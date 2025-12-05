Új járvány van felfutóban Magyarországon is - Mi lesz ebből?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A Survaillance Központ jelentése szerint Magyarországon a HAV-bejelentések száma 2024. 48. hetétől kezdődően haladta meg jelentősen az 5 éves medián értékét. 2025 április közepétől július elejéig egy átmeneti mérséklődés mutatkozott, vélhetőleg a betegség tavaszi-nyáreleji szezonális mélypontjának megfelelően, de

a nyár második felétől folyamatos emelkedés tapasztalható, ami egybevág a betegség nyárvégi őszi szokásos maximumával.

A központ szakértői szerint a szezonális mintázat tehát nem tér el az endémiás években tapasztalhatótól, ami megerősíti, hogy közös terjesztő tényező (pl. élelmiszer) nem határozza meg a terjedést, azt a direkt/indirekt emberi kontaktusok mozgatják. Ezt támasztja alá az ECDC november 28-i jelentése is.

Forrás: Epidemiológiai és Survaillance Központ

Az NNGYK heti jelentéseiből összegyűjtött adataink is jól mutatják, hogy a jelenlegi fertőzésterjedés mennyiben eltér a korábbi évektől.

A Survaillance Központ helyzetértékelése szerint az idősoros területi adatok azonban megmutatják, hogy az év elején – ahogy a hírekben is szerepelt – Budapest és Pest vármegye volt érintett, míg az év második felétől Borsod és Szabolcs vármegyében gyorsult fel a vírus terjedése. Ez azt mutatja, hogy a behurcolás a fővárost és Pest megyét érintette, de ezeken a területeken – a lakosság nagy létszáma ellenére is – sikerült az intézkedésekkel lassítani a terjedést, viszont a korábbi évtizedekben is endémiás területeken (Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében), ahol a körülmények kedveznek a terjedésnek (ivóvíz-, csatornahálózattal ellátottság csökkent mértéke, higiénés magatartás gyakorlata stb.) a betegség szokásos szezonjának megfelelően az év második felében gyorsult a terjedés, ahogy az a korábbi években/évtizedekben is tapasztalható volt.

Forrás: Epidemiológiai és Survaillance Központ

Az év során a legtöbb megbetegedést négy területen, Budapesten (38,4%), Pest (12,2%), Borsod-Abaúj-Zemplén (14,0%) és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében (11,4%) regisztrálták.

A szakemberek külön jelentést készítettek a közép-európai járványügyi helyzetről a Hepatitis A tekintetében. Szlovákiában 2022 vége óta halmozódnak a hepatitis A vírus okozta megbetegedések. Ezt követően a környező országokban is beindult a járványfolyamat - állapították meg. 2025 júniusáig összesen 2100 esetet jelentettek Ausztriából, Csehországból, Magyarországról és Szlovákiából.

A hepatitis A járvány azóta is zajlik, a jelentett HAV-esetek összesített száma már meghaladja a 6000 főt, a legtöbb esetet Ausztriából (Bécs központtal), Csehországból (Prága központtal), Magyarországról (Budapest és Északkelet Magyarország) és Szlovákiából (Kelet-Szlovákia) jelentették. 2025-ben összesen 35 halálesetet regisztráltak, többségük az 55–74 éves korosztályban történt, és főként alkoholfogyasztó és/vagy hajléktalan embereket érintett - írja a Survaillance Központ.

Forrás: Epidemiológiai és Survaillance Központ

A főbb érintett csoportok országonként eltérőek: Ausztriában és Csehországban jelentős számú eset fordul elő a hajléktalanok és/vagy a droghasználók körében; Magyarországon és Szlovákiában roma közösségekben és rossz higiéniai körülmények között élők körében azonosítottak eseteket. Egyik országban sem észleltek élelmiszerrel való átvitelre utaló jeleket, tehát nem sikerült eddig azonosítani közös terjesztő tényezőt, a vírus emberről/szennyezett felületekről/tárgyakról emberre terjed.

A vizsgálati minták egy részrének genetikai elemzése az IB szubgenotípusú törzsek két szorosan összefüggő klaszterét azonosította, egyetlen nukleotid különbséggel. Az ’A’ klaszterhez jelenleg Ausztriából, Németországból, Magyarországról és Svédországból származó esetek kapcsolódnak. A referencia törzs a Magyarországról jelentett 3256048 HUN 2025. A ’B’ klaszterhez jelenleg Ausztriából, Csehországból, Szlovákiából, Svédországból, Angliából, Walesből és Észak-Írországból származó esetek köthetők. A referenciatörzs az ENA: ERS23282329/GenBank: OZ223852, amelyet Szlovákiából jelentettek.

A 2025-ben eddig jelentett esetek 55%-a férfi, 65%-a – főként elkülönítési céllal – kórházban kezelt beteg volt. Az életkorspecifikus előfordulási gyakoriság a 3-5 éves és a 6-9 éves gyermekek körében volt a legmagasabb, de az újszülöttek kivételével minden korcsoportban jelentettek eseteket. Négy megbetegedés halálos kimenetelű volt a kórházban kezelt, társbetegségben szenvedő felnőtt betegek között.

