% 358,7% Nyersanyagok WTI 59,82 1,2% 1,7% -2,5% -17,4% -13,1% 29,3% Brent 62,73 0,0% -1,1% -2,7% -16,1% -14,5% 27,1% Arany 4 210,73 -0,2% 1,3% 6,2% 60,4% 58,6% 129,6% Devizák EURHUF 382,3750 0,4% 0,2% -1,4% -7,0% -7,6% 6,7% USDHUF 327,5581 0,3% -0,4% -3,0% -17,5% -16,7% 11,0% GBPHUF 438,2549 0,6% 0,6% -0,5% -11,9% -12,3% 10,1% EURUSD 1,1674 0,1% 0,7% 1,6% 12,7% 10,9% -3,9% USDJPY 155,2200 0,0% -0,7% 1,2% -1,2% 3,2% 48,9% GBPUSD 1,3374 0,3% 0,9% 2,5% 6,8% 5,2% -0,7% Kriptovaluták Bitcoin 92 103 -1,5% 0,9% -9,2% -2,4% -6,8% 393,2% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 4,08 1,0% 2,8% 0,0% -10,7% -2,4% 321,2% 10 éves német állampapírhozam 2,74 0,9% 3,6% 4,7% 15,7% 33,3% -603,7% 10 éves magyar állampapírhozam 6,95 -0,9% -2,0% 0,9% 5,0% 5,6% 200,9% Forrás: Refinitiv, Portfolio

