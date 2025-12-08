  • Megjelenítés
Gyengültek az amerikai indexek
Üzlet

Gyengültek az amerikai indexek

Portfolio
Az ázsiai piacokon felemás volt ma a kép, Európában sem találják az irányt a tőzsdék. A magyar piac egyelőre alulteljesít, annak ellenére, hogy új céláremelés érkezett az OTP részvényére, ezúttal a Goldman Sachs-től. Amerikában sincsenek nagy mozgások, annak ellenére, hogy megérkezett az eddigi legmagasabb év végi várakozás az S&P 500 részvényindexre.
Megosztás

Gyengültek az amerikai indexek

  • A Dow Jones 47 739,32 ponton zárt, ami 0,45 százalékos csökkenést jelent.
  • Az S&P 500 értéke 6 846,51 pontra esett, 0,35 százalékkal gyengülve.
  • A Nasdaq 23 545,90 ponton fejezte be a napot, ami 0,14 százalékos visszaesésnek felel meg.

A hangulatot összességében rontotta, hogy a 10 éves amerikai állampapír hozama tovább emelkedett, miközben a befektetők az infláció jövő évi alakulása miatt aggódnak.

Bár a piac egyre biztosabban számít újabb kamatcsökkentésre – a várakozások szerint ennek esélye már 90 százalék körül lehet –, a bizonytalanság továbbra is érezhető.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Tőzsdére megy a Mediline

A magántőke-befektetők által támogatott Medline orvostechnikai beszállító akár 5,37 milliárd dollárt is bevonhat közelgő amerikai tőzsdei bevezetése során – közölte a vállalat hétfőn.

A vállalat székhelye az Illinois állambeli Northfieldben található, és összesen 179 millió részvényt kínál eladásra, darabonként 26 és 30 dollár közötti áron.

A hálaadás ünnepe körüli átmeneti lassulás után az amerikai elsődleges részvénykibocsátások piaca élénk két hét elé néz. A vállalatok igyekeznek kihasználni a 2025-ös év utolsó kedvező időszakát, mielőtt az ünnepi uborkaszezon miatt ismét visszaesik az aktivitás.

A kibocsátás vezető szervezői és könyvvezetői a Goldman Sachs, a Morgan Stanley, a BofA Securities és a J.P. Morgan.

A Medline részvényeivel a Nasdaq tőzsdén kezdik meg a kereskedést, MDLN tickerszimbólum alatt.

Forrás: Reuters

Megosztás

Pirosban Amerika

A vezető amerikai részvényindexek ma egységesen gyengülnek, miközben a befektetői hangulatot továbbra is a kötvénypiaci hozamok emelkedése és a közelgő kamatdöntés körüli bizonytalanság határozza meg.

  • A Dow Jones jelenleg 47 658,06 ponton áll, ami 0,62 százalékos csökkenést jelent.
  • Az S&P 500 index 6 833,90 ponton jár, 0,53 százalékkal lejjebb.
  • A Nasdaq pedig 23 472,89 ponton áll, ami 0,45 százalékos mérséklődést mutat.

A piaci hangulatot főként az befolyásolja, hogy a 10 éves amerikai állampapír hozama tovább emelkedik, miközben a befektetők egyrészt bíznak abban, hogy a Fed újabb kamatcsökkentést hajthat végre a héten, másrészt aggódnak amiatt, hogy a jövő évi inflációs pálya mennyire teszi lehetővé a lazítás folytatását.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Csökkenés Amerikában

  • A Dow Jones jelenleg 47 722,47 ponton áll, ami 0,48 százalékos csökkenést jelent.
  • Az S&P 500 index 6 840,31 pontnál tart, és 0,44 százalékkal került lejjebb.
  • A Nasdaq mutatója 23 513,67 ponton áll, ami 0,27 százalékos visszaesésnek felel meg.
Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Vegyesen zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék

A londoni FTSE-100 mutató 0,23 százalék mínusszal, a frankfurti DAX-index 0,11 százalék plusszal zárt, a párizsi CAC-40 index 0,08 százalékkal gyengült. Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,01 százalékkal emelkedett. Milánóban 0,01 százalékos veszteséggel, Madridban 0,11 százalékos indexemelkedéssel zárult a kereskedés

Megosztás

Fontos megállapodást kötött a 4iG

Átfogó védelmi ipari keretmegállapodást kötött a török Védelmi Ipari Elnökség és a magyar Nemzetgazdasági Minisztérium Orbán Viktor és Recep Tayyip Erdoğan jelenlétében. A diplomáciai eseményen a 4iG Csoport három jelentős stratégiai megállapodást írt alá török partnerekkel, amelyek a védelmi ipar, járműgyártás és befektetések területén erősítik a két ország együttműködését.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Mutatunk egy nagyon olcsó részvényt, ami 90 százalékkal többet érhet

2026 közeledtével igyekszünk megtalálni a következő időszak új tőzsdei favoritjait. Most van egy cég, melynek rendkívül olcsók a részvényei, a fundamentumai látványosan javulnak, és a profik is elkezdtek előállni a csillagászati célárakkal. Elemzésünkben egy olyan részvényt veszünk górcső alá, amely a jelenlegi szintekről közel 90 százalékos felértékelődési potenciállal rendelkezik.

