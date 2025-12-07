Magyarország autóipara is szenved a "német-betegségben"

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Európában és Magyarországon is bajban van az autóipar

Az elmúlt évek egyik meghatározó hazai és nemzetközi gazdasági eseménye az autóipar szenvedése, amely Európa (Németország) és Magyarország növekedését is érezhető mértékben fékezi. Két évtizednyi felfutás után a mostani évtizedben válságba kerültek a kontinens autógyártó vállalatai, amiért főleg a kínai konkurencia gyors megerősödése, a versenyképesség romlása, valamint a vállalatok és a kormányok gazdaságpolitikai hibái felelősek. A válság legújabb tünetét a ritkaföldfémek és chipek terén kialakult, szinte kizárólagos Kína-függőség szolgáltatja, ami a kínai exportkorlátozások miatt a termelés leállásával fenyegette a legnagyobb gyártókat.

A kínai kivitel korlátozása mindkét nyersanyagot érintette. A ritkaföldfémek piacán nem ritkán 80-90 százalékos a kínai jelenlét, így félő volt, hogy a kínai-amerikai kereskedelmi ellentétek (amelyben Kína több esetben is fenyegetőzött a külföldi szállítások korlátozásával) az európai autógyártó vállalatokat is maguk alá temetik. Ugyan Donald Trump és Hszi Csin-ping októberi találkozóján a felek megállapodtak a kínai korlátok részleges, egy évre történő felfüggesztéséről, de a német importfüggőség hosszú távon még számos válsághelyzet okozója lehet.

Hasonló aggodalmak kísérték a holland Nexperia chipbeszállító vállalat körüli botrányokat, amik a cég jelentős piacrészesedése miatt szintén ellátási problémákkal fenyegettek. Bár a konfliktus az elmúlt hetekben mérséklődött, szintén rámutatott Európa kiszolgáltatottságára és az autóipari szektor törékenységére.

Az elmúlt évtizedek autóipari felfutására és az elektromos átállásra Magyarország is igyekezett rácsatlakozni, ezért a kormány számos nemzetközi - főként kínai és koreai - jármű- és akkumulátorgyártó vállalatot csábított az országba.

A stratégia kezdetben beválni látszott, az akkumulátorok és járművek exportja ugyanis 2023-ig érdemben húzta a magyar gazdaságot, a szektort érintő nemzetközi kihívások azonban a hazai termelésben is jól látható megtorpanást okoztak.

Ez visszatükröződik az ágazati exportadatokból, az ipari termelés volumenéből, valamint a hazánkban jelen lévő termelővállalatok pénzügyi mutatóiban is.

Bár a hazai autóipar problémáit főként a külkereslet visszaesése okozza, az Európában tapasztalható ellátási nehézségek a magyarországi vállalatok működését is veszélyeztethetik. Bár a termelés akadozásáról nem érkezett hír az ősszel, a kínai nyersanyagexport csökkenése vagy felfüggesztése előbb-utóbb az itthoni gyárakban is éreztetné hatását. A hazai ellátásbiztonságot erősíti, hogy az üzemek legnagyobb beszállítói Európában találhatók, a gyártáshoz elengedhetetlen ritkaföldfémek és chipek esetében azonban itthon is jelentős a kínai importfüggés.

Világviszonylatban is meghatározó súlya van az autóiparnak a magyar gazdaságban

A magyar autóipar gazdasági jelentőségét és nemzetközi értékláncokba való beágyazottságát most az OECD részletes kínálati és felhasználási táblái segítségével részletesen is megismerhetjük, a statisztikák pedig számos érdekes jelenséget, kapcsolatot felfedtek.

A kínálati és felhasználási táblák (Supply and Use Tables, SUT) a nemzeti számlák szerves részét alkotják. A kínálati tábla a termékek és szolgáltatások eredetét mutatja be: azt, hogy mely ágazatok állították elő őket, illetve mekkora részük származik importból. A felhasználási tábla ezzel szemben a felhasználás célját írja le: milyen más termékek előállításához használják fel az adott cikkeket, a háztartások vagy a kormányzat fogyasztja el őket, esetleg beruházási célokat szolgálnak, vagy exportra kerülnek.

