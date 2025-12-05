Megjött a nap legfontosabb adata - Mutatjuk a piaci reakciókat!

Kis mínuszban zárt a magyar tőzsde
A BUX kisebb, 0,4 százalékos eséssel zárt a hét utolsó kereskedési napját. A nagypapírok alig mozdultak pénteken:
Az OTP 0,2 százalékos pluszban zárt,
A Mol és a Magyar Telekom papírjai egyaránt 0,1-0,1 százalékos mínuszban fejezték be a napot,
A Richter jegyzése pedig 0,4 százalékkal került lejjebb.
Itt a jelzés: a profik szerint közel 500 százalékkal többet érhet ez a részvény
A tőzsdéken akadnak különleges befektetési lehetőségek is. Ezek ugyan kockázatosabbak az átlagnál, de cserébe igen magas hozamot is ígérnek. Mostani elemzésünkben egy olyan részvénnyel foglalkozunk, amely közel 500 százalékot emelkedhet a következő években, a profik szerint pedig joggal lehet minden befektető álmának nevezni ezt a részvényt.
Kis pluszok
Jelenleg az S&P 500, a Nasdaq, valamint a Dow Jones is 0,3 százalékos pluszban áll.
Zöld lámpát kapott az amerikai jegybank a kamatvágásra
A ma publikált friss adatok szerint majdnem fél év után először javult decemberben a fogyasztói bizalom az Egyesült Államokban, az inflációs várakozások pedig mérséklődtek. A mostani statisztikák tovább növelik a decemberi kamatcsökkentés esélyeit.
Kis pluszok Amerikában
Folytatódik a rali az amerikai tőzsdéken, a vezető amerikai részvényindexek 0,3 százalék körüli pluszba lendültek a nyitást követő percekben. A befektetők továbbra is azt árazzák, hogy jövő héten újabb kamatcsökkentés jöhet az amerikai jegybanktól, ennek az esélyét most 87 százalékra teszi a piac.
Történelmi felvásárlás jöhet a filmiparban - Egy kézbe kerülhet Netflix és az HBO
Nyugodtan nevezhetjük történelmi tranzakciónak, hogy a Netflix 72 milliárd dollárért, vagyis több mint 27 ezermilliárd forintnyi összegért felvásárolja a Warner Bros. stúdióit és a HBO portfóliót, amivel a streaming korszak legnagyobb fúziója jöhet létre. Az ikonikus hollywoodi filmörökség és a világ legnagyobb streaming szolgáltatója egyesül, ez elképesztő hatalmi átrendeződést hozhat a globális médiapiacon. Ehhez azonban még a versenyhatóságoknak is lehet egy szava, és úgy tűnik, hogy az amerikai kormány sem nagyon lelkesedik a tranzakcióért.
Felemás a kép Európában
A vezető európai tőzsdéken egyre jobb a hangulat, már 0,3-0,5 százalék a plusz, eközben a régiónk alulteljesít, a lengyel és a magyar piac is 0,4 százalékot esett. A BÉT-en a az OTP és a Richter 0,4 százalékot esett, eközben a Mol és a Telekom stagnál.
Elárulta a Rheinmetall vezére, mi lenne a céggel, ha jön az ukrajnai béke
A Rheinmetall vezetője szerint a béke Ukrajnában nem rengetné meg a vállalat üzletét, mivel a cég fő bevétele továbbra is a NATO-megrendelésekhez kötődik, és a következő években rekordnövekedésre számít a védelmi iparban, írja a Bloomberg.
A Masterplast lett a magyar kormány századik stratégiai partnere
Aláírták a magyar kormány és a Masterplast közötti stratégiai megállapodást.
Emelkedés Európában
Kis emelkerdéssel nyitottak a vezető nyugat-európai tőzsdék, 0,2-0,4 százalék az emelkedés mértéke. Jól szerepel ma reggel a bankszektor és a nagy iparvállalatok részvényei is emelkednek.
Kis pluszban a magyar tőzsde
Mérsékelt emelkedéssel nyitott pénteken a BUX, az OTP 0,3, a Mol 1 százalék pluszba lendült, a Telekom és a Richter egyelőre stagnál.