Tovább a cikkhez
Mutatunk egy nagyon olcsó részvényt, ami 90 százalékkal többet érhet
Megosztás

Csúnya lett a vége

Nem sikerült javítani a nap végére, jelentős eséssel zárt a magyar tőzsde: a BUX index 1 százalékkal került lejjebb.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Új év, új szabályozás – újabb területen fújt visszavonulót a Facebook

A többek között Facebookot és Instagramot működtető Meta vállalta, hogy az uniós felhasználók számára választási lehetőséget biztosít a személyre szabott hirdetések megjelenítésével kapcsolatban. A döntésre azért volt szükség, mert az Európai Bizottság még áprilisban elmarasztalta a céget az unió digitális piacokról szóló törvénye alapján. A változtatások a jövő év elejétől lépnek életbe, ekkor dőlhet el a korábbi bírság sorsa, amely jelenleg is komoly konfliktust jelent az EU és az USA vezetése között.

Tovább a cikkhez
Új év, új szabályozás – újabb területen fújt visszavonulót a Facebook
Megosztás

Felemás a kép a tengerentúlon

A piacnyitást követően nem rajzolódik ki egyértelmű irány az amerikai tőzsdéken: a Dow 0,2 százalékot esett, a Nasdaq ugyanennyit emelkedett, az S&P 500 pedig stagnál.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Megjött a legmerészebb jóslat: eddig száguldhatnak még idén a tőzsdék!

Az Oppenheimer Asset Management hétfőn 8100 pontra emelte az S&P 500 tőzsdeindex 2026 végére vonatkozó várakozását, írja a Reuters. Ez a jelenlegi szinten mintegy 17 százalékos felértékelődési potenciált jelent.

Tovább a cikkhez
Megjött a legmerészebb jóslat: eddig száguldhatnak még idén a tőzsdék!
Megosztás

Itt a fordulat a gigaüzletben: ellenséges felvásárlás jöhet

A Paramount Skydance ellenséges felvásárlási ajánlatot indít a Warner Bros. Discovery megszerzésének céljával, miután alulmaradt a Netflixszel szemben a vállalat eszközeiért folytatott versenyben - írta meg a Cnbc.

Tovább a cikkhez
Itt a fordulat a gigaüzletben: ellenséges felvásárlás jöhet
Megosztás

OTP, 4iG, Richter? - Mutatjuk, melyik hazai részvényben látnak most fantáziát az alapkezelők

December elején új csúcsra ment a BUX index, miközben a nemzetközi tőzsdéket az AI-lufival kapcsolatos aggodalmak nyomasztják, a forint pedig a 380-as szint közelébe erősödött az euróval szemben. A Portfolio ismét elkészítette havi alapkezelői felmérését a magyar részvénypiac és a forint kilátásairól, mutatjuk az eredményeket. Karácsony alkalmából december 1-jén útnak indított kampányunk keretében fél áron adjuk a Signature PRO előfizetésünket két hónapra, részletek itt.

Tovább a cikkhez
OTP, 4iG, Richter? - Mutatjuk, melyik hazai részvényben látnak most fantáziát az alapkezelők
Megosztás

Itt a válasz a szigorodó aranykereskedelmi környezetre: megalakult a Magyar Aranykereskedők Szövetsége

2025 december 3-án, a jelenlévő 21 taggal megalakult a Magyar Aranykereskedők Szövetsége. A tagság a közel 100 milliárd forintosra becsült befektetési aranypiacnak legalább 50%-át tömöríti, a vonatkozó sajtóközlemény szerint hamarosan további nagyforgalmazók belépése is várható. Juhász Gergely, a szövetség megválasztott elnök programbeszédjében elmondta, hogy kezdetben az elnökség elsődleges feladata az lesz, hogy a tagságot felkészítsék a jelentősen szigorodó aranykereskedelmi feltételekre.

Tovább a cikkhez
Itt a válasz a szigorodó aranykereskedelmi környezetre: megalakult a Magyar Aranykereskedők Szövetsége
Megosztás

Teljesítette esedékes kötvényfizetési kötelezettségeit a Masterplast

Teljesítette esedékes kötvénykötelezettségeit a Masterplast – jelentette be a vállalat a BÉT-en publikált közleményében.