A bontások nemzetközileg harmonizált osztályozásokat követnek. Ez teszi lehetővé az országok közötti érdemi összehasonlítást. Bár ezeket a táblákat elsősorban a nemzeti számlák összeállításához használják – például a GDP-hez hasonló mutatók alapjául –, önálló statisztikaként is komoly értéket képviselnek. Részletes képet adnak a gazdaságok szerkezetéről, a termelési folyamatokról, valamint az ágazatok egymáshoz és a külvilághoz fűződő kapcsolatairól. Az OECD több mint 60 országból gyűjt ilyen adatokat.

Az adatok a gyűjtés részletessége miatt jellemzően csak többéves késéssel válnak elérhetővé, a jelenlegi elemzés alapjául szolgáló statisztikák például 2020-2021-esek. Az adatokból ennek ellenére többnyire releváns következtetéseket lehet levonni, mivel azok az iparág szerkezetére vonatkoznak, ami csak kis mértékben módosul pár éves időtávon.

Autóipar alatt az OECD módszertana a gépjárművek, pótkocsik és félpótkocsik, valamint ezek alkatrészeinek gyártását érti. Nem tartozik ide a mezőgazdasági vagy katonai járművek előállítása, a gumiabroncsok és akkumulátorok gyártása, illetve a gépjárművek javítása és karbantartása.

Az autóipari kibocsátás abszolút értéke az Egyesült Államokban, Japánban és Németországban a legnagyobb.

A teljes kibocsátáshoz viszonyított arányt tekintve azonban Kelet-Európa áll az élen: 2021-ben Szlovákia 13,5, Csehország 9,3, Magyarország pedig 8,4 százalékos részesedést ért el.

A hozzáadott érték arányában Mexikó, Németország és Csehország alkotja az élbolyt, egyaránt 4 százalék körüli értékekkel.

Érdekesség, hogy míg a kibocsátást tekintve jelentős részesedéssel rendelkező országok (Szlovákia, Csehország, Mexikó és Németország) esetében a hozzáadottérték aránya 4 százalék körüli, addig Magyarország esetében ez csupán 3 százalék.

Ez arra enged következtetni, hogy a hazai autóipari vállalatokban jellemzően összeszerelő tevékenység zajlik, ami a régiós és világviszonylatban is alacsony relatív hozzáadottértéket eredményez.

Napjaink autógyártó vállalatai jellemzően nemzetközi nagycégek, akik jelentős mértékben külső piacokra termelnek, így nem meglepő, hogy a járműexport részesedése kifejezetten nagy az egyes nemzetgazdaságok teljes kivitelében.

Az export részarányát vizsgálva ismét a kelet-európai országok emelkednek ki. Egyes országokban az export mintegy 20 százalékát vagy még többet tesznek ki a gépjárművek és pótkocsik. Magyarország 20,2 százalékos járműexport-aránnyal az OECD-országok listájának dobogóján található 2020-ban, ami bár némi visszaesést jelent a 2015-ös 22 százalékhoz képest, még mindig kifejezetten jelentős résznek számít.

A járművek iránti külkereslet csökkenése és a termékkör hazai kivitelben képviselt nagy aránya legalább részlegesen magyarázhatja a hazai export utóbbi években tapasztalt visszaesését és a gazdasági növekedés lassulását.

Magyarország is szenved a "német-betegségben"

Az autóipari szektor egy másik fontos jellemzője az importfüggőség. A gyártás során felhasznált importált termékek aránya meghatározza az adott ország külkereskedelmi stratégiáját (mint ahogy azt látjuk Magyarország esetében az úgynevezett "keleti nyitásnál"), valamint az ellátásbiztonsági kockázat mértékét.

Az OECD adatai alapján megállapítható, hogy importfüggőség tekintetében is óriásiak a különbségek az egyes országok között.

2020-ban a lista élén található magyar és a belga autóipar köztes fogyasztásának (intermediate consumption) több mint 80 százaléka importból származott, míg az Egyesült Államokban ez az arány 25 százalék alatt maradt.

