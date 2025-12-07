  • Megjelenítés
Kriptokereskedés a Revoluton: újabb enyhítés érkezett
Kriptokereskedés a Revoluton: újabb enyhítés érkezett

Portfolio
December 6-tól egy újabb lépésben részlegesen enyhítette a Revolut a magyarországi kriptovaluta-kereskedésre vonatkozó korlátozásokat: a felhasználók már eladhatják meglévő digitális eszközeiket a Revolut és a Revolut X felületein, új kriptovaluták vásárlására azonban továbbra sincs lehetőség - jelentette a Revb.

A fintech vállalat legfrissebb intézkedése jelentős előrelépés a korábbi szigorú korlátozásokhoz képest, amelyek hosszú hónapokon át érintették a magyar ügyfeleket. A pénteki változtatás értelmében mind a hagyományos Revolut alkalmazásban, mind a dedikált Revolut X kereskedési felületen

lehetővé vált a korábban megvásárolt kriptovaluták értékesítése.

Emellett továbbra is működik a digitális eszközök külső tárcákba történő átutalása.

Az enyhítés hátterében feltehetően a szabályozási folyamat előrehaladása áll. A Revolut ciprusi leányvállalata, a Revolut Digital Assets Europe Ltd. (RDAEL) október 23-án kapta meg a Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) hatóságtól a MiCA-szabályozásnak megfelelő működési engedélyt. Ezt követően október 28-tól számos európai országban teljes körűen helyreállt a kriptovaluta-kereskedési szolgáltatás, ahol azt korábban átmenetileg felfüggesztették. Magyarország azonban ekkor még kimaradt ebből a körből.

A mostani részleges feloldás ellenére új digitális eszközök beszerzése a platformon keresztül továbbra sem engedélyezett a magyar felhasználók számára. Az engedélyeztetési folyamat hazánkban még nem zárult le teljes körűen.

Bár a december 6-i döntés könnyebbséget jelenthet azoknak, akik szeretnék zárni pozíciójukat, fontos körülmény, hogy a kriptovaluta-piac jelentős korrekción ment keresztül a korlátozások bevezetése óta. A nyári időszakban még csúcsközelben járó árfolyamok azóta számottevően csökkentek, ami potenciális veszteséget okozhatott azoknak a befektetőknek, akik a korlátozások miatt nem tudtak időben kilépni pozícióikból.

Címlapkép forrása: Shutterstock