Történelmi fúzió küszöbén Hollywood: a Netflix megveheti a Warner Bros. stúdiót
Az amerikai médiaipar történelmi átrendeződés előtt áll, miután a Warner Bros. exkluzív tárgyalásokba kezdett a Netflixszel, amely akár napokon belül felvásárolhatja a legendás stúdiót és a HBO Max szolgáltatást.
Ezzel az izgalmas részvénnyel hatszorozni lehetett egy nap alatt!
Óriási érdeklődés mellett robbant be a tőzsdére egy mesterséges intelligenciához köthető új részvény, aminek az árfolyama hatszorosára emelkedett az első kereskedési napon. Mi ez, ha nem AI-láz? Mutatjuk a részleteket!
Felemás kép az ázsiai tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,1 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,1 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,26 százalékot esett, a Hang Seng 0,2 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,4 százalékkal került lejjebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,3 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,37 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,33 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,03 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,16 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,33 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
A ma reggel is mozgalmas lehet, hiszen a KSH az októberi adatok sorát folytatva az ipari termelés előzetes statisztikáját teszi közzé, miközben az MNB többek között a magyar hitelintézetek harmadik negyedéves eredményeiről számol be. Szintén a jegybank hozza nyilvánosságra a nemzetközi tartalékok november végi adatait, illetve a vállalati hitelállomány alakulását. Késő este pedig a Fitch Ratings jóvoltából újabb hitelminősítői döntés érkezhet Magyarországgal kapcsolatban. A német gyáripari megrendelések alakulása is lényeges lehet magyar szempontból is, Amerikában pedig a személyes fogyasztások árindexére figyelhetnek a befektetők, a korábbi kormányzati leállás miatt abból még csak a szeptemberi adatok jönnek.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 44,4 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 10,0 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 57,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 7,1 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 60,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 850,94
|-0,1%
|0,9%
|1,6%
|12,5%
|6,3%
|58,4%
|S&P 500
|6 857,12
|0,1%
|0,7%
|1,3%
|16,6%
|12,7%
|85,4%
|Nasdaq
|25 581,7
|-0,1%
|1,4%
|0,6%
|21,7%
|19,0%
|104,2%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|51 028,42
|2,3%
|1,7%
|-0,9%
|27,9%
|29,9%
|90,8%
|Hang Seng
|25 935,9
|0,7%
|0,0%
|-0,1%
|29,3%
|31,4%
|-3,4%
|CSI 300
|4 546,57
|0,3%
|0,7%
|-1,6%
|15,5%
|15,7%
|-10,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 882,03
|0,8%
|0,5%
|-0,3%
|20,0%
|18,0%
|79,6%
|CAC
|8 122,03
|0,4%
|0,3%
|0,7%
|10,0%
|11,2%
|44,8%
|FTSE
|9 710,87
|0,2%
|0,2%
|0,0%
|18,8%
|16,5%
|48,3%
|FTSE MIB
|43 519,07
|0,3%
|0,7%
|0,6%
|27,3%
|27,7%
|96,2%
|IBEX
|16 746,6
|1,0%
|2,4%
|4,4%
|44,4%
|40,4%
|101,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|109 387,9
|0,1%
|0,0%
|1,3%
|37,9%
|38,4%
|178,9%
|ATX
|5 092,23
|0,8%
|2,2%
|6,2%
|39,0%
|43,7%
|91,7%
|PX
|2 510,8
|0,6%
|1,1%
|4,4%
|42,6%
|47,6%
|158,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|34 250
|-0,4%
|0,7%
|5,4%
|57,9%
|58,3%
|186,4%
|Mol
|2 960
|1,4%
|1,6%
|1,4%
|8,4%
|12,8%
|46,8%
|Richter
|9 660
|0,5%
|-1,4%
|-8,0%
|-7,1%
|-9,9%
|29,6%
|Magyar Telekom
|1 750
|-0,1%
|-1,4%
|-0,6%
|37,4%
|36,3%
|358,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|59,82
|1,2%
|1,7%
|-2,5%
|-17,4%
|-13,1%
|29,3%
|Brent
|62,73
|0,0%
|-1,1%
|-2,7%
|-16,1%
|-14,5%
|27,1%
|Arany
|4 210,73
|-0,2%
|1,3%
|6,2%
|60,4%
|58,6%
|129,6%
|Devizák
|EURHUF
|382,3750
|0,4%
|0,2%
|-1,4%
|-7,0%
|-7,6%
|6,7%
|USDHUF
|327,5581
|0,3%
|-0,4%
|-3,0%
|-17,5%
|-16,7%
|11,0%
|GBPHUF
|438,2549
|0,6%
|0,6%
|-0,5%
|-11,9%
|-12,3%
|10,1%
|EURUSD
|1,1674
|0,1%
|0,7%
|1,6%
|12,7%
|10,9%
|-3,9%
|USDJPY
|155,2200
|0,0%
|-0,7%
|1,2%
|-1,2%
|3,2%
|48,9%
|GBPUSD
|1,3374
|0,3%
|0,9%
|2,5%
|6,8%
|5,2%
|-0,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|92 103
|-1,5%
|0,9%
|-9,2%
|-2,4%
|-6,8%
|393,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,08
|1,0%
|2,8%
|0,0%
|-10,7%
|-2,4%
|321,2%
|10 éves német állampapírhozam
|2,74
|0,9%
|3,6%
|4,7%
|15,7%
|33,3%
|-603,7%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,95
|-0,9%
|-2,0%
|0,9%
|5,0%
|5,6%
|200,9%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Gorodenkoff Productions OU
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Lőniük kellett a katonáknak az európai nukleáris bázison - Megint Oroszország trükközik?