A 80 százalékos importfüggőséget látva jogosan merül fel a kérdés, hogy a magyar autógyártókat miért nem érintik olyan érzékenyen az európai ellátási problémák. A választ az import és a hazai termelés szerkezete adja. A magyar gyártók ugyanis nagyrészt összeszereléssel foglalkoznak, így beszállítói főként kész alkatrészeket (karosszéria, elektronikai egységek, egyéb elemek) szállítanak. Ezen termékek jellemzően európai uniós országokban készülnek, így a hazai vállalatok ellátási láncait nem fenyegetik annyira a geopolitikai kockázatok, mint az alkatrészeket gyártó cégeket.

Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy Magyarország ne importálna számottevő mennyiségű autóipari nyersanyagot és alkatrészt Kínából: a külkereskedelmi adatok alapján például az akkumulátorgyárakban feldolgozott permanens mágnesek, ritkaföldfémek, természetes és mesterséges grafit, illetve inverterek és töltőegységek többsége a világ második legnagyobb gazdaságából érkezik. 2022-ben a ritkaföldfémeket tekintve a magyar járműgyártó szektor kínai importfüggősége mintegy 60 százalékos volt, ami elmarad az olykor 80-90 százalékos német kiszolgáltatottságtól, de még így is nagyfokú koncentráltságot jelent. A chipek területén relatíve alacsony közvetlen Kína-függőség látható csupán (a közvetlen import aránya mintegy 6 százalék volt 2023-ban), az előállítás és összeszerelés koncentráltsága miatt azonban a kínai kapcsolatok a teljes globális iparág számára meghatározóak.

Mindez azt jelenti, hogy bár a magyar járműgyártó vállalatok ellátása a magas importigény ellenére nincs közvetlen veszélyben, a szektor globális ellátási láncai miatt azonban az európai termelőket sújtó ellátási problémák negatív hatása idővel Magyarországon is megjelenne.





A kereskedelmi és szállítási árrések 2020-ban országonként 5 százalék (Chile) és 38 százalék (Svédország) között mozogtak. Ezt számos tényező magyarázza, például a termelés márkák szerinti összetétele, az ellátási lánc szerkezete, valamint a kis- és nagykereskedők közötti verseny mértéke. A termékek adóterhelése is jelentősen eltér: 2020-ban az USA-ban 6 százalék, Finnországban 39 százalék, míg a többi országban pedig ezen értékek között alakult.

Az ábrán megfigyelhető, hogy Közép-Kelet-Európa termelővállalatai jellemzően alacsony, 10-20 százalékos árréssel (ez az összeszerelő-jellegből adódhat) és ehhez hasonló mértékű adóterheléssel működnek, utóbbiban meghaladva a fejlettebb nyugati gazdaságokat. A régió számos országában tapasztalható relatíve magas adóterhelés mindenképpen érdekesség annak fényében, hogy a külföldi vállalatok idetelepülésében gyakran az egyik legfontosabb szempont a kedvező adórendszer volt. Az ellentmondást részben feloldhatja, hogy bár régiónkban a vállalati társasági adó tényleg alacsony, a munkaerőt terhelő adók és járulékok relatíve nagyok, így összességében a vállalatok közterhei magasabbra jönnek ki. Ezt a hatást a régiós termelés munkaintenzív, összeszerelő jellege is erősítheti, a fejlett államoknál jóval alacsonyabb munkaerőköltségek miatt ugyanis a magas adóterhelés ellenére is érdemes volt a külföldi vállalatoknak a régióba települniük.

Összességében megállapítható, hogy az autóipar több OECD-ország gazdaságában is meghatározó szerepet tölt be. A kínálati és felhasználási táblák nemcsak a méretbeli és szerkezeti különbségeket tárják fel, hanem az import- és exportfüggőség eltérő mértékét is megmutatják. A legfrissebb statisztikák megerősítették, hogy a járműgyártás a hazai exportorientált gazdaság egyik legfontosabb húzóágazata, amely az ipari termelésben is a nemzetgazdasági exportban egyaránt jelentős részt képvisel.

Összeszerelő jellege miatt azonban hazai termelés relatíve alacsony hozzáadottértékkel és kiemelkedően magas importfüggőséggel zajlik, így az ágazat sikeressége szempontjából kulcsfontosságú az ellátási lánc tagjaival való zökkenőmentes, szoros együttműködés.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt