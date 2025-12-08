Gyengültek az amerikai indexek

A magántőke-befektetők által támogatott Medline orvostechnikai beszállító akár 5,37 milliárd dollárt is bevonhat közelgő amerikai tőzsdei bevezetése során – közölte a vállalat hétfőn.

A vállalat székhelye az Illinois állambeli Northfieldben található, és összesen 179 millió részvényt kínál eladásra, darabonként 26 és 30 dollár közötti áron.

A hálaadás ünnepe körüli átmeneti lassulás után az amerikai elsődleges részvénykibocsátások piaca élénk két hét elé néz. A vállalatok igyekeznek kihasználni a 2025-ös év utolsó kedvező időszakát, mielőtt az ünnepi uborkaszezon miatt ismét visszaesik az aktivitás.

A kibocsátás vezető szervezői és könyvvezetői a Goldman Sachs, a Morgan Stanley, a BofA Securities és a J.P. Morgan.

A Medline részvényeivel a Nasdaq tőzsdén kezdik meg a kereskedést, MDLN tickerszimbólum alatt.