Gyanúsan gyakoriak a berepülések, de lelőni ritkán kell valamit.
Történelmi felvásárlás jöhet a filmiparban - Egy kézbe kerülhet Netflix és az HBO
Azért a politika és a versenyhatóságok még közbeszólhatnak.
Itt a törvényjavaslat, így segítené meg a kormány a fővárost, máris megszólalt Karácsony Gergely
Segélyhitelt igényelhet Budapest, az MFB-től.
Az EU továbbra sem hagyta jóvá a CATL állami támogatását, módosulhatnak a debreceni akkumulátorgyár tervei
800 millió euróval számoltak eredetileg.
Ez lehet a magyar gazdaság új kitöréspontja
Bódis László, innovációért felelős helyettes államtitkárral beszélgettünk.
Befektetési sztorivá vált az MBH Bank, szintet lép az otthonteremtési ökoszisztéma
Az Otthon Start állásáról is kérdeztük Ginzer Ildikó vezérigazgató-helyettest.
Több mint egymilliárd eurós hitelszerződést kötött az MVM egy új erőmű építéséhez
Ez a cég történetének legnagyobb hitelkerete.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Nincs is magyar piac, szóval bizalmi válság sem lehet
Répatermesztőknél talán értelmezhető, hogy magyar piac, de startupok esetében nincs semmi hasonló. Sőt, őszintén: Magyarország elég szar hely, ha startupot akarsz alapítani. Még csak ma
Célkeresztben a külföldi tőkejövedelem: szigorít a NAV!
Látványosan szigorít a NAV a külföldi tőkejövedelmek ellenőrzésén: úgy tűnik, a korábban jellemzően szankciómentes támogató eljárások helyét átveszi a jogkövetési vizsgálat, amely m
Zsiday Viktor: Nem kizárt a komolyabb kamatcsökkentés
Az elmúlt évben nagyon sok jegybank csökkentette az irányadó kamatszinteket, köztük az amerikai is, ám valójában a monetáris kondíciók nem feltétlenül javultak, sőt valószínűleg sok... T
40 milliárdos biogáz-kassza: vége az első körnek, itt a második
2025. november 27-én lezárult a "Biogáz és biometán termeléshez kapcsolódó beruházások támogatása" című pályázat első szakasza.
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment minőségéből fakadnak - mindkettőben markáns országok közötti eltérésekkel. The pos
Munkáshitel - a fiatalok köszönik, nem kérnek belőle!
A 2025 januári indulásakor nagy várakozás övezte a kamatmentes Munkáshitelt, ám hamar kiderült: a kezdeti lelkesedés után a kereslet meredeken zuhant, a bankok pedig mostanra kiszálltak a fiatal
Műanyagszennyezés: a modern kor láthatatlan járványa
A Föld szinte minden szegletét beborítja a műanyag, a tengerpartoktól a hegycsúcsokig. Az egyszer használatos termékek ugyan megkönnyítik a mindennapokat, de közben hozzáj
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?
Hogy fogják kigazdálkodni a cégek?
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Csokikülönlegességek hódítanak a tehetőseknél.
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon
Az Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezik a Checklist .