A járványügyi vizsgálatok jelentései is megerősítik a HAV-esetek számának növekedését a roma közösségekben, és jóval kisebb mértékben a hajléktalanok körében.

A járványügy reakciója

A Survaillance Központ kitér arra is, hogy a területi járványra válaszul Magyarországon megerősítették a bejelentési/felderítési tevékenységeket, és 2025-ben a helyi hatóságok az érintett városokban és közösségekben a helyi önkormányzatok támogatásával figyelemfelkeltő kampányokat indítottak, beleértve az óvodákban és iskolákban történő oktatási anyagok terjesztését.

A helyi mellett országos szintű lakossági figyelemfelhívást adtak ki. 2025 tavaszán tájékoztató levelet küldtek az egészségügyi szolgáltatóknak a járványügyi helyzetről és a bejelentési kötelezettségről.

A HAV-fertőzöttekkel kapcsolatba került személyek posztexpozíciós profilaxist (ingyenes oltást) kaptak. A kockázati csoportokba tartozó személyek számára ajánlott az oltás. Emellett a személyes higiénia fontosságának hangsúlyozására és a kézmosási lehetőségekhez való hozzáférés biztosítására összpontosítottak.

Az NNGYK a márciusi közleménye után pár héttel ezelőtt újabb tájékoztatást adott ki. Ebben kiemelték:

a környező országokhoz – Ausztria, Csehország és Szlovákia – hasonlóan Magyarországon is megnövekedett az idei évben a regisztrált hepatitis A esetek száma.

A járványügyi helyzetet több tényező befolyásolja, többek között a betegség ciklikus ingadozása, valamint a fogékony populáció arányának növekedése - tették hozzá.

A hepatitis A vírus elsősorban orális–fekális úton terjed, vagyis piszkos kézzel, fertőzött széklettel szennyezett vízzel vagy ételek (például mosatlan zöldség, gyümölcs) fogyasztásával. A fertőzés kockázata különösen magas olyan helyeken, ahol nem megfelelőek a higiénés körülmények.

A fertőzések jelentős része tünetmentesen zajlik, így a magát egészségesnek érző személy is továbbadhatja a vírust. A lappangási idő viszonylag hosszú, átlagosan egy hónap. Először általános tünetek jelentkeznek, mint hasi fájdalom, hányinger, étvágytalanság, rossz közérzet, láz, izom- és ízületi fájdalom. A jellegzetes tünet a sárgaság, csak később alakul ki, mely során a bőr és a szemfehérje sárgás színűvé válik, és sok esetben ekkor merül fel először a hepatitis A fertőzés lehetősége - részletezi a járványügyi hatóság. Különösen a gyermekek körében gyakori a tünetmentes fertőzés. Általában enyhe lefolyású a betegség, de az életkor előrehaladtával, krónikus betegség esetén nagyobb a veszélye a súlyos megbetegedésnek.

Mivel a betegség székletszóródással terjed, a terjedés megelőzésében kulcsszerepe van a kézmosásnak és a személyi higiénének.

A beteg már a lappangási idő egy részében és a bevezető tünetek alatt is székletével üríti a vírust, másokat megfertőzhet, ezért nagyon fontos a higiénés szabályok folyamatos betartása függetlenül attól, hogy van-e hepatitis A beteg a környezetünkben. Kiemelt jelentőségű a helyes kézmosási szokások kialakítása már gyermekkorban, különös tekintettel a WC-használat utáni és étkezés előtti kézmosásra.

A lakosság számára további fontos tudnivalók és megelőzési tanácsok itt érhetőek el.

Mi is ez a betegség?

A járványos májgyulladás széklettel, szennyezett vízzel, jéggel, ételekkel terjed. Nagyon ritkán szexuális úton is átadható. Leggyakrabban olyan helyeken fordul elő, ahol rosszak a higiénés körülmények, vagy nincs megfelelő ivóvízellátás. A májat érintő fertőző betegség károsítja a máj funkcióját. Az akut májgyulladásnál előfordulhat, hogy a betegség nem múlik el, hanem hónapok elteltével krónikussá válik.

Kik vannak nagyobb kockázatnak kitéve?

Az európai járványközpont értékelése szerint a kockázat

közepes vagy magas azoknál a csoportoknál, akik korlátozottan férnek hozzá a megfelelő higiéniához és/vagy egészségügyi ellátáshoz, és

alacsony vagy közepes azoknál, akik jó higiéniai körülményekkel rendelkező területeken élnek, és hozzáférnek az egészségügyi szolgáltatásokhoz.

nagyon alacsony azoknál, akik be vannak oltva a hepatitis A ellen, vagy ismert immunitással rendelkeznek a betegséggel szemben (átvészelték azt).

Az ECDC arra ösztönzi az érintett országok népegészségügyi hatóságait, hogy a hepatitis A jelenlegi, több országot érintő járványára tekintettel a következő tevékenységekre összpontosítsanak:

az esetfelderítés és kontaktuskutatás fokozása;

az oltás előmozdítása és az átoltottság növelését célzó tevékenységek megerősítése azok számára, akik korlátozottan férnek hozzá a megfelelő higiéniához és/vagy egészségügyi ellátáshoz;

a közösségi szerepvállalás és a vírusnak nagyobb valószínűséggel kitett populációk ismeretterjesztésének erősítése.