Tovább a cikkhez
Teljesítette esedékes kötvényfizetési kötelezettségeit a Masterplast
Megosztás

Bréking: megszünteti a Revolut a kriptoszolgáltatását Magyarországon - Ezt tedd, hogy mentsd a pénzed!

A szabályozási környezet változásai miatt a Revolut teljesen beszünteti kriptovaluta-szolgáltatásait Magyarországon. Legfrissebb posztjukban mutatják a határidőket és a teendőket, hogy ne ragadjon benn a felhasználók pénze.

Tovább a cikkhez
Bréking: megszünteti a Revolut a kriptoszolgáltatását Magyarországon - Ezt tedd, hogy mentsd a pénzed!
Megosztás

Esik a BUX

Már 0,7 százalékos mínuszban van a BUX index, a hazai blue chipek közül a Richter vezeti az esést a maga 1,2 százalékos mínuszával.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Fontos bejelentés érkezett, kilőtt a Carvana részvénye

Az előzetes adatok alapján közel 9 százalékos pluszban nyithatnak ma a Carvana részvényei, miután az online használtautó-kereskedő bekerült az S&P 500 indexbe.

Tovább a cikkhez
Fontos bejelentés érkezett, kilőtt a Carvana részvénye
Megosztás

Itt a figyelmeztetés: ekkor jöhet a baj a tőzsdéken

A JPMorgan Chase stratégái szerint a részvénypiaci rali megtorpanhat a Fed várható kamatcsökkentése után, mivel a befektetők profitrealizálásba kezdhetnek - jelentette a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Itt a figyelmeztetés: ekkor jöhet a baj a tőzsdéken
Megosztás

Tőzsdére ment a világ legnagyobb jégkrémgyártója

A világ legnagyobb önálló jégkrémgyártója, a Magnum Ice Cream Company hétfőn debütált az amszterdami tőzsdén, miután az Unilever leválasztotta jégkrémüzletágát - írta a Cnbc.

Tovább a cikkhez
Tőzsdére ment a világ legnagyobb jégkrémgyártója
Megosztás

Ford-vezér: ez nem átmenet, hanem az európai autóipar leépülése

A Ford vezére, Jim Farley a Financial Times hasábjain figyelmeztet arra, hogy Európa autóipara ismét feszült figyelemmel kíséri Brüsszel lépéseit. Az Európai Bizottság hamarosan új szabályokat jelenthet be az elektromos járművekre való átállásról és a szén-dioxid-kibocsátási célok módosításáról, miközben a jelenlegi előírások szerinte túl gyors váltást kényszerítenek ki. Farley rámutat: a valóság az, hogy az európai vásárlók – legyen szó magánszemélyekről vagy vállalkozásokról – egyelőre nem vásárolnak tömegesen elektromos autókat.

Tovább a cikkhez
Ford-vezér: ez nem átmenet, hanem az európai autóipar leépülése
Megosztás

Céláremelés jött az OTP-re

Megemelte az OTP célárát a Goldman Sachs: a korábbi 35 500 forintról 36 700 forintra emelte a nagybank az OTP 12 havi célárát, amelynek a részvényeit továbbra is vételre ajánlja.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Hogyan nyitott a magyar tőzsde?

Egyelőre nincs meg az irány a magyar tőzsdén, vegyes elmozdulásokat látunk a hazai blue chipektől.

Tovább a cikkhez
Hogyan nyitott a magyar tőzsde?
Megosztás

Bizonytalan nyitás a tőzsdéken

Egyelőre nincsenek markáns elmozdulások a vezető európai tőzsdéken: az FTSE 100 és a DAX is stagnál, a CAC pedig 0,2 százalékos mínuszban van.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Ray Dalio figyelmeztet: a piacokon repedések tátonganak – a következő buborék már itt van!

Ray Dalio, a Bridgewater Associates alapítója szerint a Közel-Kelet gyorsan fejlődő AI központtá válik, amely a Szilícium-völgyhöz hasonló vonzerővel bír a technológiai szektorban - közölte a Cnbc. Dalio ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a globális gazdaság bizonytalan jövő felé halad a következő egy-két évben több erő együttes hatása miatt, megismételve aggodalmát a piaci buborékokkal kapcsolatban. Szerinte repedéseket látunk a piacokon számos módon, a magántőkében, a kockázati tőkében, az újrafinanszírozott adósságokban, a szakember kiemelte a 2000-es buborékkal való hasonlóságokat.

Tovább a cikkhez
Ray Dalio figyelmeztet: a piacokon repedések tátonganak – a következő buborék már itt van!
Megosztás

Nem tetszik Donald Trumpnak a történelmi fúzió

Donald Trump amerikai elnök aggodalmát fejezte ki a Netflix és a Warner Brothers Discovery 72 milliárd dolláros fúziójával kapcsolatban, amely jelentősen növelné a streamingóriás piaci részesedését - írta meg a BBC.

Tovább a cikkhez
Nem tetszik Donald Trumpnak a történelmi fúzió
Megosztás

Kisebb esés jöhet a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,2 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,4 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,28 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,93 százalékot esett, míg a CSI 300 0,14 százalékos mínuszban áll.
  • Kisebb eséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,1 százalékot eshet, a CAC 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE stagnálhat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,01 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,11 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,22 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma a hazai adatok közül az MNB publikálja az októberi befektetési szolgáltatói kereskedési statisztikákat, később az NGM közli a novemberi államháztartási egyenleget. Nemzetközi szinten a német ipari termelési adat érkezik, amely továbbra is fontos indikátora a régiós ipari konjunktúra alakulásának.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 43,9 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9,9 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 57,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 7,5 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 60,2 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 954,99 0,2% 0,5% 1,4% 12,7% 7,1% 58,7%
S&P 500 6 870,4 0,2% 0,3% 1,1% 16,8% 13,1% 85,7%
Nasdaq 25 692,05 0,4% 1,0% 0,3% 22,3% 19,9% 105,1%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 50 491,87 -1,1% 0,5% 0,6% 26,6% 28,2% 88,7%
Hang Seng 26 085,08 0,6% 0,9% 0,6% 30,0% 33,4% -2,8%
CSI 300 4 584,54 0,8% 1,3% -0,9% 16,5% 16,9% -9,5%
Európai részvényindexek              
DAX 24 028,14 0,6% 0,8% -0,1% 20,7% 18,0% 80,7%
CAC 8 114,74 -0,1% -0,1% 0,5% 9,9% 10,7% 44,7%
FTSE 9 667,01 -0,5% -0,6% -1,1% 18,3% 15,8% 47,6%
FTSE MIB 43 432,77 -0,2% 0,2% 0,0% 27,0% 25,4% 95,8%
IBEX 16 688,5 -0,3% 1,9% 3,7% 43,9% 37,7% 100,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 108 922,1 -0,4% -0,5% 1,3% 37,3% 37,4% 177,7%
ATX 5 081,82 -0,2% 1,4% 6,2% 38,7% 42,2% 91,3%
PX 2 526,73 0,6% 1,4% 4,8% 43,6% 47,9% 159,8%
Magyar blue chipek              
OTP 34 100 -0,4% -0,3% 5,0% 57,2% 56,8% 185,1%
Mol 2 950 -0,3% 1,4% 2,1% 8,1% 12,1% 46,3%
Richter 9 620 -0,4% -1,2% -6,3% -7,5% -9,8% 29,0%
Magyar Telekom 1 744 -0,3% -0,8% -1,0% 36,9% 33,5% 357,1%
Nyersanyagok              
WTI 60,23 0,7% 2,8% -0,3% -16,9% -12,2% 30,2%
Brent 63,78 0,8% 0,9% 0,3% -14,7% -11,6% 29,2%
Arany 4 205,42 -0,1% 0,1% 5,7% 60,2% 59,2% 129,3%
Devizák              
EURHUF 381,5500 -0,2% 0,0% -1,3% -7,2% -7,5% 6,5%
USDHUF 327,5670 0,0% -0,3% -2,7% -17,5% -16,1% 11,0%
GBPHUF 437,2549 -0,2% 0,4% -0,4% -12,1% -12,1% 9,9%
EURUSD 1,1648 -0,2% 0,4% 1,5% 12,5% 10,2% -4,1%
USDJPY 154,6350 0,0% -0,9% 0,2% -1,6% 2,9% 48,4%
GBPUSD 1,3343 -0,2% 0,7% 2,3% 6,5% 4,6% -1,0%
Kriptovaluták              
Bitcoin 89 348 -3,0% -1,7% -14,0% -5,3% -7,9% 378,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,12 0,9% 3,0% -0,9% -9,9% -1,5% 324,9%
10 éves német állampapírhozam 2,77 1,1% 4,2% 5,0% 17,0% 31,4% -609,2%
10 éves magyar állampapírhozam 6,96 0,1% -1,4% 0,6% 5,1% 5,8% 201,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Óriási dologra készül Trump, örülhetnek a befektetők

Ez fájhat most igazán a magyar autósoknak

Újra nagyot esett az olaj ára

Címlapkép forrása: Javier Ghersi Todos los derechos reservados.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Vasárnap

Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Véget ér a példátlan küldetés: elindult utolsó útjára a világ egyik legnagyobb hadihajója
Megérkezett a Fitch ítélete Magyarországról – Gyengült a forint
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility